Contorno occhi secco e segnato: i migliori prodotti skincare e make-up

Non è solo questione di stanchezza (che, in questo periodo dell'anno potrebbe farsi sentire di più). Quando lo sguardo che vedi riflesso nello specchio ti sembra ingrigito o segnato, le cause potrebbero essere diverse. A partire dal contorno occhi secco che, insieme a borse e occhiaie, è il nemico numero uno di chi, come noi, passa tante ore davanti allo schermo (ma tu concedici qualche minuto per leggere questo articolo prima di staccare).

Contorno occhi secco: le cause

Possono essere molteplici. A metterci lo zampino sono le cattive abitudini come stress, carenza di sonno, troppe ore davanti al PC, detergente occhi troppo aggressivo o anche, semplicemente, l'eccessivo sfregamento della zona più delicata del viso. Che, tra le altre cose, a causa di una scarsa presenza di ghiandole sebacee, tende a segnarsi più facilmente rispetto alle altre. Insomma, basta poco per veder comparire segni e secchezza. Come fare a riconoscere un contorno occhi secco? Te lo spieghiamo nel prossimo paragrafo.

VEDI ANCHE

Beauty

Miglior correttore per occhiaie: ecco quelli che funzionano davvero

Contorno occhi secco: come riconoscerlo

Procurati uno specchio e osserva molto bene il contorno occhi. Se al tatto ti sembra ruvido e se hai la classica sensazione di pelle che tira, allora significa che è arrivato il momento di correre ai ripari idratando al massimo questa zona del viso. Altro segnale d'allarme: se quando ti trucchi, noti che il correttore non si applica in maniera omogenea, allora è bene cambiare prodotto scegliendone uno per il contorno occhi secco. Insomma, la soluzione è nel trovare e provare alcuni prodotti specifici sia per lo skincare sia per il make-up. Non fare il classico errore di utilizzare una crema viso anche per questa parte del viso: una crema contorno occhi è pensata per non irritarli e per coccolare al meglio questa zona con attivi che, presenti nelle formule in particolari concentrazioni, possono risultare più efficaci, a volte anche immediatamente.

Le soluzioni skincare e make-up

La buona notizia è che un rimedio c'è (anzi, più di uno). Eccoci, infatti, arrivati alla selezione dei migliori prodotti da mettere nel beauty case per curare il contorno occhi secco: quattro proposte skincare e quattro make-up in grado di accontentare tutte le esigenze (e tutte le tasche).

VEDI ANCHE

Beauty

Come si applica il correttore: i consigli per una copertura perfetta

Crema contorno occhi secco: Korff Eye Zone

Morbido e ricco balsamo, è ideale per coloro che presentano un contorno occhi secco, disidratato e caratterizzato da un’alterazione della pigmentazione.

Incarose My Eyes Instant Effect

Ha una formula concepita per agire in tempi rapidi: distende borse e rughe, riduce occhiaie e gonfiore e garantisce un risultato immediato.

FIND - eye patches

Con collagene, caffeina e acido ialuronico a tre diversi pesi molecolari per limitare l'evaporazione dell'acqua dalla pelle e preservarne l'elasticità.

Tesori di Provenza Bio Trattamento di Giovinezze Anti-età Occhi

Idrata e dona un aspetto più levigato al contorno occhi, distendendo le piccole rughe e riducendo le borse e i segni della stanchezza.

Miglior correttore contorno occhi secco: Bourjois Paris Always Fabulous

Con acido ialuronico e con SPF15, la formula è arricchita dalla tecnologia Stay-in-Place, che assicura 24 ore di tenuta estrema.

Contorno occhi secco correttore: Correcteur Précision Les Essentiels du Maquillage di EISENBERG

Ha una texture fluida a base di estratto lenitivo di Calendula che, associata alla formula correttrice, garantisce otto ore di idratazione e benefici anti-age.

The Multi-Tasker Concealer di Rimmel London

Con 0,5% di acido ialuronico puro, unisce la formula di una crema occhi alla coprenza di un correttore. La formula multi-tasking dona luminosità e idrata la zona perioculare, mentre la tecnologia “liquid light” illumina e corregge le occhiaie per uno sguardo illuminato.

Even Better All-Over Concealer + Eraser di Clinique

Correttore trattante, privo di oli e a lunga durata, è ideale per correggere e attenuare ogni genere d’imperfezione su ogni parte del viso.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.