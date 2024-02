Smalti per semipermanente: i migliori da ascquistare per una manicure impeccabile

S ei del team smalto impeccabile a lungo? Allora sei arrivata nel posto giusto per scoprire i migliori smalti per semipermanente da comprare online e farti le unghie a casa.

Dopo un breve sondaggio tra amiche e conoscenti, una cosa è certa. Il mondo si divide tra le super fedeli allo smalto classico e quelle che una volta provati gli smalti per semipermanente non possono più farne a meno.

I motivi per cui si predilige una tipologia di smalto piuttosto che l’altra sono molteplici. Da un lato c’è chi si annoia ad indossare sempre lo stesso colore sulle unghie, mentre dall’altro c’è chi vuole che lo smalto rimanga perfetto per tre settimane senza doversi più preoccupare. In effetti lo smalto sbeccato non è molto elegante, ma anche riuscire a star dietro ai tempi di crescita delle unghie e a farli combaciare perfettamente con l’appuntamento dalla manicurista non è uno scherzo. E la ricrescita molto visibile - che risulta ancora più evidente quando lo smalto è scuro per il contrasto con la base dell’unghia - non è che sia uno spettacolo migliore.

Perché scegliere gli smalti per il semipermanente

L’abbiamo già detto. Il primo motivo è sicuramente per questioni pratiche: gli smalti per semipermanente hanno il vantaggio di essere belli, luminosi e di resistere a urti e graffi, il che gli permette di durare a lungo rimanendo immacolati. Dall’altro lato c’è il grosso problema della ricrescita che dipende dall’appuntamento con l’estetista, ma si può aggirare nel momento in cui scegli di comprare il kit e di farti le unghie da sola.

Un altro problema che potresti incontrare è dato dalla tipologia di unghie che hai. Se sei stata onicofaga e le tue unghie si sono irrimediabilmente fragilizzate, o se le hai fragili di natura, il semipermanente purtroppo non è la scelta migliore. Per levare lo smalto semipermanente infatti, è necessario utilizzare una lima o dei solventi specifici che rischiano di essere troppo aggressivi se le unghie non sono perfettamente sane.

Detto ciò, se le tue unghie lo permettono, ogni altro problema è facilmente risolvibile facendo la manicure a casa, con il tuo kit personale di smalti per semipermanente e l’apposita lampada a raggi UV che polimerizza il prodotto e lo rende duraturo.

Smalti per semipermanente da comprare online

Se stai iniziando a costruire ora il tuo kit per la manicure a casa o se vuoi arricchire la tua collezione di smalti, ecco qui un po’ di proposte con cui iniziare.

