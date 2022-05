P er combattere la cellulite è necessario mettere in campo qualsiasi strumento a tuo disposizione e, tra le altre cose, è arrivato il momento di conoscere le bene anticellulite e modellanti per un trattamento home made.

Che sia l'estate in arrivo o la voglia di ritrovare una pelle liscia, setosa e in salute, questo è il segno che è arrivato il momento di lavorare sulla cellulite e la ritenzione idrica. Mai sentito parlare dei bendaggi gambe? Questi trattamenti corpo, che lavorano sia con l'azione a freddo che a caldo, sono un vero e proprio trattamento d'urto da effettuare a casa.

Bendaggi gambe: cosa sono?

Preparati a un nuovo trattamento che, forse, potrebbe chiedere un po' di pazienza agli inizi ma ti darà grande soddisfazioni. I bendaggi estetici, infatti, sono delle vere e proprie strisce di tessuto elasticizzato, tendenzialmente in cotone naturale, che vanno applicate sulle gambe.

Partendo dalle caviglie a salire, queste bene vanno arrotolate con attenzione in modo da coprire tutta la superficie fino ad arrivare ai glutei. Alcune fasce, quelle pensate per lavorare sulla riduzione degli accessi adiposi, possono anche essere utilizzare per la zona del fondoschiena e della pancia.

Da lasciare in posa circa 50/60 minuti, queste bene sono imbevute di diversi principi attivi e sostanze naturali che lavorano per l'eliminare tossine e impurità, idratare o lavorare sulla ritenzione idrica.

Bendaggi: funzionano davvero?

Quando si parla di bendaggi, specialmente per quelli home made, è normale avere un po' di dubbi sul loro reale funzionamento. Ovviamente, oltre alla costanza dei trattamenti, è bene ricordarsi che questi prodotti funzionano solo e solamente se abbinati a uno stile di vita salutare, la giusta attività fisica e un'alimentazione corretta e bilanciata.

Le tipologie di bende da conoscere (e utilizzare)

Nonostante si pensi che le bende per le gambe siano solo e solamente pensate per la cellulite, è bene sapere che invece possono avere funzioni diverse.

bendaggi anticellulite : con soluzione saline che permettono al corpo di espellere i liquidi in eccesso grazie all'osmosi;

: con soluzione saline che permettono al corpo di espellere i liquidi in eccesso grazie all'osmosi; bendaggi depurativi : con oli essenziali di origine vegetale che penetrano nella cute, attraverso i follicoli piliferi d entrando in circolo nel corpo;

: con oli essenziali di origine vegetale che penetrano nella cute, attraverso i follicoli piliferi d entrando in circolo nel corpo; bendaggi disintossicanti: accompagnati da fanghi o alghe, aiutano il corpo a eliminare le tossine grazie alla loro azione riscaldante.

I bendaggi, poi, si differenziamo ulteriormente tra quelli che sfruttano i benefici del freddo o del caldo. Ecco quali sono le differenze:

a freddo : perfetti per ridurre il gonfiore delle gambe e per combattere l'eccessiva stanchezza che si può avvertire soprattuto nella stagione estiva. L'azione d'urto, poi, permette l'assorbimento degli edemi e, per questo particolarmente indicato per la cellulite edematosa;

: perfetti per ridurre il gonfiore delle gambe e per combattere l'eccessiva stanchezza che si può avvertire soprattuto nella stagione estiva. L'azione d'urto, poi, permette l'assorbimento degli edemi e, per questo particolarmente indicato per la cellulite edematosa; a caldo: favoriscono la vasodilatazione, accelerando quindi l'ossigenazione dei tessuti e permettendo di agire sulle adiposità localizzate e la cellulite.

La scelta finale? Quella spetta solo e solamente a te e alle necessità e bisogni delle tue gambe e del tuo fisico

Bendaggi, i migliori da provare

Oggi, le proposte fai da te per combattere la cellulite e i problemi delle gambe, grazie all'uso dei bendaggi sono sempre di più. Tra prodotti drenanti, snellenti e non solo, qui la nostra selezione dei must have del momento.

Somatoline Skin Expert - Bende

Con sale marino integrale, caffeina e escina vegetale, le bende drenanti di Somatoline sono un vero e proprio trattamento d'urto professionale, da fare a casa. Un impacco salino osmotico, pensato per rimodellare, che aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso per un effetto riducente. Da provare se vuoi ridurre la circonferenza della coscia e ottenere subito gambe più lisce e morbide.

Cosmify - Cryo Mummy

Un vero e proprio effetto mummia, con le bende Cryo Mummy: garze monouso imbevute di imbevute di principi attivi come il Mentolo naturale che, grazie al suo effetto rinfrescante, tonifica e stimola la circolazione. Un trattamento che sfrutta l'azione criogenica del freddo per ottenere una pelle più tonica, omogenea e vellutata.

Veralab - Slim_Me Bende

Le Slim_Me Bende di VeraLab sono tra le bende gambe più famose in circolazione. Un kit pensato drenare i liquidi in ristagno, attuando un’azione detossinante e snellente. Il plus è la possibilità di poterlo utilizzare su gambe, pancia e braccia a seconda delle esigenze della singola persona.

Collistar - Bende Snellenti Drenanti

Le Bende Snellenti Drenanti sono imbibite di una soluzione pensata e formulata dai laboratori di Collistar. Al suo interno sale del mar Morto e del pregiato Fior di Sale di Sardegna, per richiamare in superficie i liquidi che ristagnano nei tessuti grazie all'osmosi; caffeina e l’escina, associati all’estratto di zenzero, garantiscono un’azione mirata e per combattere gli accumuli localizzati. Infine la centella asiatica per unn aspetto tonico e levigato.



RVB LAB - Meso Shape Kit

Il meso shape kit è un trattamento di due settimane che contiene al suo interno: una benda iperattiva modellante per cosce, fianchi e pancia. A renderle uniche la tecnologia NIO_tech, a base di niosomi, che accelerano la veicolazione di forskolina ed escina. Un trattamento d'urto pensato per alleggerire i tessuti appesantiti e donare orme già scolpite e una pelle più soda. All'interno anche la Limo crema 3 in 1, da applicare quotidianamente, per continuare il trattamento tutti i giorni.

Rougj+ - Trattamento Urto Anti Cellulite

Pensato per cosce e glutei, questo trattamento promette di agire sulla cellulite permettendo di eliminare il fastidioso e antiestetico effetto a buccia d'arancia.

DIBI - Bende Mission Slim Dren

Le bende della linea Mission Slim Dren sono l'ideale per chi cerca un'azione snellente. Un trattamento che, ovviamente, non comporta la perdita di peso ma una vera e propria rimodellamento del fisico e delle gambe. Oltre l'escina, qui, sono presenti anche i polifenoli del maca, una radice peruviana nota per le sue proprietà alimentari e dedicate alla bellezza.

Bottega Verde - Bende Riducenti Monouso Anticellulite

Queste bende Riducenti Monouso Anticellulite, oltre a essere imbevute di una soluzione salina (30% Sali del Mar Morto) e Centella Asiatica, contengono Linfa di Betulla dall’azione detossinante e il Fucus, alga ricca in iodio e sali minerali, per un’azione anticellulite tonificante e levigante.

Gerard's - I Love Reshaping Bendaggio Corpo

Queste bende, che fanno parte della limited edition nata dalla collaborazione con Martina Semenzato fondatrice del progetto I Love Me che si pone di aiutare le donne a combattere quei condizionamenti culturali che impongono criteri estetici irraggiungibili, sono pensate per combattere gli inestetismi cutanei quali cellulite, adipe e atonia.

Al suo interno, oltre a sentori agrumeti, anche Happybelle, lo speciale complesso di fito-endorfine, estratte dalle bacche di Agnocasto, che stimolano il buonumore e svolgono al contempo un’azione rigenerante.