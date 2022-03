S e si prende l'abitudine di spalmare una crema drenante sulle gambe, quel fastidioso senso di pesantezza e gonfiore viene via via alleviato. In più, alcuni prodotti regalano una sensazione di fresco che fa sentire subito più leggere

Avverti spesso le gambe gonfie e pesanti? È normale, accade un po' a tutte. La colpa è della ritenzione idrica che, facendo ristagnare i liquidi, procura gonfiore. In più, la circolazione sanguigna potrebbe essere rallentata con il risultato di appesantire gli arti inferiori. Ci vorrebbe una crema drenante specifica per le gambe che aiuti a riacquistare leggerezza. Ti spieghiamo perché, come e quando inserirla nella body routine. In basso, trovi inoltre i prodotti più nuovi che, oltre a drenare, rinfrescano le gambe.

A cosa serve la crema drenante gambe

Un buon drenante per le gambe a uso topico (cioè che si applica localmente) è utile per eliminare i liquidi in eccesso, alleviare il senso di pesantezza e sgonfiare visibilmente le zone più critiche, come le caviglie. La responsabilità di questi fastidi dipendono dalla ritenzione idrica. I ristagni di acqua e altri liquidi linfatici o di tossine ristagnano negli spazi interstiziali delle cellule, procurando gonfiore e pesantezza. Inoltre, la ritenzione idrica può affaticare il sistema circolatorio, facendo insorgere altri disturbi come la cellulite. Ecco perché è bene fare ricorso a una crema drenante da massaggiare sulle gambe una o più volte al giorno.

Cosa deve contenere un buon drenante gambe

In natura ci sono alcuni estratti di piante ed erbe officinali che hanno la capacità di richiamare acqua, aiutando a eliminarla attraverso il sistema linfatico. Per questo motivo sono noti come principi attivi drenanti. Tra i più efficaci contro i ristagni di liquidi su gambe, caviglie e cosce c'è la betulla. Contiene flavonoidi, tannini, saponine e glucosidi salicilici e betullino, tutte sostanze drenanti.

Un altro principio attivo drenante è l'ananas: grazie al contenuto di bromelina combatte il ristagno di liquidi in eccesso degli arti inferiori. Anche lo zenzero ha riconosciute virtù sgonfianti, e per questo viene spesso inserito nelle creme.

Ci sono poi altri estratti che aiutano a rinforzare le pareti dei capillari, la cui fragilità concorre a ristagnare i liquidi negli arti inferiori. Chi ha una circolazione periferica poco efficiente spesso accusa gonfiore e pesantezza: i piccoli vasi che irrorano il derma, non essendo abbastanza robusti, trasudano liquidi, che infiltrano i tessuti circostanti. In questo caso, sono utili i prodotti a base di estratti di frutti di bosco, centella asiatica, rusco e vite rossa, che rendono più forti i capillari. Inoltre, aiutano a combattere la sensazione di gambe stanche "immotivata", che subentra cioè anche in assenza di movimento.

Come drenare i liquidi nelle gambe

Uno dei suggerimenti più immediati per drenare il ristagno di liquidi nelle gambe è usare una buona crema drenante. Si applica con leggeri movimenti rotatori dal basso verso l'alto. I prodotti più nuovi sono formulati per produrre un incredibile effetto fresco (in alcuni casi bisogna quasi coprirsi!). Ma questo è il segnale che prodotto sta cominciando ad agire. In assenza di tale caratteristica, si può riporre il prodotto in frigo per godere di un beneficio rinfrescante.

Meglio usarla di giorno o di sera? Dipende: se sai che ti aspetta una giornata intensa, applicala al mattino appena sveglia. Per un effetto più "strong", indossa un paio di calze riposanti: la sensazione di leggerezza durerà sino a sera inoltrata.

Guarda la nostra selezione di drenanti gambe da avere sempre di scorta, anche per le emergenze. Non è detto che il problema gambe gonfie e stanche si presenti tutti i giorni, no? Fortunatamente, del resto! Nel dubbio, meglio non farsi cogliere impreparate.

Drenante gambe di Somatoline Expert

Un gel crioattivo multi azione che in un unico gesto drena intensamente, combatte la ritenzione idrica e rimodella la silhouette delle gambe. Contiene estratti naturali che aiutano a sgonfiare i liquidi in eccesso (rusco ed escina). L'estratto di menta attiva il microcircolo e dona una sensazione di freschezza immediata: la temperatura cutanea scende di quasi 2° in meno: una manna per l'estate!

Drenante Defaticante Gambe di Bionike

Oltre a drenare, questo prodotto allevia la sensazione di stanchezza dalle gambe. Il merito è di attivi specifici contro la fragilità capillare, l'etil ximeninate e la troxerutina, che aiutano a ripristinare l'attività ottimale del microcircolo. Inoltre contiene agenti osmoprotettivi: si chiamano così perché attraverso un meccanismo osmotico, trattengono acqua negli strati più superficiali, conferendo il corretto grado di idratazione.

Trattamento drenante gambe e glutei di GUAM

Un prodotto più "strutturato" perché oltre a drenare combatte gli inestetismi della cellulite. Nel cuore della formula ci sono le alghe, fucus vesiculosus, dall'azione tonificante e snellente. L'escina aiuta a sgonfiare le gambe poiché migliora la microcircolazione sanguigna. In questo modo, stimola un migliore drenaggio dei tessuti e l’eliminazione di tossine ed acqua in eccesso. L'estratto di ippocastano rende la pelle più morbida ed elastica.

Slim Gambe di IODASE

Drena i liquidi in eccesso ma in più aiuta a rimodellare le gambe grazie a una miscela snellente. Si tratta di un blend a base di semi di cartamo, girasole e fosfatidilicolina estratta dalla soia: insieme lavorano contro gli accumuli adiposi. L'integrazione di attivi amici del microcircolo, come caffeina ed escina, vitis vinifera e sambuco eliminano i liquidi in eccesso.

Drenante Salino di Seticrei

Una soluzione liquida fresca da vaporizzare sulle gambe ogni qual volta se ne sente il bisogno. L'ingrediente drenante principale è rappresentato dai Sali del Mar Morto, ricco di oligoelementi termali, preziosi per richiamare acqua. Gli estratti di edera, pilosella e puri oi essenziali di limone e menta svolgono, inoltre, una spiccata azione drenante e detossinante sulla pelle di tutto il corpo.

Intensive Body Drainage di Ambadué

Una crema a rapido assorbimento contenente una sinergia di oli essenziali ed estratti vegetali che favoriscono il drenaggio cutaneo e contrastano la formazione di ristagni localizzati, responsabili di gonfiori e cellulite. Oltre all'azione drenante, il mix di tre alghe brune (fucus vesiculosus, himanthalia elongata e wakame) stimola il metabolismo a livello dei tessuti, con azione mirata su accumuli adiposi e rilassamento cutaneo.

Gel drenante effetto freddo di Geomar

Un gel ad assorbimento ultrarapido specifico che aiuta a combattere i gonfiori delle gambe. È particolarmente indicato in caso di pelli delicate, con fragilità capillare o per chi preferisce un piacevole effetto fresco. La formula, con il 95% degli ingredienti di origine naturale, contiene principi attivi che agiscono sulle zone affette

da cellulite e ritenzione idrica.

Crema corpo anticellulite di Foen

Un'emulsione corpo drenante a base principalmente di finocchio, pianta tra le più note contro i gonfiori. La sua azione sgonfiante è arricchita da altri attivi lipolitici come la spirulina, la carnitina, la caffeina e l'ananas e finocchio, che in più aiutano a ridurre le adiposità localizzate. La sua texture ricca e cremosa è ideale per un massaggio stimolante.