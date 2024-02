I capelli Coquette del 2024, tra acconciature in tendenza e idee da copiare

C ombinando lustrini e accessori oversize a mezzi raccolti, trecce e chignon, sono gli hairstyle iperfemminili a dominare i trend

Le tendenze capelli presenti e future di questo 2024 parlano chiaro: i Coquette hair continuano a essere ovunque. A notificarlo le fashion week che hanno inaugurato l'anno nuovo, gremendo le strade delle capitali della moda di acconciature sciolte e raccolte, impreziosite da un combinarsi di lustrini e accessori oversize. Caratterizzata da un'allure iperfemminile, che gioca tra i confini del gusto pretty tipico dell'infanzia e una buona dose di massimalismo, l'estetica prende vita sulle chiome riconfermando il fascino per le scelte vistose e frufru.

Soprattutto con fiocchi e nastri, ma anche una buona dose di mollette e fermagli a fiore, le capigliature si arricchiscono di dettagli che esprimono tutta l'essenza girlish del trend Coquette. Talvolta più sobrie, altre ancora votate all'esagerazione, queste condividono tratti comuni con estetiche affini, come sono il Ballet e il Regency core, per dare vita a creazioni in cui sensualità e innocenza sono in perfetto equilibrio. Ed ecco allora che gli accessori si posano o avvitano attorno a trecce singole e doppie, chignon e space buns, code e acconciature sciolte, regalando una serie di idee che incantano lo sguardo.

Tendenze capelli Coquette 2024: le trecce con fiocchi

Categoria a sé quando si parla di tendenze capelli Coquette, le trecce con fiocchi sono tra le acconciature più gettonate del 2024. Quando portate singole, queste sono lnghissime e coronate da un grande fiocco in velluto, oppure cosparse di fiocchi a clip che convertono lo styling in una composizione. Sulle trecce a codino i nastri diventano il partner perfetto con cui chiudere l'intreccio, mentre su acconciature come le Medusa braids il fiocco raccoglie insieme le varie trecce aggiungendo un dettaglio jolie.

Acconciature capelli 2024: i raccolti in tendenza Coquette

Chignon, code, space buns e bubble braids: sui raccolti, a conferire all'hair style l'identikit del Coquette sono soprattutto gli accessori. Dai maxi elastici a forma di fiore passando per fermagli, fiocchi e nastri, sono loro a catturare l'attenzione e consegnare al look quell'irriverenza tipica del trend. Svolgendo una funzione di puro decoro, questi rivestono la superficie o i contorni della chioma per rubare la scena.

I semiraccolti e i capelli sciolti stile Coquette del 2024

Anche i capelli sciolti e i semiraccolti trovano negli accessori il partner con cui dare quel tocco Coquette in più allo styling. Che si tratti di maxi nastri in raso o di fiocchi in velluto, di mollette cosparse di perline o semplici clip usate solitamente durante lo styling, questi si posizionano sulla corona della testa o ai lati del viso per incorniciarlo e dare carattere all'acconciatura.