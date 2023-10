Il retinolo sul contorno occhi: istruzioni d’uso per uno sguardo levigato

P otente ed efficace, il retinolo è l'ingrediente prezioso con cui combattere i segni del tempo anche in zone delicate del viso come quella del contorno occhi. Per assicurarsi un'azione gentile, questi sono i consigli da seguire e i prodotti a cui dare una chance

Il contorno occhi è la zona più delicata e fragile del viso. Con strati cutanei fino a 10 volte più sottili, privi di ghiandole sebacee e livelli di collagene ridotti, questa area si rivela essere la prima vittima dei segni d'espressione. Anche note come zampe di gallina, le prime linee sottili e le rughe che si formano in direzione dell'angolo esterno degli occhi e appena sotto, al confine tra le borse e gli zigomi, necessitano di una routine anti-age che sia tanto efficace quanto gentile. E se la scelta di prodotti mirati al trattamento di questa particolare sezione del viso è il primo passo da fare, quella di affidarsi a una formula a base di retinolo può rivelarsi sorprendente.

I benefici del retinolo sul contorno occhi

Ingrediente rinomato nel campo della cosmesi come alleato fondamentale di qualsiasi rituale mirato a ridurre i segni dell'invecchiamento, il retinolo è un attivo tanto potente quanto importante da conoscere per un utilizzo ricco di benefici. Derivata dalla vitamina A e appartenente al più vasto gruppo dei retinoidi, quando a contatto con i tessuti cutanei questa sostanza penetra in profondità andando a stimolare i fibroblasti per la produzione di nuove fibre di collagene e dunque migliorare l'elasticità della pelle. Tra gli altri benefici assicurati dal retinolo, una speciale menzione va alla capacità di diminuire la presenza e la formazione di rughe, oltre che quella di velocizzare il ricambio cellulare e, di conseguenza, migliorare la texture della pelle, rendendola morbida, luminosa e compatta.

Sul contorno occhi, il retinolo si rivela essere un vero e proprio elisir di giovinezza. Nonostante la fama di attivo potente e aggressivo, capace di sensibilizzare la cute e renderla più sottile, quando inserito all'interno di formulazioni mirate a ringiovanire lo sguardo, la sua concentrazione e la combinazione con principi che vanno ad addolcirne l'azione, lenendo e idratando la cute, lo rende decisamente più gentile.

Retinolo sul contorno occhi: istruzioni d'uso

Tra gli ingredienti più apprezzati all'interno di sieri e creme occhi a base di retinolo, l'acido ialuronico e la vitamina E portano idratazione e si comportano come emollienti naturali, mentre la niacinamide (o vitamina B3) e la vitamina C riducono le irritazioni e portano luminosità allo sguardo. In ogni caso, perché l'applicazione rimanga sicura, il consiglio è di utilizzarlo la sera (eccetto quando espressamente indicato) stendendolo lontano dalla rima cigliare, idealmente dai 30 anni in su, quando la pelle si ispessisce ed è meno sensibile al retinolo. Mai dimenticare poi di mettere la protezione solare durante il giorno, alleato importante contro i danni promossi dai raggi UV che, in combinazione con prodotti a base di retinolo, potrebbero sensibilizzare ancor più i tessuti.

Le migliori creme al retinolo per il contorno occhi

Il contorno occhi a base di retinolo e bakuchiol, il retinolo vegetale

Foreo, Firming PM Eye Serum

La crema al retinolo che contrasta le rughe sulle pelli mature

RoC, Line Smoothing Eye Cream

La crema occhi al retinolo delicata, per giorno e sera

Biotherm, Blue Pro-Retinol Eye Cream

Il siero al retinolo concentrato, eccellenza ad azione anti-age

Natura Bissé, Diamond Life Infusion Retinol Eye Serum

Il retinolo per il contorno occhi a lento rilascio, adatto anche alle pelli più fragili

The Inkey List, Retinol Eye Cream

Retinolo e pelle sensibile: la crema anti-età che agisce con delicatezza

La Roche-Posay, Redermic R