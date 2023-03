Retinolo per pelli sensibili e alle prime armi: come usarlo e quali prodotti scegliere

N on sai come inserire il retinolo nella beauty routine se sei alle prime armi e se hai la pelle sensibile? Niente paura: ecco alcune semplici regole - e prodotti - per andare sul sicuro

Lo sappiamo: il retinolo è un ingrediente tricky per tutti.

Conosciuto come il Sacro Graal dell’anti-age, si porta però dietro una serie di controindicazioni a volte spiacevoli - come irritazioni, secchezza e desquamazione - e regole ferree da seguire, che possono portarci a desistere dall’inserirlo nella nostra skincare routine. Hai paura che la pelle si arrossi? Pensi di non riuscire a essere costante con l’applicazione della protezione solare la mattina dopo? Non sai bene con quale percentuale iniziare e temi di mess it up? Ti capiamo, sono timori legittimi e, credici, ci siamo passati tutti nel momento in cui abbiamo deciso di cedere al fascino ammaliante del retinolo. E comprendiamo anche che questi dubbi si aggravino nel momento in cui, oltre ad essere alle prime armi, hai pure una pelle sensibile che difficilmente tollera molti ingredienti. Questa doppietta quindi, potrebbe portarti a scegliere di gettare la spugna ma, dopo aver letto questo articolo, ti renderai conto che arrendersi non è l’opzione giusta e che basta trovare il prodotto e la routine adatta a te per iniziare a vedere i benefici di cui tutti parlano!

Infatti se fino a poco tempo fa, i prodotti con retinolo non erano consigliati - anzi! - a chi ha la pelle sensibile, al giorno d’oggi in commercio esistono una serie di formulazioni progettate specificatamente per permettere anche alle sensitive skin di godere dei vantaggi di questo ingrediente senza incorrere in controindicazioni e infiammazioni.

Come funziona il retinolo?

Il retinolo agisce penetrando negli strati più profondi della pelle stimolando la sintesi del collagene e aumentandone l'elasticità. Applicando topicamente il retinolo, l’azione che vai a innescare è quella di allenare le cellule a ricambiarsi più velocemente: di conseguenza in un primo momento l’epidermide attraverserà una fase di secchezza, arrossamento e desquamazione, ma sarà solo un breve periodo di adattamento che terminerà una volta che si sarà abituata al nuovo arrivato.

Come inserirlo nella routine?

Se a chi ha la pelle normale viene consigliato di avvicinarsi al retinolo con cautela, per chi ha la pelle sensibile questa tip vale il doppio! Inizia con un prodotto dalla percentuale molto bassa (l’ideale sarebbe lo 0,1%) e, man mano che la tua pelle verrà addestrata a tollerare la molecola, potrai aumentare il dosaggio passando gradualmente da una formula più bassa a una concentrazione progressivamente più potente. La parola d’ordine è “calma e sangue freddo”: non buttarti a capofitto perché potresti pentirtene e sottoporre la pelle a uno stress inutile. Dopo qualche tempo, potrai aumentare il dosaggio da 1%, a 1.5% a 2% e così via. In più inizia a inserire il retinolo nella routine solo due volte alla settimana, lasciando all’epidermide un periodo di riposo sufficiente tra un trattamento e l’altro per “riprendersi” (per esempio il mercoledì e la domenica sono perfetti) e aumenta a poco a poco la frequenza delle giornate fino ad arrivare - sempre se la tua pelle è d’accordo - a utilizzarlo tutti i giorni. È comunque una cosa molto personale quindi è importante ascoltare la propria pelle e non forzarla mai! Ci sono persone che riescono a usarlo tutti i giorni, alcune solo quattro sere e così via: non c’è un timing giusto o sbagliato ma solo una cadenza adeguata per noi.

Quali prodotti scegliere?

Ecco 8 opzioni per accontentare tutte le pelli sensibili.

