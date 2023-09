Più al naturale che mai: Miley Cyrus ci fa riscoprire la bellezza della semplicità

V oglia di libertà e di mostrarsi nella versione più naturale possibile? Miley Cyrus ci fa vedere come si fa e lo fa davvero bene.

Parola d’ordine, semplicità. E quando si tratta di stupire la talentuosa e amatissima cantante Miley Cyrus lo fa davvero in grande stile. Anche se si tratta di mostrarsi con un look forse inedito rispetto a quanto siamo abituati ma assolutamente eccezionale.

Un total no makeup che mette in mostra il fascino naturale di Miley Cyrus, in modo semplice e con un effetto che trasmette leggerezza e voglia di libertà. Dopo tutto cosa c’è di più bello che mostrarsi esattamente come si è, senza preoccupazione alcuna e con solo la voglia di essere a pieno se stesse?

E se questa sensazione di naturalezza sta prendendo anche voi, non c’è migliore musa ispiratrice di Miley Cyrus, che con il suo ultimo look ha davvero conquistato tutte noi. Un beauty look totalmente acqua e sapone, in cui spicca il colore chiaro dell’incarnato della cantante e i suoi lineamenti dolci, privi di makeup e bellissimi.

Un’assenza di trucco che si sposa alla perfezione con la chioma bionda in versione wild di Miley Cyrus. Un hairlook medio lungo lasciato sciolto sulle spalle e dal finish spettinato, forse anche per via della location in cui si trova. Ma che, con la frangetta spettinata e il mood super easy dell’outfit non fa altro che mettere ancora più in risalto l’innato fascino e lo charme che Miley Cyrus sa emanare. Anche nella sua versione più semplice e naturale possibile.

Un beauty look che non richiede l’utilizzo di nessun prodotto makeup ma che, senza dubbio, necessita di una cura della pelle meticolosa e quotidiana,. Per garantirle il massimo benessere, un’elasticità e una luminosità totalmente naturale. Via libera, quindi, a un’attenta detersione con prodotti adatti al vostro viso, tonico, siero e crema idratante. E non dimenticatevi mai della protezione solare (si, anche se non siete al mare).

Così come di applicare almeno una o due volte alla settimana una maschera. Un alleato utile a pulire in profondità la pelle e che vi permetta di ottenere un aspetto super naturale e dall’effetto leggero come quello della bella Miley Cyrus. La musa ispiratrice del vostro look acqua e sapone.