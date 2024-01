I tagli di capelli corti del 2024 giocano con lunghezze mini e grandi personalità, nel rispetto della texture naturale della chioma e del vostro stile

Nuovo anno, nuovo inizio. Soprattutto quando si tratta di capelli e di tagli corti con cui affrontare il 2024 assecondando le tendenze dell'anno e provando a incanalare un nuovo spirito, più avventuroso e dirompente. I capelli corti, d'altra parte, sono fatti per osare: i nuovi tagli xxs del 2024, infatti, si allontanano dalla tradizione per riscoprirsi originali e divertenti, capaci di valorizzare qualsiasi forma del viso. A ogni taglio, poi, corrisponde uno stile diverso, da interpretare attraverso lo styling quanto giocando con scalature e rasature, che possano rendere il taglio più dinamico o disciplinato. Al centro, la naturalezza dei capelli, cosicchè i tagli corti possano essere creati su misura anche per i capelli ricci e afro, valorizzando le particolarità della chioma. Dal pixie cut al micro caschetto fino a tagli corti con frangia e buzz cut, tutto ciò che occorre è trovare il coraggio di tagliarsi i capelli.

Tendenze capelli corti 2024: il pixie cut classico

Il pixie cut torna alle origini nel 2024, riscoprendo la silhouette che per prima ci ha fatto innamorare di questo taglio di capelli corti. Le proporzioni, però, non rinunciano alla morbidezza: il contrasto tra rasature laterali e ciuffo, infatti, si assottiglia fino quasi a sparire, creando un effetto più omogeneo ed elegante. Un risultato che non rinuncia all'animo più punk del pixie cut, che si trasforma attraverso mini frange e ciuffi maestosi da porta, all'occorrenza, anche all'insù.

Il buzz cut piace anche nel 2024

Se l'obiettivo è dare un taglio netto al passato e cambiare radicalmente l'aspetto della chioma, la soluzione ideale è scegliere un buzz cut per il 2024. Un taglio dal sapore militare, che elimina completamente le lunghezze e che, in un certo senso, potrebbe rappresentare un cambio look terapeutico: quale modo migliore, in fondo, per ricominciare da zero, se non rasando completamente i capelli? Cortissimo, eppure mai noioso: il buzz cut, in fondo, è fatto per essere sfoggiato in una moltitudine di nuance.

Idee per tagli corti sui capelli afro

Una texture molto particolare, che necessita di cure e attenzioni non solo per mantenere la chioma in salute, ma anche per far sì che i capelli corti del 2024 la valorizzino. Le soluzioni sono tantissime, dal classico taglio rasato a sperimentazioni in fatto di volume, da sfruttare per dare al taglio una silhouette innovativa, slanciata verso l'alto. Non mancano tagli di capelli intermedi, che non annullano completamente le lunghezze, ma le sfruttano per mettere in risalto i riccioli afro.

Novità capelli corti 2024: il micro caschetto

A metà tra un bob e un taglio corto, il micro caschetto sfiora i lobi e il mento, dando vita a un taglio medio-corto adatto a chi non vuole rinunciare alle lunghezze e, al tempo stesso, vorrebbe sperimentare l'emozione di sfoggiare un taglio corto. Si porta sui capelli lisci, quanto sui ricci: le lunghezze micro di questo tipo di taglio di tendenza, infatti, permettono di giocare con lo styling.

Il mullet corto tra le tendenze capelli corti 2024

Ha una silhouette inconfondibile, che ne connota lo spirito rock e anticonformista: il mullet sui capelli corti gioca con radici corte e scalate e lunghezze sfilate, che solleticano il collo. Tra i tagli di capelli corti del 2024, il mullet è perfetto per conferire alla chioma un tocco drammatico e libero, da amplificare attraverso una piega spettinata, che possa mettere in risalto il profilo del taglio e l'immancabile frangia.

I capelli corti e ricci del nuovo anno

I ricci hanno bisogno di volume per esprimersi, anche quando abbinate a un taglio corto come il pixie cut. Il risultato è una chioma dalla silhouette arrotondata, che giocano con il volume sottolineando i lineamenti del viso. Per chi desidera osare davvero, i tagli corti e ricci del 2024 si arricchiscono con una frangia piena di boccoli che amplifichi le rotondità del taglio.

Trend tagli corti con frangia: le foto

Un elemento capace di completare il taglio e trasformarlo completamente: la frangia sui capelli corti del 2024 contribuisce a dare personalità al taglio. L'effetto può essere un bowl cut classico, caratterizzato da una frangia piena e liscia, che si poggia sulle sopracciglia, o un taglio più sfilato e scalato, che sfiora l'estetica tipica del mullet. Soluzioni da provare sui capelli lisci o sui ricci, lasciando alla frangia lo spazio necessario per allungarsi fino alle sopracciglia o, al contrario, arrestarsi a metà fronte.

Le lunghezze morbide conquistano la moda capelli del 2024

Quando le differenze si annullano e le scalature spariscono, i tagli corti del 2024 acquisiscono una nuova morbidezza. Tagli arricchiti da frange e ciuffi, che si ispirano ai capelli delle boyband degli anni '90 o guardano all'eleganza della Vecchia Hollywood. Un elemento cruciale è il ciuffo, da portare in abbinamento a una profonda riga laterale o con maggior rigore, dividendo la chioma a metà e dando vita a una vera e propria cornice attorno al viso.