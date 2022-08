Mani al top tra movimento e colore: ispiriamoci con le abstract nails

T anti colori e linee astratte super creative: se vuoi essere cool in spiaggia sfoggia le abstract nails

Con le unghie sperimentare è sempre una buona idea ma l’estate, complici sole, caldo e vacanze è la stagione che invoglia di più a dipingerle con i colori più disparati e a provare tutte le ultime tendenze. Una di quelle che assolutamente non puoi farti sfuggire, anche perché super versatile e adatta praticamente a tutti i gusti, è la abstract nails.

Astrattismo mon amour

Come suggerisce il nome stesso, le Abstract nails si ispirano alla corrente artistica dell’astrattismo, trasferendone sulle unghie i capisaldi. Nessuna regola rigida, al contrario a farla da padrone è la fantasia visto che le opere d’arte astratte erano iper colorate e con linee e forme di ogni tipo, realizzate facendosi guidare solo dall’estro e dalla libertà espressiva.

Allo stesso modo, quindi, le abstract nails sono unghie dalla lunghezza di ogni tipo, mai monocromatiche ma sulle quali sono sempre presenti almeno due o tre colori differenti, applicati in modo da formare linee e disegni mai standard ma, appunto, astratti e che diano l’impressione del movimento.

Per realizzare unghie dalle fantasie astratte è fondamentale avere una buona manualità e proprio per questo il consiglio è di affidarsi alle mani delle esperte in salone ed evitare il fai da te.

Le abstract nails più glam

Le abstract nail hanno il pregio di adattarsi ad ogni tipologia di unghia ma anche di mood e outfit. La scelta dei colori, infatti, non pone alcun limite.

Si può creare una abstract nail tutta sui toni del colori pastello.

Oppure puntare tutto sui colori fluo.

Anche per quanto riguarda le fantasie scatenare l’estro creativo è semplice, vista la totale assenza di vincoli stilistici. Tra le versioni più gettonate da chi sceglie di sfoggiare questa tendenza sulle unghie, indubbiamente svetta quella caratterizzata da linee geometriche e grafiche, amate anche dalle ragazze che prediligono manicure originali ma allo stesso tempo eleganti e mai eccessivamente elaborate.

Molto richieste anche le onde, che ricordano quelle del mare e si sposano soprattutto con le unghie dalla forma più arrotondata perché riprendendone le linee creano un insieme sinuoso e quasi psichedelico.

Per chi, infine, non abbandonerebbe mai la tanto amata french manicure c’è una buona notizia: l’abstract nail può essere declinata anche in questa versione.