S uperano i colori dell'arcobaleno, rivelando nuance sempre nuove con cui laccare le unghie. Gli smalti incantano per la loro "abbondanza". Ecco alcuni suggerimenti per orientarti nella scelta. A cominciare dal primo: segui la tua personalità!

La risposta più ovvia al dilemma su come scegliere il colore dello smalto è..."quello che ci piace di più"! Ma se vuoi creare un perfetto match con la tua persona (in senso globale) ci sono alcuni criteri da seguire. Uno su tutti è l'accordo con la tua carnagione, seguito dal look, dalle occasioni, dal make-up e, solo dopo, dalle tendenze.

In gel, semipermanente o tradizionale, lo smalto per unghie è indubbiamente un tocco di stile che, oltre ad esaltare mani e piedi, svela anche la nostra personalità. I colori sono infiniti, i prezzi tendenzialmente accessibili, la moda cambia di continuo, quindi è facilissimo procurarsene tante boccette. Ma di contro si rischia di essere indecise su quale applicare. Ecco qualche suggerimento sulla scelta del colore di smalto più indovinato!

Colore di smalto adatto alla carnagione

Il colore ideale dello smalto dovrebbe fondersi con il tono della tua pelle, esaltando la bellezza insita in ogni carnagione. Lo smalto, infatti, esalta le dita, e con esse le mani e i piedi. Facendo scroll su Instagram, sarai sicuramente rimasta incantata dalle nuance di tendenza: peccato che non tutti i colori di moda valorizzano il nostro colorito. È un fatto fisiologico. Per una scelta ottimale, quindi, è bene conoscere l'abbinamento più indicato al tono della tua pelle.

Se la carnagione è pallida

Se la tua carnagione molto chiara, al punto da risultare pallida o esangue, hai bisogno di colori che la ravvivano con delicatezza. Puoi essere tentata dai colori scuri (come il bordeaux quasi nero o il blu navy), ma il rischio è che diano un contrasto troppo netto alla tua pelle, il cui mood drammatico potrebbe stancarti. Il match giusto? Smalti nei colori pastello, dal rosa al celeste, passando per il verde, il giallo e il lilla, sempre nelle sfumature più tenui. Interessante anche la scelta dello smalto nude, a patto che non non sia troppo beige, una tonalità che rischia di spegnere ancor più una carnagione chiarissima.

Capitolo a parte per lo smalto rosso. Essendo un colore passepartout, sta bene con tutte le carnagioni.

In caso di carnagione chiara

Se la carnagione è chiara, ma non chiarissima, quindi meno chiara del livello precedente, hai una grande varietà di scelta. In teoria tutti i colori ti staranno a meraviglia, un po' meno il giallo, l'arancione e tutta la gamma del verde. Molto interessante il contrasto con le nuance scuri, anche scurissime, come il bordeaux, il viola, il nero e il blu. I colori vivaci, come le tonalità squillanti del rosa scuro per non dire fucsia, renderanno le mani fresche ed eleganti nello stesso tempo.

Carnagione media

L'abbinamento ideale per la carnagione media è con lo smalto nei colori caldi, dal pesca al rosa antico, passando per il corallo e tutti gli aranciati. Bellissimi anche gli accostamenti con le versioni metallizzate degli smalti blu, verde e taupe. Il colorito medio è, inoltre, indicato per tutti gli smalti neutri nelle varie tonalità di beige, che di solito smorzano le altre carnagioni. Da evitare sono: il rosso tendente al borgogna, il viola nei toni più scuri e il blu navy.

Carnagione scura

Se hai la pelle scura, puoi usare finché vuoi tonalità cupe come il moka, il mattone, il marrone rossiccio, il rosso bordeaux o il verde scuro. Reggeresti benissimo anche colori particolari e un po' difficili, come il fango, che darà alla tua pelle un tocco di stile. Meglio evitare, invece, le tonalità più luminose come il bianco, l'argento e tutti i rosati chiari perché rischiano di conferire alla tua carnagione un colorito grigiastro.

Colore di smalto con l'abbronzatura

Con la pelle abbronzata l'ideale è applicare un colore brillante di smalto, anziché un tono neutro, perché valorizza il bel colorito dorato. Qualche suggerimento? Le nuance più allegre del rosa e dell'arancio, se vuoi restare sui toni allegri. Opta per i blu e i violi non troppo scuri, se preferisci tonalità più profonde. Il magenta per esempio è un colore perfetto per esaltare l'abbronzatura. Per quanto riguarda i colori bronzo e rame, sceglili solo se sei davvero molto abbronzata.

Se la pelle è molto abbronzata, una scelta d'effetto è: il verde scuro, il grigio e il marrone scuro. Sempre d'effetto ma più conservativa è la scelta del rosa, del viola chiaro, del cioccolata e del marrone chiaro. Da evitare oro e argento mentre il bronzo metallizzato è una scelta estrema ma potenzialmente molto premiante.

Scegliere lo smalto in base al look

Il cavolo a merenda vedendo è notoriamente una cosa orribile: secondo questa fortunata metafora culinaria ogni momento della giornata ha bisogno del suo piatto. Allo stesso modo potremmo dire che ogni vestito ha bisogno del suo smalto (o viceversa). Una regola valida è optare per la strada del tono su tono, ad esempio gli smalti scuri sui vestiti scuri, e gli smalti chiari con gli abiti pastelli. Gli smalti neutri o nude sono perfetti con tutti gli stili e in ogni momento della giornata. I rossi più o meno brillanti accendono il nero.

Un colore un po' difficile da abbinare? Il viola e alcune nuance del rosa intenso con l'abbigliamento invernale, a meno che non abbia un guardaroba vivace.

E in base al make-up

Se ami sperimentare colori di rossetto, è senz'altro poco pratico abbinare di volta in volta il colore di smalto. Tuttavia, se hai una netta preferenza per un tipo di trucco e di rossetto, potresti scegliere lo smalto nella nuance più vicina o in una appartenente alla stessa famiglia di colori, calda o fredda. Un binomio che viene benissimo con con le tonalità dei rosa e dei rossi.

Colore dello smalto diverso per ogni occasione

Una festa, un tè pomeridiano, un appuntamento galante, una cena, un giorno qualsiasi, un colloquio di lavoro richiedono abbigliamento e comportamenti diversi, stesso discorso per lo smalto, che deve essere adeguato alla situazione.

Per le serate di divertimento e le scintillanti occasioni informali, lanciati sui colori scuri, come il nero e il blu. Se vuoi osare, punta sugli smalti metallizzati e glitter! Mentre per tutti gli impegni che hanno a che fare con il lavoro è sicuramente meglio restare sui colori chiari (bianco, neutro, rosa pallido) che danno un immediato senso di cura.

In ogni caso, le convenzioni si stanno sempre più dissolvendo, e quindi c'è sempre più libertà anche in fatto di smalti.

Colore dello smalto "in accordo" con la stagione

In autunno e inverno osa tranquillamente con colori un po' forti e particolari tipo il grigio, il fango e il verde. Mentre per l'estate e la primavera sono molto indicati sia i colori audaci che i pastelli. Lo smalto rosso, manco a dirlo, non ha stagione.

Guardare alle tendenze con senso critico

Per le persone più sensibili a ogni novità uno dei criteri di scelta del colore di smalto è la tendenza moda. Ogni anno le case cosmetiche sfornano nuove nuance ricalcando il colore Pantone dell'anno, le sfilate, lo street style e in genere cercando qualcosa di mai visto, almeno nel mondo unghie. Non mancano poi i corsi e ricorsi della moda, una girandola che fa tornare alla ribalta colori improbabili come il fango e cerca di spegnere i riflettori sui colori vivaci. Provare un nuovo colore di smalto in base alla moda del momento è senz'altro divertente, ma ricorda che non sempre può valorizzare le tue mani. Fortuna che basta un batuffolo imbibito nel remover per eliminarlo in un attimo.

Colore di smalto abbinato ai gioielli:

Collane di ogni forma e dimensioni, anelli di ogni materiale, forma e dimensione, orecchini minimalisti o importanti: è auspicabile che gli accessori si accordino con lo smalto, altrimenti si rischia di trasformare la propria apparizione in un pugno in un occhio. Qualche idea? Se nei gioielli del tuo look prevale l'oro giallo, sono sconsigliati gli smalti metallizzati sull'argento, piombo e viola scuro. Viceversa, se i tuoi gioielli sono bianchi o chiari possono cozzare con gli smalti nei toni aranciati.

Scegliere lo smalto in base all'umore e alla personalità

Last but not least, il criterio da seguire per la scelta degli smalti è se stesse: ciò che piace, come ci si sente, l'umore che si ha in quel momento, ciò che si vuole trasmettere alle persone con cui si entra in contatto.

I colori forti attirano l'attenzione, i chiari e i pastello riflettono una immagine di sobrietà, gli scurissimi possono incuriosire, i neon danno un'idea di spensieratezza.