5 Falsi Miti Skincare Da Sfatare Ora E Per Sempre 

E cco alcune credenze del mondo beauty alle quali non credere più

È vero che la pelle grassa non deve essere idratata o che bisogna cambiare spesso skincare routine per non farla “abituare” ai prodotti? Con così tante fonti a disposizione quando si parla di beauty, e altrettante risposte a distanza solamente di un click - a volte vere, a volte false - è dura capire cosa fare ed essere sicuri che le scelte che compiamo siano effettivamente giuste e safe per la nostra pelle. È importante quindi fare molta attenzione a quello che leggiamo e documentarci sempre. In questo articolo vi daremo una mano alleggerendo un po’ la lista di ricerche da fare (così sarete quasi a metà dell’opera) sfatando 5 leggendari miti sulla cura del viso.

1. La pelle grassa non ha bisogno di essere idratata

Una delle credenze più errate è quella che la pelle, essendo grassa e sebacea, non abbia bisogno di essere idratata. Tutte le tipologie di pelle hanno bisogno di idratazione costante: che siano miste, secche, sensibili o acneiche. La differenza sostanziale sta nel tipo di prodotto da utilizzare, che dev’essere leggero, non occlusivo e possibilmente con proprietà seboregolatrici. E in gel durante l’estate. In più, non idratare la pelle grassa, potrebbe far ottenere il risultato opposto a quello desiderato: disidratarla può causare una produzione ancora maggiore di sebo come reazione di difesa.

2. Per idratare la pelle secca basta bere più acqua

Bere tanta acqua per cercare di idratare la pelle secca non ne migliorerà l’aspetto: è stato dimostrato infatti che l’epidermide è l’ultima parte del corpo a ricevere l’idratazione data dall’acqua che ingeriamo e che, a discapito dei normali 2 litri giornalieri consigliati - per notare solo anche un minimo effetto - sono necessari almeno 4 litri per day. In più, secondo alcuni studi scientifici, la differenza di acqua presente all’interno della pelle secca e delle pelli normali, miste o grasse non è significativa. Se la tua pelle necessita di un hydration boost, agisci dall’esterno con una skincare routine ad hoc con ingredienti come acido ialuronico, ceramidi, peptidi e altri emollienti e idratanti.

3. Bisogna cambiare spesso prodotti perché la pelle si abitua

Dire che le esigenze della pelle possono cambiare nel tempo (arrossarsi a causa degli agenti atmosferici e aver bisogno di ingredienti lenitivi per un po’, seccarsi in inverno, lucidarsi in estate) e che bisogna ascoltarla ed eventualmente integrare - o eliminare - alcuni prodotti è vero. Ma pensare che la pelle si abitui ai cosmetici è falso. La sensazione che l’epidermide, dopo un po’ di tempo, non “reagisca” più alla solita routine dipende dal fatto che ogni volta che introduciamo un nuovo prodotto, risponde in modo rapido all’ultimo arrivato migliorando velocemente. Ma, proprio com’è accaduto con il cosmetico precedente, dopo poco si stabilizzerà. Inoltre modificare in continuo la propria skincare routine può essere una fonte di stress notevole per la pelle rischiando di causare irritazioni frequenti e aumentarne man mano la sensibilità.

4. Si possono eliminare le occhiaie utilizzando una crema contorno occhi

Liberarsi delle occhiaie è veramente molto difficile, soprattutto se sono ereditarie. Creme e sieri che vengono venduti come “elimina occhiaie” risultano la maggior parte delle volte totalmente inefficaci perché, se la tua è una propensione genetica, avrai bisogno di molto di più di un contorno occhi per cambiare la situazione. Ci sono in effetti alcuni ingredienti che sono risultati utili - come gli esfolianti AHA o BHA, la niacinamide, il retinolo e l’acido azelaico - ma le soluzioni migliori risultano il laser e alcune procedure estetiche correttive.

5. Se non ti sei truccata non serve detergere il viso

Completamente…falso! Anche se non ti sei truccata durante tutto il giorno, sul tuo viso si sono accumulate comunque sporcizie e impurità - così come sebo e i residui della protezione solare e dei prodotti skincare. Tutti insieme creano una patina che ostruisce i pori aumentando la possibilità di breakout e brufoli. Lava sempre il viso con un cleanser adatto al tuo tipo di pelle e, per essere sicura, fai una doppia detersione con un detergente oleoso abbinato a un detergente schiumogeno per pulire in profondità!