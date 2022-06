C ontrastare i segni del tempo e le rughe può essere difficile e, per farlo, puoi provare il face taping: la soluzione alternativa al lifting

La lotta alle rughe e al cedimento dei muscoli ha un nuovo alleato: il face taping. Questa tecnica anti-age, da molti intesa come alternativa naturale al lifting, è ormai sempre più diffusa e ha le sue radici dal Kinesio Taping, ma per il viso.

Questo trattamento, infatti, sfrutta i benefici dei bendaggi elastici sul viso che, come per il corpo, permettono di riattivare i muscoli aggiungendo tono e drenando i liquidi migliorando, nel mentre, la circolazione linfatica e sanguigna.

Face Taping: come funziona?

Assolutamente non invasivo, questo trattamento consiste nell'applicazione del nastro adesivo, studiato per gli sportivi, sul viso per andare a tonificare i muscoli che devono recuperare tono. Il kinesio tape, infatti, è caratterizzato da una superficie con delle piccole onde che, andando a sollevare la cute, riattivano i muscoli contratti. Esattamente la stessa cosa che succede per altri parti del, corpo, ma in questo caso andrà a lavorare come un massaggio sulle rughe del viso.

Ovviamente, per vedere i primi risultati, è bene effettuare questo trattamento per una settimana o 10 giorni, ovviamente in modo continuativo. Le strisce adesive, andranno applicate alla sera per poi essere lasciata in posa per tutta la notte, e rimosse al mattino.

Per eliminare il Kinesio Tape, poi, basterà bagnarlo con dell'acqua tiepida e, con delicatezza, tirarlo un pezzetto alla volta mantenendo sempre la pelle in tensione. Per eliminare qualsiasi tipo di residuo basterà un po' di acqua micellare o un olio struccante.

I benefici del face taping

Ovviamente il face taping comporta dei benefici per la pelle, ma non è necessario pensare che siano solo e solamente relativi al mondo dell'anti age. I nastri adesivi, infatti, permettono anche di drenare eliminando i liquidi in eccesso che, spesso, sono causa di borse accentuale.

Inoltre, questi tape, ti permetteranno di dare più tono ai tessuti e, allo stesso tempo, distendere la pelle e contrastare in segni del tempo. Non meno importante, poi, la funzione distensiva per la pelle e i muscoli che, spesso, subiscono il riflesso di momenti di stress e affaticamento mentale.

Face taping: come farlo?

Per ottenere al meglio dal face taping, però, è fondamentale sapere come applicarlo nel modo giusto e, soprattuto, nelle zone corrette.

Ad esempio è possibile applicarlo nella zona frontale per eliminare i segni di espressione o, se si vuole scolpire il volto, è bene utilizzarlo nella zona degli zigomi per un effetto rimpolpante. Un altro esempio? Le rughe naso labiali, cruccio di molte, che invece possono essere contrastate proprio grazie a questo nastro adesivo.

Ad esempio si andrà ad applicare un’estremità del nastro a partire dagli angoli della bocca fino alle orecchie, seguendo una linea immaginaria parallela alla mascella. Oppure, il nastro, può essere applicato direttamente sulle rughe naso labiali ai lati della bocca o, per chi vuole contrastare le rughe del pensatore, dal centro della fronte in diagonale verso l'attaccatura dei capelli.

1/3 APRICOT, Keep Smiling - Cerotti con acido ialuronico per la bocca. In cotone di alta qualità e arricchiti di acido ialuronico altamente efficace. 2/3 PEACE OUT SKINCARE, Peace Out Wrinkles - Patch Anti-Rughe. Con acido ialuronico, retinolo e vitamina C per levigare l'aspetto di zampe di gallina, linee del sorriso e linee della fronte

3/3 CureTape® Beauty - Kinesio Tape pensato specificatamente per essere applicato sul viso. PREV NEXT