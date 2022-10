C'è chi desidera una manicure perfetta e chi mente. Unghie lucide, ben curate, dalla forma perfetta: per ottenerle, la soluzione più semplice è affidarsi allo smalto gel. Un alleato ideale tanto per una manicure a casa, quanto per una nail art in salone perché capace di dare vita a unghie forti, sane e durature. Il vantaggio del gel rispetto ad altri tipi di smalto, infatti, è che è facile da applicare e rimuovere e, soprattutto, può durare anche diverse settimane. Un ottimo compromesso, insomma, tra uno smalto normale e una ricostruzione unghie in piena regola. A differenza del classico smalto, infatti, il gel deve essere asciugato con una lampada UV, procedimento che rende la manicure molto più resistente e brillante. Per un risultato perfetto, ovviamente, occorre utilizzare la tecnica giusta. Come mettere lo smalto gel? La procedura è molto più semplice di quanto potresti pensare.

Come mettere lo smalto gel?

Lo smalto gel si applicare esattamente come uno normale. Dopo aver preparato le unghie a ricevere il trattamento - con lima, buffer e spingicuticole - la prima cosa da fare è applicare una base protettiva, da polarizzare con una lampada UV per fissare lo smalto. A questo punto, occorre stendere il colore, avendo cura di far asciugare ogni strato con la lampada: in generale, infatti, per un'applicazione perfetta occorrono almeno due passate di smalto colorato e una con il top coat. In questo modo, le unghie risulteranno semplicemente perfette, senza sbavature e lucide. L'ultimo passaggio è con il solvente, per sgrassare l'unghia e rimuovere ogni tipo di residuo. Per ultimare la manicure, poi, non serve che un leggero velo di crema idratante e un olio per cuticole che permetta di mantenerle morbide e ben nutrite.

Quanto dura lo smalto semipermanente?

La durata dello smalto gel dipende da diversi fattori, come marca e condizione di partenza delle unghie, ma anche abitudini poco sane come quella di mangiarle. In ogni caso, generalmente, una manicure semipermanente rimane intatta e impeccabile per almeno 2 o 3 settimane, a seconda del ritmo di crescita dell'unghia. Quanto alle tempistiche di applicazione, basta un'ora per una manicure completa, cui sommare circa 15 minuti se devi rimuovere lo smalto vecchio. Naturalmente, se sei alle prime armi potresti aver bisogno di più tempo, ma per un'onicotecnica esperta non servirà un minuto di più.

I vantaggi dello smalto in gel

Indubbiamente, il vantaggio principale di utilizzare lo smalto gel è la durata: rispetto a un classico smalto, infatti, le formule semipermanenti consentono di avere una manicure impeccabile per qualche settimana. Allo stesso modo, le tempistiche di applicazione rappresentano un vantaggio da non sottovalutare, specialmente considerando che l'asciugatura dello smalto richiede al massimo qualche minuto. Lo smalto in gel, poi, cancella completamente i problemi di sbavature: la formulazione densa, infatti, elimina il problema delle bolle, aderendo perfettamente all'unghia e, soprattutto, asciugandosi immediatamente non rischia di rovinarsi al primo movimento. A conquistarti sarà anche il finish: lo smalto gel, infatti, rimane brillante e lucido anche dopo diverse settimane, proprio come appena applicato.

Quali sono i vantaggi rispetto a una ricostruzione? Il principale riguarda la facilità con cui può essere rimosso, senza il rischio di rovinare l'unghia. Rispetto alla ricostruzione in gel, infatti, non è necessario utilizzare la fresa, ma occorre semplicemente utilizzare un solvente specifico, che scioglierà lo smalto senza stress per l'unghia. E, soprattutto, senza rovinarla o rischiare che il letto ungueale finisca per ingiallirsi.

Come rimuovere lo smalto gel?

Nonostante sia molto resistente, per rimuovere lo smalto gel è sufficiente utilizzare un solvente speciale, da lasciare in posta per 10 o 15 minuti. Per facilitare l'operazione, puoi scalfire lo strato superiore dello smalto con una lima, cosicché il solvente possa agire più velocemente. Come fare? Utilizza qualche dischetto di cotone imbibito di solvente e avvolgi le dita con della carta stagnola, tenendo il liquido in posa a contatto con l'unghia. Una volta trascorso il tempo necessario, è sufficiente "grattare" lo smalto, che si solleverà dal letto ungueale senza resistenza. Per garantirti unghie sempre forti e sane, ultima l'operazione con dell'olio per cuticole e un velo di crema idratante o, se non hai intenzione di riapplicare lo smalto gel, opta per una formulazione rinforzante.