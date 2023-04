P rima o poi ci siamo cascate tutte: abbiamo depilato troppo le sopracciglia o abbiamo sbagliato la forma e non va bene per il nostro viso

Siamo ossessionate dalle sopracciglia? Visto quello che sta succedendo negli ultimi anni sembra di sì. Prima folte come Cara Delevigne, poi sottili come Bella Hadid, laminazione, microblading, bleaching, ad ala, ad arco e adesso dritte, tagliando la coda. Non c’è mai tregua e stare dietro a questi cambiamenti repentini è uno stress, tanto per te quanto per le tue amate sopracciglia.

Ma è davvero il caso di seguire le mode, o è meglio trovare la forma perfetta di sopracciglia e metterci il cuore in pace? Se così fosse non ci sarebbe bisogno di scrivere questo articolo che parla degli errori che si fanno quando si depilano le sopracciglia. È inutile, dobbiamo vivere con questa irrequietezza che ci spinge a sperimentare ogni tipo di trend e sperare di avere una soluzione efficace a portata di mano, pronta a salvarci la faccia in caso di disastri.

Sopracciglia: gli errori da evitare

Se la moda 90s e Y2K continua a fare proseliti, le sopracciglia non saranno mai esenti dal peggior tipo di tortura: l’eccessiva depilazione. Ma ricorda che più sono sottili e meno margine di errore hai.

“ In fase di depilazione sicuramente in assoluto uno degli errori più frequenti che ho visto in questi anni è stato andare ad assottigliare eccessivamente l’arcata sopracciliare inferiore. Comunemente, si pensa che così facendo il sopracciglio si apra di più e, quindi, serva ad ottenere uno sguardo un po’ più aperto, sollevato. In realtà, nella maggior parte dei casi non è questo l’intervento ideale per andare ad ottenere questo risultato ma anzi spesso si ottiene l’effetto contrario”, spiega Claudia Milia, fondatrice di Plumes Atelier delle Sopracciglia. “Un’altra cosa molto comune è la paura che la forma del sopracciglio chiuda troppo l’occhio andando così a rimpicciolirle e ad accorciarle troppo. Anche questo non è consigliato, perché poi rimane un sopracciglio più corto che necessariamente dà l’effetto di un occhio meno chiuso”.

Tra gli errori più comuni anche le epilazioni legate all’attaccatura. Ci sono persone che hanno il terrore di vedere il punto di partenza delle sopracciglia troppo grossa/spessa e tendono quindi ad allontanarle tantissimo. Questo deforma il viso e non crea la giusta distanza tra le due. Quella dell’attaccatura è una delle parti più difficili da ricostruire in assoluto con le tecniche come henné o la laminazione, quindi questo comporta che poi il sopracciglio risulta essere troppo corto.

Laminazione sopracciglia: gli errori

Che Selena Gomez sia una di noi lo sapevamo già, ma anche lei fa errori e li confessa senza problemi, come è successo nel recente video in cui diceva di aver laminato troppo le sopracciglia. “La laminazione è un trattamento delicato che ultimamente va molto di moda ma non è certo un trattamento adatto a tutti. Noi lo facciamo dal 2014, quindi da ben dieci anni ma l’abbiamo sempre proposto a chi ritenevamo ne avesse effettivamente bisogno. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un boom di richieste di questo trattamento perché è molto in trend. In realtà, la laminazione è comunque un trattamento abbastanza invasivo perché si lavora sulla sua struttura del pelo e, se fatta troppo spesso o non eseguita con le dovute accortezze, può bruciare i peli. E’ un trattamento che va fatto, a mio avviso, sulla giusta tipologia di pelo e anche nelle giuste tempistiche”, dice Claudia Milia di Plumes.

Ceretta sopracciglia: gli errori

Pensavi fosse un metodo rapido ed efficace? E invece ti sbagli. “L’utilizzo della ceretta è già un errore di per sé. Nei nostri atelier usiamo solo filo e pinzetta”, dice Milia.

La forma delle sopracciglia è sbagliata

“La forma delle sopracciglia enfatizza il viso sia maniera positiva sia in maniera negativa. Può andare a valorizzare i punti di forza così come può, invece, rendere evidenti degli aspetti non particolarmente piacevoli o comunque quelli che potrebbero essere corretti, annullati o almeno smorzati. Non esiste una forma di sopracciglia corretta per tutti. Per esempio, quando gli occhi sono molto tondi e un po’ sporgenti non è ideale avere una forma di sopracciglia tondeggiante poiché questo va ad enfatizzare una forma di occhio che tendenzialmente dovrebbe essere, viceversa, corretta. Quando magari si hanno occhi molto grandi e sopracciglia troppo sottili/fini questo li evidenzia ulteriormente, gli occhi emergono ancora di più e finiscono per prevalere in maniera esagerata all’interno del viso”.

Forma delle sopracciglia: come depilarle in base alla forma del viso

“Questa è una delle cose che noi studiamo nel nostro corso base di brow shaping. La parte di visagismo comprende lo studio e l’analisi delle forme del viso, degli occhi, del naso e della bocca. Si studia, insomma, il viso a tutto tondo e si va un po’ a matchare appunto quelle che sono le forme ideali di sopracciglio che si combinano con le differenti forme di volto”, racconta Milia.

Forma sopracciglia viso rettangolare

“Per i visi particolarmente allungati o rettangolari e che presentano lineamenti molto sporgenti, si opta per una forma di sopracciglia un po’ più piatta, flat e allungata, che va a contrastare l’eccesso di verticalità che c’è nel viso”.

Forma sopracciglia viso tondo

“Per visi molto tondeggianti, invece, si suggerisce una forma di sopracciglio che sia un pochino più arcuata o spigolosa. Ci sono diverse tipologie di match ma poi si lavora tanto sui dettagli, rendendo le sopracciglia più o meno spigolose, più o meno spesse, più o meno vicine, più o meno lontane”, dice l’esperta.

Come rimediare agli errori di depilazione delle sopracciglia

“Forma e spessore possono fare la differenza, mentre quando si lavora sulla distanza delle sopracciglia si va a correggere prevalentemente la forma degli occhi: si possono avvicinare degli occhi che tendono ad essere un pochino più lontani o, al contrario, allontanarli un pochino quando troppo vicini. Sulla grandezza invece dell’occhio si lavora un po’ meglio con le ciglia. Sicuramente anche intervenire anche sullo spessore delle sopracciglia è un aspetto che può essere toccato e sul quale si può intervenire proprio per andare ad armonizzare un’eccessiva grandezza. Per quanto riguarda invece il colore, lì è più una questione legata proprio all’incarnato piuttosto che all’attaccatura dei capelli e non è strettamente collegato alla forma del viso”, spiega la brow artist.

“Quando ci sono code tagliate o troppo corte in generale, si interviene in prima battuta sicuramente con ricostruzioni semipermanenti come quelle che facciamo con tinture ed henné, extension e in alcuni casi anche con la laminazione. Queste tecniche possono sicuramente servire per riuscire a riportare la coda ad uno spessore ideale e poi lo step successivo può essere sicuramente intervenire con il trucco permanente, andando a ricostruire le parti mancanti con la tecnica microblading o del dermografo”.

Le sopracciglia non ricrescono

“Che le sopracciglia non crescano è una cosa molto comune magari perché sono state bistrattate nel tempo o per altre problematiche legate a trattamenti medici. Oggi esistono dei sieri, uno tra questi il nostro Magic Lotion, che vanno proprio a lavorare sul pelo e a stimolare proprio il bulbo oltre che la crescita del pelo. Spesso possono dare dei risultati evidenti altre volte un po’ meno, dipende sicuramente dalle zone e dal perché non ricrescono, a volte anche dal DNA. I sieri di ultima generazione danno degli ottimi risultati, soprattutto se usati con costanza e poi bisogna fare assolutamente massima attenzione a chi le tratta/lavora sulle sopracciglia, quindi bisogna evitare di esagerare con pinzetta/ceretta e affidarsi solo a professionisti”.

Errori da microblading o tatuaggio e come si può rimediare

Se sei ricorsa a queste tecniche è probabile che dovessi rimediare a un errore pre-esistente, eppure anche in questo caso l’errore umano può succedere e capita di trovarsi con la forma sbagliata o il colore sbagliato. L’istinto di piangere e disperarsi è normale, ma non è ancora tutto perduto. “Gli errori possono succedere con il tatuaggio, perché p un lavoro fatto dalla mano dell’uomo. Tra gli errori più comuni sono le variazioni di colore oppure peli eseguiti con incisione troppo profonda che perdono di definizione, spesso si sbagliano magari le forme. Se c’è un errore con di forma delle sopracciglia, puoi andare a correggere e risolvere con un’ulteriore seduta di trucco permanente che sia dermografo o microblading. Chiaramente diventa un pò più complesso rispetto a correggere una forma con una laminazione o trattamenti semipermanenti che hanno durata limitata e quindi sono meno invasivi”.

Sopracciglia: cosa non fare dopo il microblading

“Per preservarne la durata bisogna evitare di esporsi immediatamente al sole. Vietato poi staccare le croste che si creano subito dopo il trattamento. Bisogna evitare anche di fare trattamenti al viso come lampade solari o, in generale, trattamenti al viso invasivi come il peeling. Suggeriamo di utilizzare una crema protettiva e detergere la zona con dei prodotti mirati come la mousse che noi abbiamo della linea Lena, perfetta proprio per la detersione delle sopracciglia trattate, così come degli occhi con eyeliner e infracigliare”.

Domande e risposte Come fare le sopracciglia? Per fare le sopracciglia devi armarti di pinzetta e strappare i peli in eccesso nella direzione di crescita dei peli, seguendo l'arco del sopracciglio. La forma più adatta? Dipende dal tuo viso, scoprila con noi! Come disegnare le sopracciglia? Per disegnare le sopracciglia usa pinzetta e matita appuntita e individua i tre punti su cui agire: inizio, coda e parte alta. Strappa e disegna sempre nella direzione della crescita, seguendo il seplice schemino che trovi qui Come schiarire le sopracciglia? Esistono tinte apposite per schiarire le sopracciglia (quelle per i capelli non vanno bene), ma si può usare anche l'hennè, degli appositi mascara colorati o rimedi naturali fai da te come camomilla, miele... Come truccare le sopracciglia? Esistono tanti modi e prodotti per truccare le sopracciglia: matite, polveri, gel, creme. Il primo passo è sicuramente pettinarle e scegliere il colore giusto con cui riempirle, la loro forma dipende sempre dalla forma del viso e degli occhi.