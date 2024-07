Ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sul taping al viso

C ontro le rughe arrivano in nostro soccorso i cerottini adesivi kinesiologici da applicare sul viso per tutta la notte

Mantenere la pelle sana, giovane e levigata si sa, non è mai facile.

Anche mettendo in pratica tutte le nozioni di skincare che conosciamo e seguendo passo passo una routine a regola d’arte, non esiste ahimè trattamento cosmetico che riuscirà a fermare il processo di invecchiamento cutaneo ed evitarci piccole rughette e linee d’espressione. Il viso è infatti a nostro malgrado proprio una delle zone con la pelle più sottile e più soggetta a segnarsi anche a causa delle sollecitazioni continue date dalle nostre espressioni facciali giornaliere e, se non vogliamo ricorrere alla chirurgia plastica (come botox e filler) per rallentare un po’ lo scorrere del tempo, in nostro soccorso arriva il taping per il viso, l’ultima tendenza del no-aging direttamente da TikTok.

Cos’è il taping al viso

Detto anche natural botox - e per un motivo - il face taping è una tecnica che consiste nell’uso di nastro adesivo kinesiologico specifico per la pelle che va applicato in determinate zone del viso per distenderle, liftarle e ridurre la presenza di linee sottili e rughe. Esplosa nell’ultimo anno su social come Instagram e TikTok, questa pratica è diventata famosa grazie ad alcuni video di skin influencer che hanno iniziato a condividere sulle piattaforme le proprie routine con il taping prima di coricarsi, illustrandone i benefici e, soprattutto, condividendone i risultati. Catturati dagli effetti benefici e visibili di questa tecnica, che la mattina dopo regalava un viso più tonico e levigato, gli utenti si sono pian piano interessanti al taping introducendolo nelle proprie routine e dando vita a loro volta a questo trend virale.

Come funziona il taping

Basandosi su un’azione di “ancoraggio” alla pelle, i face tape, che vengono applicati sulle cute detersa seguendo l’andamento naturale delle fibre muscolari, liftano ed esercitano un'azione distensiva su segni d’espressione e rughe, bloccando anche momentaneamente i micro movimenti del viso (che sono gli stessi che, ripetuti in maniera anche spesso involontaria nel tempo, danno vita ai segni sul volto). In più, grazie all’azione di pompaggio meccanico - ossia il movimento del volto che viene provocato dai cerotti - durante il tempo di posa si attiverà anche una sorta di massaggio leggero che stimolerà i recettori della cute agendo sul sistema sanguigno e linfatico, drenando i liquidi in eccesso e rimuovendo così eventuali congestioni dei fluidi corporei. Ma non solo: questa tecnica migliora ancheil colorito e la texture della pelle, stimola la sintesi di acido ialuronico e rigenera le fibre elastiche. Infine può avere anche notevoli effetti anche su asimmetrie facciali ed cicatrici da acne.

Ovviamente il face taping non è da considerare una tecnica invasiva e di conseguenza non ci si può aspettare un risultato permanente ed efficace quanto il botox ma, se eseguita con costanza, questa pratica può essere una valida alternativa per aiutarci con i segni del tempo.

Come farlo

Fare face taping è in realtà molto più semplice di quanto sembri: tutto ciò che ti servirà sarà solamente una serie di adesivi kinesiologici per il volto (se ne trovano molti su Amazon a prezzi abbordabili, che però devono essere tagliati pezzo per pezzo, oppure esistono anche dei face tape già pronti all'uso, appositamente studiati per ogni zona del viso con forme diverse). Una volta deterso il viso ti basterà dunque tagliare o applicare il kinesio tape sulle varie zone del volto che vorrai trattare, frizionare un pochino con le dita sull’adesivo per far scaldare la colla (ma si tratta davvero di qualche millisecondo), trazionare il punto e voilà, il gioco è fatto! Il più consiste nell’imparare dove e come applicare i tape ma, servendosi di qualche video esplicativo o di qualche immagine, dovrebbe essere tutto molto intuitivo. I punti principali consistono comunque nella zona naso labiale, la fronte, il contorno occhi e la zona mandibolare.

Infine, lascia in posa i tape per tutta la notte per un risultato ottimale. Nulla vieta però di usarli anche di giorno se passiamo la giornata in casa, per aiutarci a minimizzare le espressioni anche durante il giorno.

Infine non tutti i tape devono essere usati solo su viso deterso: esistono anche alcuni tape che possono essere applicati anche dopo la nostra crema abituale, ma dev’essere indicato, così da poter a fare ogni sera una routine completa e nutriente.