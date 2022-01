Caschetto lungo castano – ecco come si indossa il taglio di capelli chic da vera Girl Boss!

I l Caschetto lungo castano è un look davvero intramontabile, che comunica freschezza, femminilità e tanta tanta sicurezza. Scopriamo insieme come si indossa, a chi sta bene e tutte le ispirazioni più belle per sfoggiare capelli da vera Boss Lady!

Caschetto lungo, long bob, lob per gli amici… qualunque sia il nome, sappiamo tutte a cosa ci riferiamo – ovvero a uno dei tagli di capelli più longevi, gestibili e versatili della storia dell’hairstyling. Il caschetto lungo castano è davvero un classico intramontabile: sartoriale, pratico e facile da indossare, grazie alla sua mezza lunghezza conferisce un’aura di sicurezza e freschezza a chiunque lo indossi. Si tratta della versione più lunga del classico taglio bob, e la sua lunghezza in genere varia da appena sopra le spalle ad appena al di sotto di esse. Diventato popolare nell’America degli anni 60’, questo look bon-ton ma mai scontato non ha smesso da allora di conquistare donne di tutte le età.

Caschetto lungo castano: a chi sta bene

Possiamo tirare un sospiro di sollievo: il long bob sta bene davvero a tutte. Il caschetto lungo castano è un taglio di capelli davvero versatile che si presta ad essere realizzato di ogni tipo di chioma, che sia essa liscia, mossa o riccia. Basterà scegliere il tipo di scalatura e la piega adatta a valorizzare al meglio il tipo di capello. Capelli sottili? Niente paura! Via libera ad un caschetto lungo castano con piega mossa, impreziosito da meches e balayage per aggiungere volume e dimensione alla chioma.

Caschetto lungo – tutti i tagli più belli da copiare ora!

Il long bob se eseguito correttamente, può armonizzare e riequilibrare ogni tipologia di viso e donare freschezza al look a tutte le età. Scopriamo insieme come si indossa e tutte le ispirazioni da copiare!

Caschetto lungo castano scalato

Il taglio caschetto lungo scalato è l’ideale per chi desidera dare volume e movimento alla chioma. Perfetto per i capelli sottili, è davvero valorizzato quando la scalatura è abbinata ad un gioco di ombre e luci ottenute tramite meches, schiarture o balayage.

Caschetto lungo castano frangia

Ci sono coppie dal fascino intramontabile: il duo caschetto liscio + frangia è certamente una di quelle. La frangetta è l’espediente perfetto per riequilibrare l’aspetto di un viso molto allungato o di una fronte pronunciata. Se invece abbiamo il viso tondo, basterà puntare su una frangia sfilata o a tendina.

Caschetto lungo sfilato

Il long bob è reso fresco e sbarazzino da un taglio sfilato, bellissimo se indossato un po’ spttinato e voluminoso. Questo taglio è l’ideale per chi vuole sperimentare con una chioma dal sapore 70’s senza ricorrere a tagli netti come mullet e shag.

Caschetto lungo castano liscio

Una piega liscissima è di certo la versione più elegante e chic per indossare questo trend. Per un look decisamente bon-ton abbinate il vostro long bob castano liscio ad una riga centrale o ad una frangia piena.

Caschetto lungo castano mosso

Il caschetto lungo castano mosso, o wawy bob è una delle pieghe più amate da star e celebrities. Elegante e raffinato, per ricrearlo a casa basterà utilizzare un ferro o una piastra arricciacapelli per realizzare morbide onde.

Caschetto lungo castano riccio

Chi ha detto che con i capelli ricci il caschetto lungo sia difficile da indossare? A noi piace tantissimo sia in versione naturale o afro, sia ricreato a casa con una cascata di bigodini e tanta spuma.

Caschetto lungo castano shatush

Il caschetto lungo castano è illuminato alla perfezione dalle schiariture tendenti al biondo ottenute con la tecnica shatush. Un must per chi desidera dare movimento al taglio in modo elegante e super femminile.

Caschetto lungo castano chiaro

Il castano chiaro è la sfumatura più luminosa per impreziosire un taglio long bob.

Caschetto lungo castano sfumato

Le sfumature tono su tono sono la scelta perfetta per sublimare un bob leggermente scalato e dalla piega morbida a onde.

Caschetto lungo castano scuro

Liscissimo, sartoriale, magari abbinato ad una frangia sfilata: un classico davvero elegante, che dona a tutte come un bel trench strutturato.

Caschetto lungo: illuminalo con i colpi di sole

Una pioggia di colpi di sole saprà aggiungere movimento e luminosità al vostro taglio a caschetto lungo color castano.