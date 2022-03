Rossetto a lunga tenuta: come sceglierlo, applicarlo e i migliori

F ormulazioni che sembrano aggrapparsi alle labbra e risultano indelebili, nonostante tutte le difficoltà della giornata. Il merito è delle formulazioni altamente pigmentate, che colorano le labbra con nuance intense e resistenti.

Non c’è alleato migliore di un rossetto a lunga tenuta per affrontare una giornata difficile. Resistono a tutto: mascherina, cibi e bevande, con un po’ di fortuna persino a un bacio appassionato. Il merito è delle formulazioni iper pigmentate, che si aggrappano alle labbra senza sbiadire o lasciare sbavature. Texture liquide o in stick, rigorosamente no transfer, che rimangono indelebili per tutto il giorno. Un modo semplice per rispettare le tendenze 2022 in fatto di lipstick, ma anche per non doversi chiedere mai più come non far sbavare il rossetto. Alleati imprescindibili per colorare le labbra sotto la mascherina o, semplicemente, per assicurarsi un trucco impeccabile per tutta la giornata. I rossetti long lasting, d'altra parte, sono una garanzia: proprio come le tinte labbra, infatti, i rossetti a lunga durata cancellano la paura di sbavature e macchie sui denti.

Rossetto a lunga tenuta: formulazioni di nuova generazione

Che siano in stick o liquidi non importa, i nuovi rossetti long lasting non seccano le labbra. Il merito è delle formulazioni high tech di ultima generazione, che uniscono pigmenti resistenti a ingredienti adatti a nutrire le labbra come acido ialuronico, vitamina E o squalano. Una combinazione che rende i rossetti davvero long lasting, capaci di resistere fino a 12 ore. I vantaggi, però, non riguardano solo la durata dei rossetti, ma anche l'effetto sulle labbra: le nuove formulazioni, infatti, garantiscono un'applicazione perfetta, senza dover temere che il colore finisca delle pieghe.

Come applicare un rossetto a lunga durata?

La formula è, certamente, molto importante, ma non è l'unica cosa che conta quando si tratta di rossetti a lunga durata. L'applicazione, infatti, è fondamentale per assicurarsi una resa perfetta. Oltre che, ovviamente, per prolungare la durata del colore. Mai e poi mai sottovalutare la preparazione delle labbra: uno scrub e un velo di balsamo idratante, infatti, possono davvero fare la differenza. Allo stesso modo, occorre sempre utilizzare un primer e, magari, aiutarsi con una matita labbra per creare una base che aiuti il rossetto a resistere ancora più a lungo e a delineare il contorno labbra, magari imbrogliando un po'. A questo punto, non resta che stendere il rossetto: l'ideale è partire dal centro della labbra e procedere, poi, verso l'esterno. Il trucco in più? Utilizzare un velo di cipria trasparente, da applicare utilizzando una velina come "filtro", per evitare che il colore si spenga.

Rossetto a lunga tenuta: i migliori 1/10 Hydra Matte è il rossetto long lasting di Essence che unisce squalano, acido ialuronico, burro di karité e olio di girasole per creare una formula dal finish opaco, che sappia donare una piacevole sensazione di morbidezza alle labbra. 2/10 Il Rossetto Liquido Mat Formula pura di Deborah Milano dona alle labbra morbidezza estrema e un colore intenso e dal finish opaco. Leggera e vellutata, aderisce alle labbra senza sbavature lasciandole colorate e vellutate davvero a lungo. Il merito è della formula con il 95% di ingredienti di origine naturale, tra cui olio di albicocca biologico ad azione nutriente e rigenerante. 3/10 Blossoming Beauty Long Lasting Matte Lipstick di Kiko rimarrà sulle labbra fino a 8 ore. Un rossetto mat a lunga tenuta, che avvolge le labbra attraverso una texture ricca e cremosa, altamente coprente e facile da stendere. 4/10 Avere un colore iper pigmentato e una formula idratante e curativa è possibile. KVD Beauty Epic Kiss Nourishing Vegan Butter Lipstick, infatti, contiene burro vegano di cupuaçu ad azione idratante, l’ideale per un rossetto che duri a lungo. 5/10 Finalmente in versione refillable, Fenty Icon Refillable Lipstick è il rossetto semi-opaco a lunga tenuta ideale per ravvivare il look attraverso rossi e neutri ad alta pigmentazione. L’effetto sulle labbra è cremoso e avvolgente, oltre che curativo: la combinazione tra acido ialuronico, vitamina A e vitamina E è perfetta per donare nutrimento, mentre la amino acid technology garantisce morbidezza. 6/10 Un rossetto liquido che si trasforma da una consistenza cremosa e leggera a una piacevole polvere vellutata dopo l’applicazione: Pure Color Wipped Matte Lip Color di Estée Lauder avvolge le labbra con una tenuta fino a 12 ore. 7/10 Leggera e cremosa, la texture di panna montata di Lip Soufflé Crema Mat per labbra di Rare Beauty idrata le labbra, lasciandole vellutate a lungo. Il colore, poi, è altamente pigmentato, adatto a resistere per tutto il giorno senza seccarsi o sbavare. 8/10 Petali Veil Lasting Matte Liquid Lipstick di Wakeup Cosmetics avvolge le labbra con un velo leggerissimo, a lunga durata e no transfer. Una formula delicata, che scorre sulle labbra lasciandole idratate e coloratissime. 9/10 Max Factor Lipfinity Lip Colour è la tinta labbra a lunghissima tenuta che garantisce una tenuta fino a 24 ore e un finish lucido e no transfer. 10/10 Per assicurare un effetto long lasting, il rossetto Rimmel Provocalips è pensato per un’applicazione in due fasi, adatte a rendere il colore delle labbra intenso e uniforme fino a 16 ore. PREV NEXT