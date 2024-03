Un capello sano riflette la luce in modo ottimale: proprio per questo, è importante prendersi cura della chioma a partire dall'alimentazione, senza trascurare trattamenti dal parrucchiere e casalinghi all'insegna della luminosità

Per determinare se un capello è sano basta uno sguardo: la sua forma è cilindrica, le cuticole sono ben chiuse, la luce si riflette sulla chioma, facendola apparire perfettamente brillante. Una condizione che non è poi così facile da mantenere a causa di aggressioni esterne e trattamenti chimici che possono intaccare ceramidi e sostanze grasse, che rivestono il capello e mantengono chiuse le squame. E, così, la chioma diviene opaca e sciupata, talvolta secca e crespa. A creare qualche problema è anche l’umidità che, assorbita dai capelli, ne modifica il pH facendolo diventare più alcalino. Il risultato sono squame aperte e fusti privi di lucentezza. In un mondo che, apparentemente, sembra voler attentare continuamente alla salute della chioma, l’unica soluzione possibile per avere sempre capelli sani è prendersene cura con l’alimentazone, i migliori trattamenti in salone e un’attenta haircare casalinga.

Capelli lucidi: si parte dall’alimentazione

I capelli sono composti principalmente da cheratina, una proteina costituita da acido pantotenico, biotina e vitamine del gruppo B. Componenti che si trovano anche in yogurt, soia, fagioli, banane, uova e cereali, alimenti da includere in una dieta sana e varia, ricca anche di frutta e verdura. A contribuire alla salute dei capelli e a renderli lucidi, naturalmente, è anche l’idratazione: bere almeno 2 litri di acqua al giorno, perciò, è fondamentale per assicurarsi una chioma sana e brillante. E, soprattutto, pronta a ricevere i trattamenti del parrucchiere.

Trattamento lucidante dal parrucchiere

In salone, i capelli lucidi si ottengono attraverso trattamenti come l’Hair Gloss, che sfrutta prodotti con pH acido per conferire ai capelli un effetto brillante, lucidandoli. Le formulazioni, inoltre, sono spesso caratterizzate da aminoacidi simili a quelli del capello, che permettono di sigillare le squame e il fusto. Immancabili, oli che lisciano ulteriormente la fibra capillare, facendo apparire i capelli estremamente lucidi. Una lucentezza che, naturalmente, dipende anche da numerose accortezza, specialmente durante la piega, realizzata con strumenti tecnologici e spazzole dalle setole naturali.

Capelli lucidi: come farlo a casa

L’haircare routine giusta è fondamentale per mantenere i capelli brillanti e, anzi, amplificarne la luminosità. Maschere e spray lucidanti sono cruciali per il trattamento. Tra gli ingredienti più importanti, l’olio di semi di lino – ricco di ceramidi e vitamina E ed F – è in grado di mantenere le squame compatte. Allo stesso modo, i siliconi si rivelano molto utili poiché in grado di lucidare le lunghezze, mentre le proteggono. Per preservare la lucidità del capello, poi, è importante utilizzare la giusta quantità di shampoo, evitando di appesantire le radici. Scegliere prodotti per lo styling senza alcol è l’ultimo, fondamentale step per una chioma luminosa: vaporizzati dopo la piega o l’acconciatura, infatti, consentono di rendere i capelli scintillanti.

I migliori prodotti per lucidare i capelli a casa

1/10

Cielo Alto, Lucidante Cristalli Liquidi ai semi di lino per capelli secchi e opachi.

2/10

Biopoint, Hair Lamination Cristallo Gel Sublimatore: una laminazione fai da te che restituisce corpo e definizione ai capelli, rivestendoli di una lucentezza a specchio per un effetto 3D.

3/10

Color Wow, Spray Extre Shine: combatte la disidratazione e dona un effetto brillante a tutte le acconciature.

4/10

Davines, Heart of Glass Sheer Glaze: fluido illuminante e termoprotettivo per i capelli biondi.

5/10

Medavita, Glossynation Glassy Glossy Oil: gocce di luce con effetto laminazione per capelli

6/10

Moroccanoil, Glimmer Shine: un velo invisibile che fornisce una brillantezza duratura mentre riflette la luce.

7/10

OUAI, Hair Gloss: con acido ialutonico, acqua di riso e pantenolo, lucida i capelli sotto la doccia.

8/10

Alfaparf, Semi di Lino Sublime Cristalli Liquidi: lucidano la chioma mentre la disciplinano.

9/10

L’Oréal, Dialight Acid Gloss Clear: colorazione tono su tono per tonalizzare e perfezionare il colore.

10/10

GHD, Shiny Ever After: il tocco finale per dare un finish luminoso e brillante al look.

PREV

NEXT