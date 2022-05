No make up, maxi frangia e grinta: sì, il beauty look di Billie Eilish fa scuola

B illie Eilish ci conquista ancora una volta con no make up e maxi frangia, per un beauty look super grintoso

Billie Eilish fa scuola, ancora una volta, con il suo no make up. Maxi frangia e grinta da vendere, la cantante sa bene come catturare l’attenzione dei suoi follower su Instagram e ispirarli con un beauty look strepitoso.

Anche se adora i trucchi che si fanno notare, Billie è una grandissima fan del trucco naturale. Uno stile che rispecchia la sua voglia di essere fuori dagli schemi ed esaltare la bellezza naturale. Il make up no-makeup, non a caso, è il nuovo trend. Il segreto per renderlo impeccabile? Coccolare la pelle, utilizzando pochissimi prodotti.

Un look naturale infatti non è, come credono tanti, sinonimo di acqua e sapone. Piuttosto dietro un beauty look di questo tipo c’è un trucco studiato nei dettagli per avere una pelle super setosa, le linee del volto delineate, labbra disegnate e sguardo in evidenza. Il tutto rispettando i colori naturali del viso ed esaltandone i punti focali.

Il segreto del viso perfetto di Billie Eilish? Il microconcealing, che prende il posto del contouring amatissimo da Kim Kardashian. Questa tecnica permette di uniformare l’incarnato, elimina le imperfezioni e regala un effetto no-make up spettacolare. La regola principale? Usare correttore o fondotinta solo dove serve, uniformando la pelle del volto. Per l’applicazione l’ideale è un piccolo pennello, ma si possono utilizzare pure i polpastrelli, sfumando e uniformando.

Il tocco finale? Il blush, un prodotto che anche Billie Eilish adora. La cantante lo sceglie rosato, per esaltare l’incarnato, ma è perfetto anche color biscotto o corallo (sfumato benissimo). Le sopracciglia sono un altro aspetto fondamentale. Importantissime per definire al meglio lo sguardo, sono bold e spettinate per dare un tocco glam rock al beauty look.

Infine per completare il trucco nude non può mancare il rossetto. Quello più trendy è a effetto gloss, proprio come quello scelto da Billie Eilish, l’ideale per labbra da baciare, piene e splendide. A suggerirci l’hairstyle perfetto per questo trucco è proprio la cantante che punta su una maxi frangia, un must have dell’estate. La sfoggia bombata e leggermente spettinata in stile Brigitte Bardot, dimostrandoci come basti poco per sentirci bellissime e per esaltare la nostra bellezza naturale.