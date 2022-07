L 'estate è la stagione perfetta per osare con i riflessi caldi e brillanti di unghie rosse ed estive, in cui a dominare sia la brillantezza del colore e l'audacia degli accostamenti, rigorosamente abbinati a un finish glossato che possa esaltare la luminosità dello smalto rosso

Si chiama Red Passion ed è l'irrefrenabile e inarrestabile voglia di tingere le unghie con uno smalto rosso proprio in vista dell'estate. Certo, perché le unghie rosse sanno essere estive e non devono certo essere sfoggiate solo e unicamente a San Valentino o durante le vacanze di Natale. Un colore come il rosso, in tutte le sue sfumature, è perfetto per dare luminosità all'estate e, soprattutto, all'abbronzatura. Vibrante e forte, ma anche più dark e profondo, il rosso si abbina a tutti i tipi di manicure, dalle decorazioni gioiello a i disegni minimal, fino a nail art in total look o giocate su un effetto color block. Non ci sono limiti quando si parla di unghie rosse estive: la fantasia è più che sufficiente per scegliere la combinazione giusta tra colori, disegni e applicazioni in 3D.

A tutto il resto, penserà la luce del sole, che potrà illuminare la manicure ed esaltare il calore di un colore come il rosso. E se ti servono alcune idee per scegliere quali unghie rosse ed estive fanno al caso tuo, eccone 40 da non perdere.

Unghie rosse estive: lo smalto è infuocato

Il modo più semplice di sfoggiare delle unghie rosse estive è farlo optando per uno smalto brillante, dal sottotono caldo. In questo modo, la manicure brillerà ancora di più sotto il sole, aggiungendo un tocco piccante alle vostre giornate. Come sfoggiare questo tipo di nail art? Su unghie lunghe o corte, squadrate o a mandorla: tutto, purché il top coat sia luminoso e glossato, per amplificare la lucentezza del colore.

Unghie gel: rosse, estive e ispirate alla frutta

Per rendere più spiritose le unghie rosse estive, perché non trasformarle in un tributo alla frutta di stagione? Anguria, ciliegie, fragola...qualsiasi frutto rosso è perfetta per dare un tocco frizzante alla manicure, rendendo la nail art qualcosa di decisamente inaspettato e divertente. Come fare? Prova a trasformare l'intera superficie dell'unghia in una fetta d'anguria o crea dei micro disegni con effetto cartoon.

Il rosso scuro per dare profondità

Le vibes estive delle unghie rosse possono diventare più profonde e couture semplicemente scegliendo una diversa sfumatura. Colori come il Sangria, il bordeaux o il vinaccia, infatti, non devono certo essere banditi durante i mesi estivi ma, anzi, utilizzati per esaltare l'abbronzatura, da quella più dorata a quella più scura e olivastra. Anche in questo caso, le soluzioni per valorizzare il colore non mancano. Un esempio? Optare per mini decorazioni a contrasto sul nude o disegni più eleganti ed elaborati.

La French Manicure rossa per l'estate

Probabilmente non passerà mai di moda: la French Manicure è sempre una bellissima idea. E, in particolare, si rivela un'idea ancora migliore quando è colorata e brillante, magari resa accattivante da una tonalità di rosso accesa e divertente. Le varianti sono tantissime, infatti, la French può rivelarsi tanto uno stile minimale - fatto di linee sottili sulle unghie corte - quanto una versione più pop delle unghie rosse estive, se portata più spessa e vistosa.

Unghie rosse estive: le decorazioni minimal

Le unghie rosse dell'estate si prestano anche a diventare la base ideale per decorazioni e piccoli disegni. In particolare, la soluzione migliore è optare per un effetto negative space o, in alternativa, giocare con il contrasto tra nude e smalto rosso. La scelta del disegno, poi, spetta solamente a te. Se sei un animo romantico, ad esempio, potresti optare per piccoli cuori, mentre se preferisci uno stile più minimale, puoi optare per una classica Dotted Manicure, utilizzando il rosso solo per disegnare i puntini. Come rispettare la focosità di un colore come il rosso? Colorando la punta dell'unghia con delle fiamme.

Le unghie rosse gioiello anche per l'estate

Non pensare che l'accostamento tra smalto rosso, strass e cristalli sia da riservare solo a Capodanno. Le unghie rosse estive, infatti, si sposano benissimo con qualche punto luce prezioso. Naturalmente, l'ideale è creare disegni discreti, magari da riservare a un'unica accent nail, in modo che sia davvero l'unica fonte di luce della manicure. L'idea chic? Applicare uno smalto glitter sulla punta dell'unghia, creando un effetto degradé brillantissimo.

Le unghie rosse estive in color block

Come valorizzare il rosso? Attraverso l'accostamento con un colore altrettanto brillante. Il principio è quello del Color Blocking e ti permetterà di avvicinare rosso e rosa, fucsia, giallo o azzurro, creando una manicure decisamente pop, ma anche perfettamente estiva. In tal caso, la soluzione migliore è accostare forme geometriche diverse, per rendere il contrasto ancora più netto e vivace.