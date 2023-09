S elena Gomez e Taylor Swift ci svelano su Instagram come seguire trend delle clean girls alla perfezione

In principio furono Hailey Bieber e Kendall Jenner, ora però le vere regine del trend clean beauty sono diventate loro: Selena Gomez e Taylor Swift. Amiche per la pelle, reginette dello showbiz e popstar di successo, le due cantanti non si sono mai perse, nonostante i gossip e i tanti veleni che in passato le volevano lontane e in lite.

Lo dimostra l’ultima foto pubblicata su Instagram dove Taylor e Selena si mostrano al naturale e...favolose! Seguendo l’estetica delle clean girl, le popstar hanno postato uno scatto in cui sono stupende. Pelle di burro e luminosissima, incarnato perfetto: la foto è il risultato di una skincare accurata e quotidiana, realizzata con prodotti ad hoc. Perché se il make up può trasformarci e renderci stupende, la cura della pelle può fare molto di più: regalarci la libertà di non mettere nessun tipo di trucco e di essere bellissime al naturale.

Ma quali sono i segreti di bellezza delle due dive? Selena Gomez ha una pelle con tendenza acneica, perciò utilizza sempre un detergente lenitivo e specifico. Per l’idratazione sceglie creme con una texture ricca, ma leggera, migliorando l’assorbimento da parte della pelle grazie a un massaggio realizzato con i palmi. Inoltre non esce mai di casa senza mettere la crema solare per proteggere la pelle dall’insorgenza di macchie e rossori. Il suo trick in più? L’olio di ricino che usa per pettinare le sopracciglia tutte le mattine, disciplinandole e ammorbidendole.

Taylor Swift, proprio come l’amica, cura con attenzione la scelta delle creme. La skincare della popstar prevede l’uso di una crema idratante a base di vitamina C e retinolo, ricca di potenti antiossidanti, capaci di contrastare l’azione dei radicali liberi e gli effetti dello stress ambientale. Fra i suoi prodotti must ci sono poi una crema solare ad alta protezione e una crema al cocco con una texture super cremosa. Infine Taylor coccola le sue labbra con maschere idratanti e lipbalm intensivi, per renderle morbidissime e riparare i danni causati dall’uso di tinte e rossetti ad alta tenuta.

Entrambe poi, da brave clean girls, curano l’alimentazione. Consumano almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno per fare il pieno di vitamine utili per la salute della pelle, in più bevono tantissima acqua. Leggono con attenzione le etichette di ciò che mangiano, alimentandosi in modo consapevole con una dieta equilibrata e sana.