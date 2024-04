I l calore della primavera ispira acconciature che allontanano i capelli dal viso, giocando con intrecci e accessori maxi che arricchiscono pettinature semplici e adatte a qualsiasi lunghezza

Ci sono tanti motivi per cui cedere al fascino delle acconciature capelli per la primavera 2024. Una stagione particolare, che può portare i capelli a diventare problematici a causa di umidità e calore, ma anche a perdere di lucidità e vigore. E, così, trovare le pettinature giuste diviene fondamentale per liberare il viso dai capelli, ma anche per valorizzare i nuovi outfit della stagione. Acconciature facili e veloci, adatte ad affrontare i peggiori bad hair days quanto occasioni più formali attraverso la combinazione tra intrecci scultorei e torchon, ma anche sfruttando il potere dei maxi accessori per dare texture e struttura alla pettinatura, assecondando le tendenze e abbracciando look coquette e dark, urban e profondamente vintage, ispirati agli anni '00.

Acconciature capelli primavera 2024: la stagione dei fiocchi

Micro o maxi, di raso, di velluto o di perline, i fiocchi punteggiano le acconciature della primavera 2024 arricchendole di punti di colore e texture inattese. Una soluzione interessante per arricchire una semplice coda di cavallo, aggiungendo un tocco squisitamente coquette alla pettinatura.

Chignon e microbraids per la primavera estate 2024

Da portare alto per ottenere un leggero effetto lifting, lo chignon è la pettinatura classica da reinventare per la primavera 2024. Si porta in abbinamento a una riga centralissima, radici sleek e delle ciocche face framing. Il twist in più? Trasformare i capelli che incorniciano il viso in due micro trecce.

I maxi accessori secondo le tendenze

La primavera 2024 impreziosisce ogni pettinatura con maxi accessori. E, così, il classico scrunchie diviene lo strumento ideale per imprigionare le lunghezze, creando uno chignon texturizzato incorniciato da veri e propri petali.

Le idee per raccogliere i capelli afro

A metà tra un protective hairstyle e un'acconciatura modaiola, i bantu knots suddividono la chioma in una moltitudine di piccoli chignon. L'effetto finale è una pettinatura spiccatamente urban, caratterizzata da ciocche che si intrecciano a spirale, regalando texture all'acconciatura.

Come legare i capelli in primavera

Perché accontentarsi di una treccia, quando è possibile creare tantissime? La primavera 2024 è il momento giusto per osare con un'acconciatura multi-braids, adatta a riscoprire intreccia alla francese - ben attaccati alla testa - accompagnati da lunghezze libere di muoversi sulle spalle.

Le acconciature per i capelli lunghi per la primavera 2024

Per chi desidera vivere una primavera all'insegna del romanticismo, la pettinatura ideale da provare è un semiraccolto sui capelli lunghi. Semplice e d'effetto, è l'ideale per sottolineare la silhouette del taglio e una frangetta sbarazzina, sfruttando la bellezza di un fiocco rosso e sgargiante per aggiungere un tocco di eleganza.

Idee acconciature primavera 2024: la treccia

Si porta in solitaria, lasciata libera di cadere lungo la schiena e, magari, trattenuta appena da un accessorio floreale o da un semplice scrunchie voluminoso: la treccia torna ad incantare la primavera 2024 grazie alla sua semplicità, adatta a qualsiasi lunghezza.

Le acconciature con boccoli per la primavera 2024

L'ideale è sfruttare il volume dei ricci per plasmare delle acconciature primaverili che sappiano mettere i boccoli in primo piano. Pettinature che sembrano ispirarsi a Bridgerton e all'epoca vittoriana, pur calando la pettinatura nella modernità attraverso radici tiratissime.

Nuove idee per le acconciature della primavera 2024

Non esiste pettinatura più semplice, amata e veloce da realizzare: la coda di cavallo alta non smette di affascinare grazie al suo rigore quasi plastico, da accompagnare a capelli lunghissimi e lisci o più corti e mossi.

Le migliori pettinature sul caschetto

Quando le lunghezze a disposizione sono poche, come nel caso del caschetto, occorre studiare attentamente il tipo di acconciatura che si desidera realizzare. Per dare un tocco sbarazzino, perciò, l'ideale è dare vita a un paio di space buns, da abbinare a lunghezze lasciate sciolte e libere di muoversi.

Come pettinare i capelli in primavera: trecce d'autore

Gli intrecci, in primavera, raddoppiano e si sovrappongono, si annodano e avviluppano per dare vita a delle acconciature intrecciate. Un'idea perfetta per dare un twist inaspettato alle classiche trecce country, aggiungendo un tocco d'alta moda.

Gli accessori che nobilitano le pettinature di primavera

Elegante e sempre raffinata, la coda bassa si arricchisce attraverso accessori fuori misura che arricchiscono una silhouette semplicissima. Un contrasto da sperimentare anche sui capelli ricci, giocando su un'accumulazione barocca.

Capelli raccolti in primavera: l'effetto casual

Sportivo e divertente, ma anche estremamente pratico, il mollettone torna tra le tendenze della primavera 2024 per disciplinare i capelli lunghi. Una soluzione dal sapore Y2K, da combinare con riga laterale e un look fintamente messy, spettinato quanto basta.

Le acconciature di primavera sono giocose

Hanno un tocco bizzarro e infantile, del tutto imprevedibile: le acconciature della primavera 2024 non temono di osare attraverso simboli appartenenti all'infanzia. I codini, ad esempio, conquistano le chioma con la loro simmetria, pur senza rinunciare a un tocco inaspettato, che porta i codini a dividersi in infinite ciocche, da intrecciare creando delle octopus braids.

Acconciature semplici e veloci per la primavera

Ha il vantaggio di essere facile da realizzare e adatto a qualsiasi occasione: il messy bun è la pettinatura da creare 5 minuti prima di uscire senza rinunciare a un risultato modaiolo. Si può lasciare spettinato o con un tocco undone, quasi come se vi foste interrotti prima di terminare. Per completare l'acconciatura, poi, occorre sono un fiocco di velluto.