The Wom Beauty Crush: i preferiti del mese

1/19 LH36 - I nuovi rossetti matte che possono essere utilizzati su labbra, guance e dettagli sugli occhi, per esprimere al meglio la propria creatività.

2/19 Gucci Beauty Brume De Beauté - Una mist idratante multifunzione che può essere usata per rinfrescarsi durante la giornata, come base per il make up e come fix.

3/19 Becos Fluido Bifasico Ridcucente - Un comodissimo formato spray ad assorbimento rapido ad azione rimodellante. Lascia la pelle compatta ed elastica.

4/19 Biotherm Waterlover Sun Milk - Un solare dall'anima ambientalista, certificato Nordic Swan Ecolabel, con formula ecosostenibile e packaging riciclato al 100%.

5/19 Byredo Colour Stick - Un unico prodotto da utilizzare su guance, occhi e labbra per sperimentare con il colore senza limiti.

6/19 Cerave Crema Viso Idratante SPF50 - Finalmente un SPF importante incorporato in una crema viso da utilizzare quotidianamente, con ceramidi, vitamina E, niacinamide e acido ialuronico.

7/19 Dyson Airwrap - Lo styler più desiderato del momento da chi ha i capelli lunghi, per creare la piega mossa o riccia che più si desidera in maniera effortless.

8/19 Caudalie Vinoperfect Sérum Eclat Anti-taches - Un siero formulato per contrastare le macchie con viniferina, non è fotosensibilizzante e può essere utilizzato tranquillamente in estate.

9/19 Deborah Milano Red Touch - Un rossetto liquido con olio di rosa che non secca le labbra e garantisce performance super, no transfer fino a 18 ore.

10/19 Filorga Oxygen-Glow CC Cream - Una cc cream uniformante con un effetto glow bonne mine e SPF30, per chi cerca protezione e un'alternativa al fondotinta.

11/19 Astra Sunsory Body Highlighter - Un illuminante corpo per illuminare le sere estive, dalla texture sottile che si assorbe rapidamente, senza lasciare residui.

12/19 Foreo Espada - La combo di device a luce LED blu e pulsazioni T-Sonic e il gel con BHA+PHA combatte le imperfezioni da acne in maniera efficace.

13/19 Garnier Skinactive Siero anti-macchie - Un siero con vitamina C, niacinamide e acido salicilico per rendere il colorito uniforme e luminoso, tenendo a bada le imperfezioni.

14/19 Lancôme Mille et une Roses - Una fragranza esclusiva e naturale (la prima della maison) che rende omaggio alla rosa, con assoluta di Rosa Centifolia biologica.

15/19 Nouba Oasi - Il rilancio di un prodotto cult, una terra viso dalla texture sottile e dall'effetto naturalissimo, in un packaging in terracotta 100% green.

16/19 Origins Mega-Mushroom Relief & Resilience Soothing Treatment - Una lozione che riprende il concetto di "essence" orientale per lenire, idratare e perfezionare le pelli sensibilizzate o asfittiche.

17/19 Ringana Fresh Hydro Serum - Un passo in avanti per la cosmesi naturale, con solo ingredienti puri, naturali ma soprattutto freschi, privi di tutte le sostanze non necessarie per il benessere della pelle.

18/19 SVR Spray Pocket - Un formato super compatto e una formula smart per riapplicare l'SPF on the go.