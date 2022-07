E cco il tuo moodboard per lo smalto semipermanente: abbiamo trovato tantissime ispirazioni per la manicure che potrai mostrare alla tua nail artist di fiducia

Lo smalto semipermanente è la soluzione alla manicure per l'estate. Dura a lungo, resiste a sole, mare e solari e non hai pensieri. Se normalmente usi lo smalto classico, in estate non avere la tua manicurista di fiducia a portata di WhatsApp diventa un problema, perché diventa difficile avere le mani in ordine per l'intera durata della vacanza.

Che tu sia una neofita o già esperta poco importa. Se ami la nail art e cerchi un look per le tue mani che ti risolva l'estate, sei nel posto giusto. Abbiamo trovato tantissime idee di smalto semipermanente per le tue unghie, qualunque sia la loro forma e la loro lunghezza. Gli spunti e le ispirazioni non mancano. Vuoi una french? Ne troverai dalla classica a quella più moderna, passando anche per la reverse french. Il rosa? In tutte le shade e in tutte le declinazioni possibili. Cristalli, applicazioni, glitter? Chiedi e ti sarà dato. Dal tinta unita al multicolor, non c'è un'idea di manicure che ci sia sfuggita.

Unghie rosa

Cinquanta sfumature di rosa, dal nude, passando per i pastelli e il fluo. Tinta unita o nail art? C'è solo l'imbarazzo della scelta.

La french manicure

La french era una vola la manicure classica per eccellenza. Unghie di lunghezza media, base rosa ballerina e lunetta bianca e sottile appartiene alla preistoria. Le nail art di oggi hanno riscritto i codici della french e noi non possiamo fare a meno di amarla in tutte le sue declinazioni.

Idee di manicure semplici

Tinta unita o nail art molto poco elaborata? Qui c'è quello che fa per te. Se la permanenza a oltranza sulle unghie di disegni troppo elaborati ti stanca dopo pochi giorni, è meglio giocare sul sicuro.

Smalto semipermanente particolare

Ecco il momento in cui puoi fare felice la tua nail artist: quello in cui le dici che è libera di dar sfogo alla fantasia e creare sulle tue unghie delle piccole opere d'arte, dai disegni più delicati a quelle più elaborate e colorate. Geometrie, cuori, fiori, scaglie olografiche effetto mermaid e dorate o animalier rivisitati, unghie marmorizzate: si apre un mondo. Scatenati.

Unghie pastello

Le unghie pastello in estate non sono avanguardia pura, va bene, ma queste nail art sono così belle che meritano un capitolo a parte.