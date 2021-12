I l contouring è l'arte di scolpire il viso grazie alla tecnica del chiaro-scuro. Il suo obiettivo è far risaltare alcune zone, per renderle più evidenti, e valorizzare meno altre. Un make-up che piace molto alle star ma che può essere replicato con qualche trucchetto

È l'arte di scolpire il viso, giocando con la tecnica del chiaro-scuro. L'obiettivo del contouring è mettere in risalto alcune aree del viso cercando di rendere meno evidenti, con un effetto ottico, alcune caratteristiche peculiari. In sostanza si utilizzano i colori chiari per rendere otticamente più evidenti alcune zone, come gli zigomi, e quelli scuri per renderne altre più piccole (per esempio, la zona del naso quando è importante o la fronte, se è ampia). Il successo di questa tecnica di make-up è tutta qui: la capacità del contouring di valorizzare alcuni tratti del viso lavorando sui volumi all'istante. Indovina perché piace alle star? (Qualcuno ha detto Kim Kardashian?)

Come fare il contouring viso

Per realizzare un perfetto contouring è necessario studiare bene il proprio volto, individuando le zone dove è preferibile applicare le tonalità scure e quelle dove, invece, stendere la nuance chiare per metterle in evidenza. La forma del viso determinerà la tipologia di contouring: ecco perché è una tecnica che spinge al massimo sulla personalizzazione. Vediamo insieme come fare il contouring in base alle diverse tipologie di volto.

Viso tondo

Sul viso tondo si utilizzerà il contouring per allungarlo e “ovalizzarlo”. Lo sculpting si concentrerà sui lati del viso: andrai, quindi, a realizzare le zone d’ombra ai lati del volto e subito sotto gli zigomi. Applica il prodotto (in crema o in polvere) partendo dalle tempie e scendendo in obliquo verso gli angoli della bocca. Contorna anche l'area laterale della fronte e la zona mandibolare fino ai lati ma senza arrivare fino al mento. Utilizza il colore chiaro illuminando il centro della fronte, sugli zigomi e al centro del mento. Con questa tecnica potrai verticalizzare il viso facendolo apparire più lungo e creando delle zone più “spigolose” lì dove, invece, i volumi sono tondeggianti.

Viso ovale

Per il viso ovale il contouring segue la regola più nota per lo sculpting, quella del “3”. Con il prodotto più scuro si va a definire, disegnando proprio un 3, la parte laterale della fronte, lungo l'attaccatura dei capelli, per scendere poi sotto lo zigomo e infine lungo la mandibola. Ricorda poi di sfumare il prodotto verso il basso. L'ovale, infatti, non ha bisogno di “correzioni” particolari a meno che tu non voglia renderlo leggermente più “corto”. In quel caso, meglio applicare e sfumare per bene la terra (o in generale la polvere più scura) lungo le mascelle.

Viso lungo

Discorso diverso per chi ha il viso lungo che potrà apparire più armonioso applicando la tonalità più scura in orizzontale sulla parte alta della fronte e sul mento. La stesura con un movimento orizzontale va fatta anche sotto lo zigomo in modo da dare più volume alle guance e una forma finale più tondeggiante.

Viso a diamante

Il viso a diamante è caratterizzato da fronte non molto larga e zigomi in rilievo. Ti consigliamo di applicare la polvere scura nella parte alta della fronte lasciando libere le tempie e di illuminarla centralmente. Per smorzare lo zigomo in primo piano, applica la polvere più chiara immediatamente sotto e quello più scuro ancora più sotto sfumando dall'esterno verso il centro del viso. Evita le linee nette e scurisci anche la linea della mandibola.

Viso a cuore

In questo caso ciò che va fatto è mettere in risalto la parte centrale della fronte scurendo la zona delle tempie e sfumando verticalmente fino ai lati delle guance. Il viso a cuore ha il mento spesso prominente: minimizzalo scurendolo e illumina gli zigomi, il centro della fronte e il contorno occhi.



Viso rettangolare

Il viso rettangolare ha i tratti piuttosto decisi. Applica il colore chiaro al centro della fronte, partendo dall'attaccatura dei capelli, e al centro del mento. Completa il contouring stendendo il colore scuro lungo la linea della mandibola e sotto gli zigomi.

Contouring fronte, mento e naso

Discorso a parte va fatto quando si vuole lavorare su un mento o una fronte larghi o stretti o fare un contouring sul naso in modo da definire i lineamenti. La regola è molto semplice: se il mento e la fronte sono sporgenti, applica nelle zone più prominenti la tonalità scura. Al contrario, se il mento e la fronte sono stretti, per renderli otticamente più larghi utilizza l'illuminante o la polvere più chiara. Cosa fare, invece, per il naso? Crea un ombra laterale, se vuoi farlo apparire più lungo e sottile, sotto le narici, invece, per dare l'impressione che sia più corto.

Contouring labbra

La tecnica del contouring può essere utilizzata anche sulle labbra, per ingrandirle e farle sembra più carnose con un sapiente gioco di chiaro scuri e illusioni ottiche. Gli indispensabili per realizzare il lip contouring sono tre: il tuo rossetto preferito, una matita della stessa tonalità e un rossetto di una tonalità leggermente più chiara. Puoi scegliere anche una matita leggermente più scura del rossetto ma attenzione, mai a contrasto! La transizione fra il contorno labbra e il centro, più chiaro, dovrà essere graduale e ben sfumata. I colori chiari, infatti, dilatano i volumi, dandone una percezione "allargata". Si verrà così a creare un effetto degradè per una bocca dall'aspetto ancora più tridimensionale. Non dimenticare un pennellino e il correttore, per sistemare eventuali sbavature.

Prodotti per contouring

In crema o in polvere? Dipende da molti aspetti. I prodotti in crema sono ideali se sei alle prime armi, perché basta applicarne una quantità limitata sfumando benissimo: il risultato sarà molto naturale. Se, invece, preferisci i prodotti per il contouring in polvere, allora procedi per gradi nell'applicazione lavorando il prodotto con un pennello ricco di setole e sufficientemente ampio per catturare al meglio tutta la polvere. In definitiva, però, più che la tipologia a determinare il risultato è la quantità di prodotto che viene utilizzato di volta in volta. Anche la tipologia di pelle può determinare la scelta. In genere, i prodotti in crema sono consigliati a chi ha la pelle da normale a secca, al contrario di quelle miste che invece preferiscono i prodotti in polvere e formulazioni in grado di evitare l'antiestetico effetto lucido. Ovviamente è possibile usare i prodotti insieme applicando prima quelli in crema e sopra quelli in polvere: un'ottima soluzione per garantire un risultato long lasting. Ricorda che non sono necessari tanti prodotti per realizzare il contouring: è sufficiente un bronzer opaco e un prodotto illuminante per fare uno sculpting modulabile ma impeccabile. Come scegliere le tonalità giuste di terra e highlighter? Semplice: se hai la pelle chiara, preferisci una terra dal sottotono freddo non troppo scura. Pelli scure e olivastre, invece, preferiranno un sottotono più caldo e intenso.

I pennelli

Sono gli strumenti necessari per realizzare un contouring fatto ad arte. Due le grandi famiglie di pennelli per scolpire il viso: il pennello angolato di dimensione media, utile per applicare la terra, e quello a ventaglio per l'illuminante che assicura una stesura modulare e soft. Ti consigliamo un pennello piatto, se desideri un risultato più marcato o, al contrario, una forma conica, se vuoi sfumare al massimo il prodotto nella zona del viso dove andrai ad applicarlo. Il consiglio in più: per naso, mascella, fronte e mento scegli i pennelli angolati stretti. Con quali pennelli, infine, applicare blush e cipria? Nel caso del fard, la scelta è doppia: puoi optare per un pennello obliquo con le setole tagliate con un piano trasversale; oppure un pennello più tradizionale dalla punta arrotondata ma non troppo largo. Per la cipria, infine, scegli un prodotto con fibre lunghe e molto morbide, ideali per tamponare il prodotto in tutta la zona T e sulle guance. Questo tipo di pennello è ottimo per applicare strati sottili di prodotto su tutto il viso in modo uniforme (ecco perché un buon pennello da cipria può essere usato anche per sfumare il bronzer). Fai questa scelta, se preferisci usare pennelli multitasking.

Il tutorial

Sei ancora convinta che sia difficile realizzare lo sculpting? È più difficile a dirsi che a farsi. Ecco un tutorial semplice per fare un contouring senza perdere troppo tempo.

Dopo aver steso il fondotinta, applica la terra sotto l'osso dello zigomo disegnando una striscia in orizzontale che andrai a sfumare verso il basso.

Per il trucco del viso, devi tenere sempre conto della forma del volto (vedi i paragrafi qui sopra). In linea generale, se hai una fronte alta, ridimensionala con un po' di terra da applicare solo ai lati, poco sopra le tempie. Se invece hai l'attaccatura dei capelli bassa, punta tutto sull'illuminante al centro della fronte. Per restringere il naso, invece, fai due pennellate scure ai lati (ricorda di sfumarle alla perfezione).

Dopo aver applicato la terra scura, crea i volumi applicando una nuance più chiara accanto alle strisce più scure disegnate in precedenza, quindi sotto la guancia, sull'osso centrale del naso, sul mento e al centro della fronte.

PS: parliamo di illuminante, ma in realtà va benissimo qualsiasi prodotto più chiaro (da un ombretto a un correttore) in grado di enfatizzare i punti strategici del viso.