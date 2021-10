C 'è voglia di normalità nell'aria. Anche nei colori dei capelli. Lo dimostrano le collezioni dei saloni che propongono colori di capelli naturali, semplici, portabili

Per la maggior parte di noi l'autunno è il momento ideale per rinfrescare il colore dei capelli, dopo una stagione estiva che ormai è solo un ricordo. E se qualcuna - di solito le bionde - possono ritenersi soddisfatte dello shatush naturale operato dai raggi UV, altrettanto non può dirsi per le castane o le rosse, visti i temuti (e quasi certi) riflessi arancioni post-estivi.

Ecco che, per correggere una tinta sbiadita, urge un salto in salone e con l'occasione sbirciare le novità colore capelli autunno inverno 2021- 2022.

Tendenze colore capelli 2021-22

Sarà il periodo, sarà il mood realistico post-restrizioni, fatto sta che dalle collezioni colore capelli emerge una tendenza forte: ritorno al classico. A parte qualche nuance audace nella palette dei rossi. Non a caso, il colore che vince su tutti è un "normalissimo" castano. Dove per normale si intende ricco di sfumature, proprio come Madre Natura comanda. Via libera ai caramello, i castagna, i cioccolato, i marron glacé e tutte le sfumature del marrone che spesso e volentieri virano ai melanzana.

In questa voglia di normalità, nella palette colore capelli 2021 scompaiono i colori troppo grintosi (come il nero corvino e l'ice blond), mentre si fanno strada quelli più tenui (come i biondi color grano e i castani caldi).

Tutte le tonalità colore capelli dell'autunno invitano alla praticità, che si esprime in contrasti sfumati e mai troppo netti. Un capitolo a parte merita il rosa che fa capolino tra le ciocche dei biondi più dolci. Pronta a scegliere il tuo nuovo colore capelli?

I biondi dell'autunno inverno 2021

Le sfumature dei capelli biondi di tendenza sono delicate e a effetto "shade layering", sono cioè sovrapposte in modo quasi impercettibile, proprio per donare un risultato luminoso. La palette cromatica del biondo spazia dal biondo caldo e dorato al satin blonde estremamente raffinato grazie ad accenti di beige. Non mancano biondi rosati lievemente rosati che accendono le teste più chiare di una sfumature vibrante ma delicata.

Le tonalità bionde più in voga sono quelli né troppo gialli né troppo cenere, ma che ricordano appunto le sfumature della sabbia. Avana, ocra, caramello e nocciola sono altri colori da tenere a mente. E se ami le nuance più chiare, punta sui biondi vaniglia e madreperla.

Biondo intenso

Un biondo intenso proposto da Franck Provost, in cui la tecnica del balayage mescola sapientemente toni freddi e caldi.

Biondo vaniglia

Un biondo luminoso come dolci alla crema o sorbetti alla frutta. Sta bene a chi ha la carnagione molto chiara. La proposta è di Aveda.

Biondo chiarissimo

Un biondo perfetto per chi ha i capelli lisci (sembreranno ancora più brillanti e luminosi), la carnagione chiara e un viso fresco. Look di Framesi.

Biondo caldo

Una tonalità bionda calda che dà luce alle carnagioni sul beige. Si adatta ai capelli scalati, anche piuttosto lunghi, sia lisci che mossi. Questo tipo di biondo caldo fa risaltare il movimento. Il look è di Jean Louis David.

Biondi rosati

Un biondo con delle leggere nuance rosè che incorniciano il viso e aggiungono un twist moderno. Perfettamente valorizzato da un taglio audace di media lunghezza, con una frangia leggera e i lati leggermente spuntati - per dare l'impressione di capelli corti lasciati crescere. Acconciato con una texture leggera in modo che si possa spettinare e levigare con le dita. In alto un look Indola e in basso Schwarkopf Professional.

Un altro biondo rosato proposto da Z.one concept

I castani dell'autunno inverno 2021

Con la loro distribuzione in grande scala in tutte le latitudini del globo, i capelli castani sono tra i più diffusi al mondo, dopo i capelli neri.

Ma probabilmente nessun colore di capelli come il castano è ricco di sfumature, che vanno dai biondi scuri ai bruni più intensi, passando per i toni ramati e dorati. Il merito è di due tipi di melanine, una più scura (eumelanina) e l'altra più chiara (feomelanina) che, fondendosi, possono dare origine a un'infinità di toni. Impossibile enumerarle tutte.

Fra i castani di tendenza, quella che va per la maggiore è il caramello, rassicurante come il dolce da cui prende il nome. Presenta varie gradazioni che ricordano le nuance di dolci golosi.

Castano caramello

Un castano deliziosamente normale, illuminato da riflessi appena accennati di castano più chiaro. Lo styling liscio mette in evidenza la delicata sfumatura del colore. Proposto da Jean Louis David.

Castano chiaro

Si chiama nude brown ed è un castano chiaro naturale che si accorda magnificamente con il tono di pelle. Proprio come la proposta colore di Evos.

Castano dorato

Un castano dorato non troppo acceso che illumina la chioma. Lo styling mosso accentua i riflessi. Proposto da Franck Provost.

Castano con schiariture

Effetto contouring per il gioco di schiariture che incorniciano il volto proposto da Compagnia della Bellezza.

Castano cioccolato

Un ricco color cioccolato, leggermente schiarito nelle medie lunghezze. I capelli sono alleggeriti da una leggera scalatura davanti per bilanciare la lunghezza e acconciati con morbide onde per donare volume e una ricca brillantezza. Il look è di Indola.

Castano ramato scuro

Un colore energetico e vibrante che rende i capelli luminosi e sfaccettati. Dona, inoltre, un aspetto sano e lucente alle chiome. Proposto da Wella.

Castano scuro con riflessi mogano

Il castano mogano scuro è sicuramente una delle tonalità più intense che può virare al viola: l’ideale per chi ha una base scura e certamente adatta a chi vuole azzardare di più per farsi notare. Un look di Framesi.

Castano scuro

Un castano intenso molto scuro proposto da Aldo Coppola.

Castano con effetti a contrasto rossi

Da Cotril il castano scuro si mescola a delicati contrasti rosso fuoco.

I rossi dell'autunno inverno 2021

A parte qualche eccezione, i capelli rossi di tendenza nell'autunno inverno 2021-22 sono decisi. Vincono le tonalità "irlandesi" che spaziano dai rossi chiari ai biondi quasi aranciati. Quasi sempre si tratta di sfumature accese che di certo non passano inosservate.

Oltre all'ispirazione Britannia con le sue nuance fulve di stampo nordico, resiste la "tendenza food", cioè i colori di capelli che imitano le spezie, in questo caso rosse, come: cannella, peperoncino e pepe rosa. Non mancano colori più coraggiosi come i ciliegia e i melanzana che partono da basi castane.

Rosso...arancione

Contrasti di luci e ombre, i colori forti, vividi, le sensazioni del

pittore di fronte alla natura. I capelli in movimento dal vento, che

pettina ed evidenzia la sensualità femminina.

Il sole e la luce forte fa esplodere questo look di Aveda caratterizzato da

varie tonalità di arancio che creano tridimensionalità, sfaccettando

il colore vivace e al contempo naturale.

Rosso rame

Un rame delicato adatto a chi ha pelle chiara che tende al beige (quindi con un sottotono caldo). L'accento dorato contenuto in questa tonalità di rame ravviva le carnagioni avorio. Una proposta di Framesi.

Rosso effetto autunno

Un colore che ricorda il foliage dell'autunno e che con la sua naturalezza non stanca mai. Proposto da Compagnia della Bellezza.

Capelli accesi dal rosso fuoco

Un rosso intenso che vira quasi al bordeux per la proposta spicy di Davines.

Tra rosso irlandese e rosso tiziano

Delicato come un quadro preraffaelita, ecco la tonalità del rosso che ricorda le teste tipiche delle popolazioni del Nord Europa. Proposto da Schwarzkopf Professional.

Capelli color melanzana

Un rosso vivo e vibrante che, pur ricordando il viola, non ha nulla di cupo. È la tonalità melanzana proposta da Aveda.

I colori sfumati

Di grande tendenze nel 2021 sono i capelli effetto ombré, cioè sfumati. I capelli cambiano tonalità grazie a un gioco di ombre su determinate ciocche di capelli che mira a ottenere effetti sfumati di colore, sempre molto graduale. I capelli vengono scoloriti di 2 massimo 3 toni con colpi di pennello a mano libera.



Quest'anno gli effetti sfumatura sono armoniosi, senza troppi stacchi di colore. La bravura del colorista si deduce spesso proprio per la sua capacità di rendere naturale la schiaritura non tanto sulle punte quanto sulle radici.

Castano sfumato

Sfumatura soft con un colore che degrada dolcemente verso un'altezza di tono più alta, per Kemon.

Capelli biondo mele

Da Evos l'effetto degradè si fa più evidente, ma rimane pur sempre delicato.

Capelli più chiari sulle punte

Wella propone un effetto shatush rivisitato con un contrasto tra chiaro delle punte e scuro delle radici quasi livellato.

Balayage su capelli castani

Infine, un balayage leggero che movimenta una chioma mossa. Di Framesi.