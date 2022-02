Prodotti di skincare: in che ordine applicarli e perché

T i sei mai chiesta in che ordine si applicano i prodotti di skincare e perché? Se la riposta è si, questo articolo fa al caso tuo. Continua a leggere e scopri tutti i segreti per una corretta skincare routine, a partire da ora.

La skincare routine è ormai una delle abitudini più diffuse per chi desidera prendersi cura della propria pelle, e dedicarsi un piacevole momento di self-care. Spesso però, i tanti passaggi possono confondere e spaventare. Per questo, abbiamo creato per te una guida semplice ma efficace, per risolvere tutti i dubbi a tema skincare.

L’ordine da rispettare per una corretta skincare routine

Il primo passaggio per comprendere come organizzare la propria skincare routine è avere delle buone basi. Una scaletta di gesti essenziali, che una volta assimilata, può complicarsi e arricchirsi di passaggi aggiuntivi. L’ordine che devi tenere sempre a mente, e quello degli step fondamentali che compongono una corretta skincare routine è il seguente:

Questi passaggi devono essere completati sempre secondo quest’ordine. Invertirlo vanificherà ogni sforzo, e soprattutto potrà fare più male che bene alla vostra preziosa pelle. Il primo passaggio è sempre la pulizia: solo così la pelle potrà assorbire al meglio i principi attivi dei prodotti che applicheremo, riducendo la comparsa di rughe, irritazioni e imperfezioni. Se non siete truccate, basterò utilizzare un detergente delicato mattina e sera. Se invece indossate il make-up, alla sera i passaggi diventeranno due: prima struccare il viso con acqua micellare o burro struccante, e poi detergere con un sapone specifico per la vostra pelle.

A questo punto, potete passare all’esfoliazione: a seconda del tipo di pelle, potrete decidere di utilizzare uno scrub manuale delicato, o un esfoliante chimico a base di acidi come glicolico o salicilico. Lo step dell’esfoliazione è davvero utile se avete la pelle grassa o mista, tendente a brufoletti o punti neri. O semplicemente se ogni tanto il vostro colorito appare spento e grigiastro.

Dopo aver pulito ed esfoliato la pelle, potete applicare uno o più prodotti idratanti: così potranno penetrare in profondità, e fare il giusto effetto. Di giorno e se passate tanto tempo all’aria aperta, non dimenticatevi di applicare una crema con protezione solare medio-alta – soprattutto se la sera prima avete utilizzato un prodotto esfoliante, che rende la pelle più delicata e fotosensibile.

Skincare routine avanzata: tutti i passaggi

Una volta immagazzinate queste regole principali, e aver sperimentato a sufficienza con una skincare routine base, potrete aggiungere passaggi per renderla ancora più efficace. Ad esempio aggiungendo un tonico dopo aver pulito il viso, così da riequilibrare il Ph naturale della pelle. E potenziando gli step idratanti con una crema occhi, sieri e booster prima della crema. Se avete la pelle secca, via libera ad un olio alla sera, per sigillare il nutrimento e svegliarsi al mattino con un viso morbido e luminoso. Vediamo ora l’ordine di una skincare routine completa:

Struccante e/o detergente

Tonico Idratante

Prodotto esfoliante

Crema occhi

Siero e/o booster

Crema Viso

Olio viso

In che ordine si applica la skincare? Tre regole fondamentali

Per concludere, vogliamo darti tre consigli in più, per capire al meglio in che ordine applicare i prodotti che già hai nella tua skincare routine, o che vuoi acquistare per rendere questo momento di self-care ancora più efficace.

Occhio alle consistenze . I prodotti per il viso vanno sempre applicati dal più leggero e fluido al più corposo e unto. Quindi, ad esempio, prima il siero della crema, e prima la crema dell’olio.

. I prodotti per il viso vanno sempre applicati dal più leggero e fluido al più corposo e unto. Quindi, ad esempio, prima il siero della crema, e prima la crema dell’olio. La crema per il contorno occhi va applicata sempre prima di sieri e creme viso. Questo perché la pelle del contorno occhi è particolarmente sensibile e ricettiva, e per far si che assorba al meglio i principi attivi del vostro prodotto specifico, e non si irriti, questi vanno applicati prima che il resto faccia da barriera.

va applicata sempre prima di sieri e creme viso. Questo perché la pelle del contorno occhi è particolarmente sensibile e ricettiva, e per far si che assorba al meglio i principi attivi del vostro prodotto specifico, e non si irriti, questi vanno applicati prima che il resto faccia da barriera. E la maschera per il viso, quando la faccio? In linea di massima, dopo aver struccato e deterso il viso. Ma attenzione: se è una maschera purificante o esfoliante, salta poi lo step dell’esfoliazione e procedi con tonico e crema idratante.