Smalto e sandali: tutti i migliori abbinamenti

C on i sandali bianchi che colore sta bene? E allo smalto fucsia cosa posso accostare? Niente paura: ecco 10 match da cui prendere ispirazione per i tuoi prossimi abbinamenti

L’accoppiata vincente dell’estate? Ma ovviamente sandali + smalto. Libera la tua creatività (e sfoggia la tua meravigliosa pedicure appena fatta) in spiaggia, in città, al mare o addirittura in montagna. L’unica domanda da porsi è: a quale smalto abbino i miei sandali (o viceversa)? Dagli accostamenti monocromatici, ai contrasti in color block, ai match tono scuro e tono più chiaro fino alle shade metallizzate, le possibilità sono infinite ma, per non farti trovare impreparata all’ultimo momento, ecco qui qualche inspo per andare sul sicuro al primo colpo!

Continua a leggere per trovare lo smalto perfetto da abbinare ai tuoi tacchi o ai tuoi sandali piatti e catalizzare l’attenzione in un batter… di piedi!

Sandali bianchi + smalto rosso

Un abbinamento classico ma chic. Un po’ bon ton, un po’ alla parisienne e decisamente senza tempo, la combo sandali bianchi + smalto rosso non passerà mai di moda. Il contrasto fra la nuance carica del rosso e la delicatezza candida del bianco rendono questo accostamento uno fra i più amati e intramontabili di sempre.

Sandali corallo + smalto giallo

Che ne dici di una bella combo che ricordi i colori caldi dell’estate, della luce, della sabbia? Per evocare la tua summer vibe preferita, non ti resta che munirti di un paio di sandali color corallo e abbinarli a uno smalto giallo canarino, non troppo chiaro e né troppo acceso, per evocare le esatte sfumature di quando il tramonto si adagia sul mare in un turbinio di riflessi tenui e luccichii delicati che si specchiano sulle increspature dell’acqua cristallina.

Sandali fucsia + smalto fucsia

Estate = Barbie, no? E seguendo l’ondata di popolarità della bambola più famosa di tutti i tempi, interpretata da Margot Robbie nell'omonimo film diretto da Greta Gerwig, non potevamo non inserire in questa lista anche il colore più cool del momento. E cosa si abbina a un fucsia vibrante e girlish? Senza ombra di dubbio un altro fucsia, in un look monocromatico che risulta un perfetto elogio al Barbiecore e a tutti i suoi colori.

Sandali verde chiaro + smalto viola

Un altro accostamento, forse meno comune ma altrettanto bello, è quello composto da verde chiaro + viola. Entrambi definiti colori freddi, assieme al blu, donano particolarmente assieme per il contrasto di intensità che li caratterizza e per il loro sottotono cool.

Sandali argento + smalto argento

L’estate 2023 è anche la stagione dell’argento. Dal makeup, agli abiti, agli accessori fino a ovviamente le scarpe e gli smalti. Noi optiamo per un match silver + silver, per brillare in monorchrome per tutta la notte.

Sandali arancioni + smalto blu elettrico

Chi non ama un bel color block di colori brillanti e vivaci in contrasto? Da sempre, l’arancione (colore secondario) e il blu (colore primario) risultano un’accoppiata vincente ed energica, ancora meglio se il blu in questione è elettrico.

Sandali in denim + smalto nude

Cosa abbineresti al color denim? Non propriamente azzurro, non propriamente blu e nemmeno grigio, il denim è un mix tra l’azzurro e il grigio, desaturato e polveroso e, sta benissimo abbinato a un colore nude che non rischi di rubare la scena alle mille sfumature che ne caratterizzano il lavaggio. Accostalo a un rosa neutro, che non viri troppo né sui toni del rosa né sui toni del marroncino, ma sia esattamente a metà strada, in modo da risultare il più simile possibile al colore della tua carnagione.

Sandali dorati + smalto marrone

Come abbiamo visto per l’argento, anche per tutti i colori metal più classici (come oro, bronzo o champagne) il match ideale e più scontato è quello tono su tono. Però, se vogliamo cambiare ogni tanto, giochiamo con toni nude più intensi e scuri, come il marrone, che spicchino e risaltino anche se accostati a dei sandali già di per sé importanti. Così il contrasto sarà ben visibile ma l’insieme di colori non stonerà o non risulterà troppo azzardato.

Sandali rosa chiari + smalto rosso scuro

Un altro colore che si abbina benissimo al rosso - questa volta più scuro e intenso? Il rosa chiaro. Un abbinamento capace di risultare sempre elegante e romantico ma con il giusto livello di boldness.

Sandali multicolor + smalto brillante colorato

Se abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno no? Divertiti e sbizzarrisciti con mix di colori, texture e perlescenze in un turbinio di scintillii, brillantini e accostamenti cromatici tutti diversi fra loro per un risultato originale e unico!