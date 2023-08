Come schiarire le sopracciglia: una brow artist spiega tutti i segreti

C erchi un modo per schiarire di uno o due toni le sopracciglia? E noi ti sveliamo i segreti per farlo grazie ai consigli di un’esperta che ti propone metodi naturali e fatti in casa o trattamenti specifici.

Le sopracciglia hanno un ruolo fondamentale nel look, perché aiutano a definire il contorno del viso e lo sguardo: basta pensare alle bleached brows che danno un istante un aspetto alieno a qualsiasi volto per capire a cosa ci riferiamo. Abbiamo già parlato di quanto ogni singolo pelo sia importante e perché è pericoloso spinzettare eccessivamente, rischiando che ricrescano più rade o, peggio, che non ricrescano più. In questi casi i rimedi sono il la dermopigmentazione o il microblading o, in alternativa, riempire i buchi lasciati dai peli delle sopracciglia mai più cresciuti disegnandoli con la matita apposta.

La voglia di sperimentare o di dare una scossa al look ci spingono a trattare le sopracciglia come un accessorio che possiamo cambiare a piacimento, risultando a volte in errori che lasciano il segno. Anche schiarire le sopracciglia di poco è un procedimento che va fatto con cura, perché i problemi citati poc’anzi si possono presentare anche in questo caso: tutto dipende dal metodo utilizzato.

Come schiarire le sopracciglia naturalmente

Quando si parla di metodi naturali il primo pensiero va ai rimedi della nonna e lo stesso vale per i modi per schiarire le sopracciglia. “La ricetta fai da te per schiarire le sopracciglia a casa prevede l’uso di camomilla, decongestionante e lenitiva, e miele che ammorbidisce”, suggerisce la brow artist Jenny Mangano. “In erboristeria puoi trovare i fiori di camomilla, con cui fare un infuso: portalo a ebollizione, aggiungi il miele e lascia freddare il tutto. Volendo puoi anche aggiungere un paio di gocce di olio di ricino puro, che idrata, nutre, stimola la ricrescita delle sopracciglia e dà dei riflessi naturali. Poi prendi due batuffoli di cotone (non dischetti) e imbibiscili per fare un impacco sulle sopracciglia che lasci in posa 30 minuti. Ripeti una volta a settimana fino ad ottenere il grado di schiaritura desiderato, assicurandoti di sciacquare bene con acqua dolce”, spiega la specialist. “

Come schiarire le sopracciglia con il trucco

Se invece non vuoi rischiare di fare danni e preferisci un approccio più soft per schiarire le sopracciglia, puoi provare con del semplice make-up. “In questo caso è sufficiente usare una matita più chiara del nostro colore, quindi cenere o tortora e diluirla con un ombretto dello stesso colore. Poi pettini le sopracciglia con scovolino e brow soap per avere un effetto davvero naturale”.

Come schiarire le sopracciglia nere

Schiarire le sopracciglia nere è un lavoro che è meglio affidare ai professionisti , perché “bisogna necessariamente usare l’acqua ossigenata e 10 volumi e la tinta del colore desiderato, spiega Mangano. “Il pelo delle sopracciglia non è così forte e resistente e poi ricordiamoci che stiamo parlando della zona viso, molto vicina agli occhi e la pelle rischia di irritarsi, quindi un tempo di posa molto lungo per schiarire di oltre un tono non è mai raccomandabile. Di solito servono 20 minuti per schiarire le sopracciglia nere e 10 minuti per quelle castane”.

“Voler schiarire le sopracciglia di oltre un tono non è consigliabile perché non si sa come reagisce il pelo. Non solo il colore potrebbe anche virare all’arancio o al grigio, ma si vedrebbe anche un’antiestetica ricrescita”.

Come schiarire le sopracciglia tatuate

Il tema sopracciglia tatuate è delicato. “Come professionista delle sopracciglia devo garantire anche questo tipo di servizio, ma preferisco farlo solo su chi è glabra o necessita di riempimento. È inevitabile che con il tempo la pelle si ossidi e il tatuaggio viri sul rosso o sul grigio e non è colpa della dermopigmentista”, dice la brow artist.

“Per schiarire le sopracciglia tatuate ci sono due alternative. O si schiarisce il pelo sopra o ci si affida a laser, che è dolorosissimo, ma è l’unico metodo in grado di schiarire il tatuaggio di quanto vogliamo. Una seduta schiarisce circa il 20%, ma si può fare fino all’annullamento, però è il medico che stabilisce il numero di sedute”.

Benefit Whoa SO Soft brow Oil

Kiko Milano Disney - The Little Mermaid Eyebrow Stick

Essence Brow Powder Set

Sweed Cloud Mascara + Eyelash Serum Kit

Amapola Brow Soap

Zago Milano look at MI Undermakeup Primer 2-in-1

Diego dalla Palma Milano Fissatore Sopracciglia Trasparente Lunga Tenuta 16h

Mavala Double-Cils Siero Ciglia

Kosas Brow Pop Dual-Action Defining Pencil

Nanobrow Lamination Gel

DVA Matita Professionale per Sopracciglia

Iconic London Brow Tint and Texture

Anastasia Beverly Hills Brow Definer