Chi non sogna di avere mani sempre in ordine? Niente cuticole, niente smalto sbeccato e unghie lucidissime: sembra impossibile, ma grazie allo smalto semipermanente tutto ciò è possibile

Sogni una manicure professionale, visibilmente brillante e perfetta, ma soprattutto duratura e non troppo costosa? La soluzione è lo smalto semipermanente fai da te.

Oggi, grazie ai prodotti fai da te proposto da tantissimi brand, è possibile ottenere una manicure senza error anche a casa. La cosa importante, però, è investire i soldi nel modo giusto specialmente per gli strumenti fondamentali come il fornetto per lo smalto semipermanente.

I prodotti gelatinosi, come gel e smalto semipermanente, per riuscire a solidificarsi necessitano di essere catalizzati sotto una lampada, anche chiamata fornetto, studiata appositamente per questo scopo.

Fornetto per unghie: meglio lampada a UV o a led?

Prima di comprare tutto il kit è bene capire quali sono le proprie esigenze per trovare il prodotto perfetto e la prima domanda da porsi è lampada UV o a LED? Per chi è alla prime armi con lo smalto semipermanente è fondamentale sapere la differenza tra questi due strumenti che, di base, hanno la stessa funzione ma caratteristiche, funzioni e costi diversi.

Ovviamente la funzione di entrambe è la stessa: cioè solidificare i prodotti foto-indurenti attraverso la catalizzazione e, cosa che non tutti sanno, entrambe emettono raggi UV, ma utilizzano due tecnologie diverse.

La grande differenza tra le due tipologie sta nella manutenzione nei bulbi interni che, nel caso delle lampade LED, hanno una durata molto lunga, sono in materiale plastico e non contengono sostanze tossiche.

Proprio per questo, nel caso della manicure con semipermanente fai da te a casa, è consigliabile optare per una lampada a LED, essendo più resistente e facilmente maneggiabili. Inoltre i tempi d’asciugatura grazie alla lampada LED sono decisamente minori passando da alcuni minuti a soli 30 secondi.

Per diverso tempo, questa differenza era solo ed esclusivamente collegata ad un fattore di rischio, ma è bene precisare che né le lampade UV né quelle LED fanno male all'operatore o a chi subisce il trattamento (donne in gravidanza comprese).

Ecco un paio di selezioni interessanti:

Quale fornetto per smalto semipermanente acquistare?

È possibile acquistare un fornetto per unghie sia online che in negozi specializzati, la cosa importante è sapere quale sono i migliori sia per il prezzo che per il prodotto in sè. Proprio per questo abbiamo selezionato i prodotti migliori in circolazione.

Fornetto per smalto, la nostra scelta

Questo fornetto per semipermanente, adatto sia per manicure che pedicure, combina i vantaggi delle lampade uv per unghie e delle lampade a led. Dal design funzionale e compatto, è ottimo per chi ha poco spazio per riporre il necessario per la manicure.

Perfetto per qualsiasi tipo di smalto semipermanente e gel.

Lampada Unghie UV LED SUNUV

Piccola, compatta e perfetta per essere trasportata senza paura: la lampada Led di SUNUV pesa solo ‎0.49 Kg ed è perfetta per chi cerca uno strumento per la manicure fai da te.

Il sensore intelligente, una volta inserita la mano, farà partire in automatico le luci LED per 99 secondi, altrimenti sarà possibile importare un timer predefinito che rimarrà in memoria. Un fornetto perfetto per chi ha poco tempo o è alle prime armi e cerca qualcosa di compatto, infatti misura solamente 23 x 14.5 x 8.9 cm.

MOULEI 150W , lampada risparmia tempo

Il tempo è una variabile fondamentale quando ci si prende cura della propria bellezza e se si ha scelto uno smalto semipermanente, vuol dire che si apprezzano i tempi rapidi di asciugatura. Questa lampada, caratterizzata da lampade da 150W che velocizzano i tempi di catalizzazione.

Il sensore intelligente a infrarossi attiva automaticamente le lampade una volta inserita la mano. In quel momento si attiverà, poi, lo schermo con il timer. A prova di principiante.

Lampada Unghie UV LED SUNUV 48W

In cerca di una lampada per smalto semipermanente dal risultato professionale? La risposta è in questo cornetto. Con ben 4 impostazioni di timer (10s, 30s, 60s e 99s), è possibile an che impostare la modalità a bassa temperatura che aumenterà gradualmente la potenza erogata, eliminando così il dolore causato dalla catalizzazione del gel.

Perfetta per chi ha poco tempo a disposizione riducendo il periodo di polimerizzazione del 60% rispetto ad altre lampade per unghie a led.

Se poi volete dotarvi di tutto il necessario per una manicure perfetta, ecco la nostra selezione di alcuni kit completi di accessori e smalti:

