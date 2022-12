S uperati gli anni ‘90 e i Noughties ci siamo lasciati alle spalle le moda delle sopracciglia sottili ad ala di gabbiano, ma non necessariamente le conseguenze dello spinzettamento selvaggio. Si può rimediare o siamo destinate a una vita di skinny brows?

Le sopracciglia sono la cornice del viso. Definiscono lo sguardo e danno personalità al look. Purtroppo, come ogni parte del corpo, sono soggette alle mode, che difficilmente sono democratiche e spesso impietose, perché ci costringono a cambiamenti radicali. Proviamo a pensare all’ultimo ventennio. A inizio millennio erano solo skinny brows, a volte ad arco e altre un po’ più fortunate ad ala di gabbiano, ma purtroppo sempre sottili, che con l’avvento di Cara Delevigne si sono viste rimpiazzare nella classifica delle tendenze dalle bushy brows, sopracciglia grosse e fitte, per arrivare alle feather brows di oggi. Solo chi l’ha vissuto è in grado di capire il trauma del passaggio da skinny a bushy. Dalla sera alla mattina sei fuori moda e far ricrescere le sopracciglia non è così facile come comprare un paio di scarpe con il platform. NO, far ricrescere le sopracciglia è una strada lunga, tortuosa e che non sempre prevede un happy ending. Soprattutto dopo anni in cui lamette e pinzetta sono state usate e abusate.

Le sopracciglia ricrescono?

“In media i peli delle sopracciglia ricrescono ogni 2-3 settimane”, dice Giorgia Spinetto, RevitaLash beauty specialist, “ma un po’ come succede ai peli in altre zone del nostro corpo, sono molto soggette a cambiamenti ormonali personali. E bisogna tenere conto anche dell’età: andando avanti negli anni si può notare un progressivo diradamento anche dei peli delle sopracciglia ma anche trattamenti di epilazione continua portano a farli ricrescere meno”. La combinazione di questi fattori rende quindi più difficile far ricrescere le sopracciglia: sono un bene prezioso e come tale vanno trattate.

”La continua estirpazione mediante epilazione può rallentare la ricrescita dei peli, è quindi importante stare attenti a non toglierne troppi rovinando la forma naturale. Le sopracciglia rasate invece, ricrescono dopo pochi giorni”, spiega l’esperta.

Perché le sopracciglia non ricrescono?

Come abbiamo già detto, diversi fattori influiscono sulla ricrescita delle sopracciglia: ormoni, stress, patologie o terapie mediche possono dilatare di molto i tempi di ricrescita delle sopracciglia che, come tutti i peli del nostro corpo hanno un ciclo vitale di nascita, crescita e caduta. “Dopo un’epilazione ci vogliono in media 3-4 settimane, dopo la rasatura la ricrescita delle sopracciglia avviene dopo 2-3 giorni, ma anche i cambi di temperatura esterna influiscono: in estate ad esempio crescono un pò più velocemente”, dice la Spinetto. Se invece siamo in presenza di cicatrici, i peli non ricrescono, perché i bulbi piliferi sono andati distrutti con la ferita e il nostro corpo non li sostituisce.

Come infoltire le sopracciglia

Da un lato puoi fare un lavoro di prevenzione “utilizzando prodotti specifici come si fa per la pelle di viso e corpo o dei capelli, lo stesso si può fare con le sopracciglia per mantenerle sempre sane e piene”.

Se invece noti sopracciglia più rade non disperarti, non è ancora tutto perduto. “I peptidi hanno un ruolo fondamentale nel far ricrescere le sopracciglia, mentre gli amminoacidi svolgono un’azione di riparazione delle sopracciglia sottili e danneggiate”. Meglio evitare metodi casalinghi miracolosi e ricette di dubbia provenienza però. “I sieri per far ricrescere le sopracciglia che si trovano in commercio sono oftalmologicamente e dermatologicamente testati e sono l’unico prodotto sicuro da applicare nella zona perioculare”.

In alternativa puoi provare a rivolgerti agli esperti di microblading e dermopigmentazione per metodi alternativi che possano aiutarti a ritrovare le sopracciglia che desideri.

