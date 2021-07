E state fa rima con tintarella. Ma anche con i danni che il sole può causare se non si protegge bene la pelle e, in particolare, le zone più sensibili come il contorno occhi. Ecco allora tutti i trucchi per non dover rinunciare all'abbronzatura preservando la bellezza e il benessere dei vostri occhi.

Che la voglia di abbronzarsi in estate sia tanta (almeno per la maggior parte di noi) è cosa abbastanza nota. Molto meno lo è il fatto che, la nostra pelle, per poter godere a pieno dei raggi solari e raggiungere la tanto amata tintarella senza subire danni, deve essere protetta. Soprattutto là dove la cute risulta più sottile e sensibile, per esempio, nel contorno occhi. Una zona del viso particolarmente delicata, non solo per lo spessore molto sottile della cute, ma anche per le cattive abitudini a cui viene sottoposta questa zona.

Come, per esempio il classico stropicciamento degli occhi quando vengono colpiti direttamente dalla luce del sole. Tutti fattori che possono alterarne l’equilibrio, favorendone il danneggiamento e la formazione delle rughe. Ma come fare, quindi, per ottenere la tanto amata abbronzatura preservando la salute e la bellezza del nostro contorno occhi? Semplice, proteggendolo. Seguendo pochi ma fondamentali accorgimenti da adottare fin da subito e mantenere per tutta l’estate e oltre.

Indossare gli occhiali da sole

Il primo modo per proteggere il contorno occhi dall’azione nociva dei raggi UV (e da tutti gli altri agenti esterni che possono comprometterne la salute) è indossare un bel paio di occhiali da sole. Non solo mentre siete in spiaggia o in piscina, ma anche in città, durante una passeggiata a piedi o in bicicletta. O anche semplicemente mentre state bevendo un caffè beatamente sedute con le amiche in un bel tavolino all’aperto. Insomma, ogni volta che siete baciate dalla luce del sole.

L’ideale è optare per delle lenti polarizzate (da acquistare in un negozio specializzato) e sufficientemente ampie da coprire tutto il contorno occhi. Un’occasione per sbizzarrirvi nella scelta del modello che più vi piace, sfoggiando un look super alla moda e garantendo al vostro contorno occhi la massima protezione e bellezza. In ogni stagione dell’anno.

Opzione b, via libera ai cappelli

Un altro modo per non rinunciare all’abbronzatura proteggendo il proprio contorno occhi, poi, è quello di utilizzare dei cappelli. Con la visiera, durante le partite di beach volley, o a testa larga di paglia, mentre sorseggiate un aperitivo sulla spiaggia. Un modo per essere sempre protette e con un beach look da far invidia a chiunque vi osservi. Insomma, cosa volere di più?

Contorno occhi e protezione solare

Così come per il resto del corpo, anche sul contorno occhi deve essere applicato un bello strato di protezione solare. Ovviamente optando per un prodotto specifico per il viso (e quindi con un fattore SPF elevato) da utilizzare almeno 20/30 minuti prima di esporsi al sole e da rimettere più volte al giorno. Soprattutto dopo aver fatto il bagno al mare o in piscina. Una buona abitudine da inserire nella propria beauty routine estiva e da mantenere anche durante le altre stagioni. Ma non solo.

Più protezione ogni giorno

Vista la sensibilità e la delicatezza della parte è bene imparare a utilizzare dei prodotti specifici per il contorno occhi, da usare ogni giorno per salvaguardarli dai raggi solari (poiché possono renderli secchi e ruvidi). E in grado di mantenerli sempre ben idratati e morbidi. Un piccolo passaggio di sicura efficacia da aggiungere alla vostra quotidiana skincare.

Non dimenticarsi mai di struccarsi

E quando si parla di skincare si intende anche l’importantissimo momento della rimozione del trucco. Un passaggio che non deve mai essere trascurato (no, nemmeno se rientrate alle tre di mattina dopo una festa sulla spiaggia). E che deve essere fatto con delicatezza, tanto quanto lo è il contorno occhi, e con prodotto specifici. Per eliminare ogni traccia di make up e lasciare che la pelle respiri e si rigeneri durante la notte.

Consumare più vitamine

Quando si parla di cura della pelle e in particolare delle zone più sensibili come il contorno occhi, un tassello fondamentale soprattutto in estate riguarda l’alimentazione. Per questo, per non dover rinunciare alla tanto amata tintarella, è bene aggiungere alla propria alimentazione cibi ricchi di vitamine, in particolare frutta e verdura, che aiutino la vista e a combattere i radicali liberi. Tra le più indicate ci sono:

lattuga;

arance;

peperoni gialli;

bietole;

mais.

Ma anche le uova e in generale tutti gli alimenti ricchi di zeaxantina e luteina, sostante che aiutano a mantenere gli occhi sani e belli. Senza dimenticarsi mai di bere tanta, tantissima acqua!

Proteggere il contorno occhi con un bel massaggio

Infine, per potersi rilassare al sole e sfoggiare un’abbronzatura strepitosa ma senza compromettere la salute del nostro contorno occhi, è bene adottare un’altra buona (e dolcissima) abitudine, l’automassaggio. Una coccola di benessere per il vostro contorno occhi che aiuta la parte ad assorbire meglio i prodotti che gli applicherete, aumentandone l’effetto.

Per farlo vi basterà:

premere con i polpastrelli delle dita (indice, medio e anulare) dalla parte interna vicino al naso, a quella esterna fino alla tempia. Soffermandosi su questa zona con una pressione più intensa e lunga. Il tutto eseguendo un movimento rotatorio ;

; poi, aprendo maggiormente lo sguardo, si devono punzecchiare per qualche secondo con pollice e indice, le sopracciglia. Dall’interno verso l’esterno.

Un vero toccasana per il contorno occhi, in ogni momento dell’anno. Che insieme agli altri consigli descritti, vi consentono di prendere il sole in tranquillità. Per sfoggiare un’abbronzatura da favola e uno sguardo (e un contorno occhi) sano, luminoso e bello. Come voi e come la vostra estate!