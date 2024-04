Alla scoperta dei beauty shot, un concentrato di attivi effetto booster per la pelle

A base di collagene, vitamine o altri ingredienti essenziali per la salute della pelle, sono questi i prodotti da avere con sé per regalare al viso un bagno di bellezza

Che sia minimalista o iper stratificata come quella coreana, la routine di skincare passa da tipologie di prodotto piuttosto diffuse. Sieri, creme, ma anche tonici e detergenti, sono ormai entrati tanto nel dizionario di bellezza comune come nella quotidianità dei più. A questi si aggiungono poi booster di vario tipo, tra cui anche i beauty shot, veri e propri alleati di bellezza.

Contenuti in piccole fiale monodose, questi apportano alla pelle un blend di ingredienti che, penetrando sia nella barriera cutanea che in profondità, svolgono una duplice azione nel breve e nel lungo termine. Nell'immediato, la pelle appare più luminosa, tonica e rimpolpata, mentre alla fine del trattamento e nei mesi successivi questa si rivela capace di mantenere i risultati contrastando gli effetti dello stress ossidativo, della perdita di idratazione o dell'invecchiamento cellulare.

Il risultato assicurato dai beauty shot dipende ovviamente dal tipo di attivi contenuti nella formula. I tre principali tipi di booster in fiala sono a base di vitamine, di acido ialuronico, di collagene o di specifici complessi anti-age.

Beauty shot a base di vitamine

Le fiale viso che hanno come ingrediente-star le vitamine hanno come principale obiettivo quello di restituire alla pelle un aspetto sano e radioso. Nutrendola di attivi essenziali per una barriera forte e in equilibrio, queste migliorano sia l'incarnato come la complexion della cute. La vitamina più gettonata nei beauty shot è la vitamina C, rinomata per le sue proprietà illuminanti e antiossidanti. Da usare al bisogno o come trattamento intensivo, queste regalano un glow naturale alla pelle.

Douglas, Vitamin Radiance

A base di vitamina C, antiossidante per eccellenza, le fiale viso della collezione Skin Focus di Douglas sono il beauty shot su cui puntare per ridare luminosità al viso. Che sia spenta o stressata, in pochi secondi la pelle riacquista un colorito sano, chiaro e radioso, apparendo così uniforme e compatta sia d'inverno che nel cambio di stagione.

Catrice, Glow

Tra le varie fiale per il viso con vitamine, quelle di Catrice rappresentano l'alternativa economica ed efficace a cui affidarsi per rivitalizzare il viso in pochi istanti. Con una concentrazione di vitamina C stabilizzata al 12%, questi beauty shot agiscono immediatamente portando lucentezza sui visi anche più giovani.

I beauty shot al collagene

Responsabile di dare alla pelle quella consistenza ed elasticità tipica della giovinezza, il collagene non poteva che essere uno degli ingredienti più apprezzati nelle formulazioni booster per il viso. Talvolta inserito come ingrediente, questo può anche presentarsi in forma indiretta attraverso ingredienti che vanno a stimolare la sua produzione, come ad esempio il pro-collagene e l'olio di broccoli.

Korff, Collagen Age Filler

Se l'obiettivo è attenuare l'aspetto delle rughe e dare al viso un aspetto più tonico e rimpolpato in modo istantaneo, l'ideale è scegliere fiale che contengono collagene nella loro formula. Questi di Korff combinano il collagene marino idrolizzato all'acido ialuronico per promuovere un'azione riempitiva, molto simile a quella assicurata dal filler.

Diego dalla Palma, Youth Pro-Collagen Ampoules

Suddivise in due fasi di trattamento, la prima mirata a stimolare la produzione di collagene, la seconda a organizzare il collagene prodotto, le fiale viso di Diego dalla Palma agiscono in 14 giorni per rigenerare visibilmente la pelle. A base di pro-collagene, olio di broccoli e un particolare complesso che agisce sull'attività dei fibroblasti, queste agiscono in profondità per dare un effetto boost levigante e rassodante nel lungo termine.

I beauty shot con acido ialuronico

Se la principale preoccupazione riguarda lo stato di idratazione della pelle, i beauty shot all'acido ialuronico sono l'alleato di bellezza di cui fare le scorte. Studiate appositamente per penetrare al meglio la barriera lipidica della pelle, le formulazioni agiscono in modo immediato rimpolpando e donando luminosità al viso. Quando la cute è ben idratata è anche più distesa e tonica, il che significa che l'aspetto di linee e rughe si attenua a favore di una superficie liscia e levigata.

La Roche-Posay, Hyalu B5

Che si abbia la pelle secca o si voglia semplicemente prevenire la perdita di idratazione e, quindi, di luminosità, elasticità e sodezza della pelle, i beauty shot di acido ialuronico sono la risposta. Arricchita di vitamina B5 e rame, la formula delle fiale di La Roche-Posay penetra la barriera lipidica per aumentare l'idratazione e diminuire l'aspetto di linee e rughe. Anallergica, questa si rivela perfetta anche in caso di pelle sensibile.

ISDIN, Hyaluronic Booster

Con due molecole di acido ialuronico a basso e medio peso molecolare, le fiale viso di ISDIN penetrano al meglio la barriera cutanea e gli strati superficiali della pelle dando un boost di elasticità e turgore al viso. Le linee d'espressione diminuiscono insieme a possibili alterazioni causate dalla perdita di idratazione. Un toccasana per chi ha la pelle secca e desidera ritrovare comfort.

I beauty shot anti-age

Studiate appositamente per chi desidera attenuare i segni del tempo e promuovere un effetto ringiovanente, le fiale anti-age sono il booster di cui ha bisogno la pelle per apparire più distesa e levigata in poco tempo. Ciascuno con la sua specifica formula, i beauty shot si rivelano validi sia all'interno di una routine preventiva che di una curativa, poiché vanno sia a rallentare l'invecchiamento cutaneo che a ridurre i segni già presenti su viso, collo e décolleté.

DIBI, Trattamento Assoluto di Riempimento

Con un'elevata concentrazione di peptide n°5, responsabile di agire sulle rughe e sulla compattezza del viso, i beauty shot di DIBI sono un vero e proprio trattamento ricostituente anti-età. La consistenza della formula è fluida e agisce, anche grazie al pool di ingredienti efficaci, in modo istantaneo sui segni dell'invecchiamento.

Collistar, Lift HD

Come accennato, i beauty shot sono uno dei migliori prodotti a cui affidarsi per un effetto lifting immediato al viso. Le fiale di Collistar agiscono con il loro ricco mix di ingredienti per creare una sorta di film invisibile sulla pelle, che dona un aspetto più giovane, tonico e disteso.