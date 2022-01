L ucenti, pettinabili e setosi: sono queste le promesse della cheratina sui capelli. Attenta però a scegliere il trattamento giusto e i prodotti da usare a casa

Piace ai capelli, ma anche alle consumatrici e, non da ultimo, ai parrucchieri. Il motivo del successo della cheratina? Ammorbidisce la fibra capillare sino a renderla visibilmente sana, anche nei casi più disperati. Ecco che regalarsi un bel trattamento alla cheratina può essere una buona idea soprattutto se si ha intenzione di far crescere i capelli. Scopri tutto ciò che devi sapere e le insidie da cui devi difenderti.

Che cos'è la cheratina

La cheratina è un elemento che compone la fibra capillare. In particolare, è una proteina ricca di amminoacidi, tra cui i più importanti sono la cisteina, la serina e la prolina. Le loro molecole si legano tra loro fino a formare delle "catene", dette ponti di solfuro, che rendono elastici e lucenti i capelli.

La cheratina si trova sia nei prodotti per capelli che nei trattamenti in salone, con la finalità di lisciare e ricostruire la fibra capillare. Va fatta però una distinzione tra la cheratina vegetale e la cheratina con formaldeide, che si usava fino a qualche anno fa per stirare i capelli, e che oggi è vietata perché dannosa.

Dal 2010 i prodotti con cheratina a base di formaldeide sono stati eliminati dal commercio, poiché fanno male all'organismo. Per legge è consentita una quantità di formaldeide inferiore allo 0,2%, una percentuale non sufficiente a stirare i capelli in modo permanente. Così le case cosmetiche hanno formulato prodotti liscianti che non fanno male alla salute, a base di sostanze vegetali che hanno l'obiettivo di ricostituire la fibra.

La cheratina fa male?

La cheratina fa male solo se contiene formaldeide in quantità superiore allo 0,2%. Come accorgersi della presenza? Deve metterti in guardia il fatto che durante il trattamento in salone, il parrucchiere indossa una mascherina (al di là degli obblighi Covid) e si sprigiona un odore pungente e sgradevole. Inoltre, attenzione se sulle confezioni dei prodotti compaiono termini come aldeide, glutaraldeide, formalina o metilen glicole che indicano la presenza di formaldeide. Ma perché la cheratina con formaldeide è dannosa? Perché è una sostanza cancerogena anche se gli effetti immediati potrebbero essere quelli tipici da reazioni allergiche: prurito agli occhi e al naso, dermatite del cuoio capelluto con irritazione e forfora. In alcuni casi è stata riscontrata una caduta importante dei capelli solo dopo qualche settimana dal trattamento. Ecco perché il suo uso è stato vietato.

Cheratina vegetale, la proteina sana che fa bene ai capelli

Oggi la cheratina viene ricreata in laboratorio attraverso derivati del latte o proteine vegetali, come quinoa, germe di grano, lupino. Sulle confezioni dei prodotti per capelli, la si può trovare sotto il nome commerciale di keratina o di cheratina idrolizzata. Quest'ultima espressione indica il fatto che gli amminoacidi utilizzati hanno subito un particolare processo di lavorazione che rende la formulazione finale più simile alla struttura del capello. In questo modo, potrà legarsi meglio ai capelli per renderli più morbidi, setosi e lisci. I trattamenti alla cheratina sono, inoltre, degli ottimi rimedi per combattere i capelli crespi.

Trattamento alla cheratina in salone

In salone, puoi fare due tipi di trattamenti alla cheratina (sempre senza formaldeide), da scegliere in base alla struttura e all'esigenza del capello: ricostruzione del capello e lisciatura. Quest'ultima non va confusa con la stiratura chimica o con lo stiraggio permanente. La differenza è che il lissage con cheratina vegetale non interviene sulla struttura del capello come faceva invece la cheratina con formaldeide, che rompe i ponti di solfuro del capello. Questo tipo di trattamento si limita a modificare la forma del capello, lisciandola fortemente, ma sempre con delicatezza.

Come capire quale trattamento alla cheratina va bene per noi? Dipende dalla tipologia dei capelli: se sono solo danneggiati e lisci è sufficiente la ricostruzione. Se, invece, sono mossi, ricci o molto crespi è meglio optare per il trattamento lisciante. In alcuni casi, occorre prima ricostruire i capelli e, a distanza di un mese, procedere a lisciarli con cheratina.

Trattamento alla cheratina per ricostruire i capelli

Su capelli danneggiati, sfibrati e rovinati il trattamento alla cheratina "ricostruttore" è un portento poiché li ammorbidisce, li rende più lucidi e sani. È indicato anche per i capelli sottili che hanno bisogno di essere rafforzati: la cheratina li rende, infatti, più spessi e corposi. Secchi o normali, inoltre, non fa differenza, poiché il capello può risentire delle varie aggressioni chimiche o meccaniche anche se per costituzione gode di una buona struttura idrolipidica. Questo tipo di trattamento ristrutturante non è invece adatto ai capelli grassi, poiché potrebbe aumentarne l'untuosità.

Come si svolge? Dopo il lavaggio si applica un primo siero che viene asciugato con il phon. Si prosegue con l'applicazione di un'altra crema ricostituente. A questo punto, si fanno asciugare i prodotti sotto una "ampolla" che emana calore, in modo da far penetrare nella fibra capillare tutti i prodotti. Si termina con un ulteriore shampoo, e si procede alla piega. La durata? Da 1 a 3 mesi, a seconda di quanto sono danneggiati i capelli.

VEDI ANCHE

Beauty

Capelli lisci come la seta, le regole d’oro per una chioma da favola

Trattamento alla cheratina lisciante

Per capelli crespi da mossi a ricci è indicato il trattamento alla cheratina lisciante. Poiché, come abbiamo visto, la formaldeide, usata in passato per stirare i capelli, è vietata, non aspettarti una stiratura permanente perfetta. Ma questo tipo di trattamento serve a facilitare la gestione dei capelli a casa, come ad esempio l'uso della piastra o il semplice brushing con spazzola e phon. Può essere, infatti, chiamato "condizionamento" che rende i capelli più lisci nel senso di gestibili. Inoltre, puoi decidere il grado di lisciatura, scegliendo per esempio di mantenere l'onda naturale: in questo caso il trattamento alla cheratina renderà i capelli ricci più elastici e definiti. E poi i capelli si asciugheranno più velocemente.

Come si svolge? Dopo lo shampoo, si divide la testa in sezioni ulteriormente suddivise in ciocche sottili da 1 cm. Con un pennello si applica il prodotto su ogni ciocca partendo da 1 cm dalla radice, e poi si pettina a denti stretti per distribuirlo sulle lunghezze. Si lascia in posa per 30 minuti. Si asciuga con il phon, e si passa la piastra su ogni singola ciocca dalle 6 alle 8 volte con una temperatura che varia dai 200 °C ai 230 °C (il tutto dipende dal diametro del capello e da quanto si vuole lisciare). Si procede così a un lavaggio leggero senza balsamo Si consiglia di non lavare i capelli per le successive 48 ore. La durata? Dai 3 ai 5 mesi, a seconda del grado di ondulazione del capello.

Prodotti con cheratina

Oltre che in salone, puoi usare la cheratina a casa in prodotti per capelli. Dallo shampoo alla maschera, passando per termoprotettori, in commercio ci sono tante soluzioni per avere i capelli lucenti, disciplinati e sani. Sono molto utili per mantenere i risultati del parrucchiere o se fai sport all'aria aperta ed esponi i capelli a condizioni atmosferiche. Un dato curioso da sapere? Poiché la cheratina è una sostanza che si attiva con il calore, adotta alcune soluzioni furbe. Ad esempio, dopo aver applicato una maschera, avvolgi i capelli con un asciugamano caldo oppure con una cuffia da doccia su cui passerai un soffio di phon.

Perché usare la cheratina?

Con i trattamenti in salone si ottengono capelli lisci, lucenti ed elastici per mesi. Se sono mossi e crespi li troverai più pettinabili e di facile gestione. Se scegli di non stravolgere la forma del tuo riccio, lo avrai senz'altro più morbido e definito. La ricostruzione, invece, ti farà ritrovare capelli sani e forti, poiché la cheratina ricompatta le cuticole danneggiate da colorazioni, trattamenti chimici, aggressioni ambientali e altri stress. E se ti passi le dita tra i capelli, potresti anche notarli più spessi!