Water marble nail art: la (contro) tendenza al nude che piace a tutte

V oglia di colore e di mani dall'aspetto elegante e super cool. Ecco cos'è la water marble nail art, la tendenza unghie effetto marmo che vi farà impazzire e a cui non potrete più rinunciare

L’ispirazione nasce direttamente dalle linee sinuose e irregolari dei classici piani in marmo. Per un effetto super glam e assolutamente originale. Di cosa si tratta? Di una tendenza che siamo certe conquisterà i cuori, e le unghie, di tutte noi, la water marble nail art.

Una tecnica di decorazione unghie che si caratterizza per la presenza di bellissime venature e mix di cromie che richiamano a quelle tipiche del marmo. E che, nonostante il risultato si possa pensare il contrario, è molto semplice da realizzare. Bastano solo gli smalti giusti e dei colori che più preferisci e un po' di acqua tiepida.

Prima di capire come ricreare la water marble nail art anche sulle tue unghie, quindi, ti diamo una buona notizia. Questa tecnica si può eseguire sia sulle unghie al naturale che su quelle ricostruite con acrilico o gel. Insomma, la puoi provare come e quando vuoi, sfoggiando mani da urlo e una manicure dall’effetto wow assicurato.

Ma ecco arrivare il momento che stavi aspettando, come realizzare la tua water marble nail art. Per prima cosa dovrai procurarti i prodotti giusti ovvero: smalti non troppo densi (se liquidi è meglio e privi di glitter o simili), acqua tiepida, stuzzicadenti, scotch e un top coat. Una volta che hai tutto l’occorrente ecco come dovrai fare per sfoggiare una water marble nail art davvero unica:

riempi un contenitore di acqua tiepida;

prendi 5 o 6 smalti (o quanti ne vuoi) di colorazioni diverse e versa una goccia di prodotto nel contenitore, una alla volta, lasciandola allargare bene come a formare un cerchio e creando un mix di cromie diverse;

diverse; con lo stuzzicanti, poi, dovrai andare a creare delle figure o linee, lavorando le varie circonferenze che si sono create;

una volta fatto applica sulle unghie uno smalto bianco gesso;

proteggi le cuticole con dello scotch e immergi un’unghia per volta nel contenitore, appoggiandola all’insieme di colori che hai creato;

con dello scotch e immergi un’unghia per volta nel contenitore, appoggiandola all’insieme di colori che hai creato; lascia aderire lo smalto all’unghia e toglila dall’acqua, eliminando eventuali residui con lo stuzzicadenti;

una volta asciutta procedi con l’applicazione del top coat a sigillare il tutto e ripeti il procedimento per ogni unghia.

E la tua bellissima, unica e super personale water marble nail art è pronta per essere sfoggiata e ne siamo certe, copiata da chiunque la osservi. Regalando alle tue mani un aspetto al top, elegante e dallo stile eccezionale.