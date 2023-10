A vere unghie perfette a lungo è un sogno che può diventare realtà: ecco 8 consigli utili per assicurarsi una manicure sempre impeccabile, senza smalto sbeccato o ricrescita evidente

Sembra esserci un diabolico schema dietro ogni minuto speso a mettere lo smalto: in meno di 24 ore la manicure si rovina. Può trattarsi di una sbeccatura o di antiestetici segni impressi sullo smalto, che rovinano la superficie liscia e luminosa creata dal colore. Imperfezioni dovute a qualche errore durante l'applicazione e abitudini scorrette, che rendono preservare un compito arduo. Senza considerare i tentativi di rimediare a uno smalto sbeccato che, spesso, peggiorano la situazione. Proprio per questo, la soluzione migliore per far durare lo smalto a lungo è applicarlo correttamente, soprattutto se l'intenzione è rinunciare al semipermanente, almeno per una volta. Come fare? Semplicemente, seguendo questi 8 consigli salva-smalto.

1. Come far durare lo smalto più a lungo: la formulazione migliore

Potrebbe sembrare banale, ma la scelta di uno smalto long lasting e di buona qualità è importantissima per assicurarsi unghie perfette a lungo. I migliori, in questo caso, sono quelli aventi formulazioni "a lunga durata" o con "effetto gel", che resistono più facilmente sulle unghie, diminuendo il rischio di colore sbiadito e sbeccature.

2. Come far durare lo smalto a lungo: opacizzare l'unghia

Preparare l'unghia è importante tanto quanto sigillare il risultato con il top coat. Proprio per questo, prima di stendere lo smalto occorre opacizzare l'unghia con l'acetone. Il letto ungueale, infatti, tende a essere leggermente oleoso e, proprio per questo, lo smalto potrebbe non aderire bene e, dunque, non riuscire a resistere. "Sgrassare" l'unghia, perciò, è l'ideale per assicurarsi una manicure a lunga durata.

3. L'applicazione sottile e stratificata

La tentazione potrebbe essere di stendere lo smalto in uno strato spesso per ottenere un colore brillante velocemente. Niente di più sbagliato: affinché il risultato sia impeccabile, occorre stendere uno strato sottile assicurandosi una copertura uniforme ed evitando i grumi, ripetendo l'applicazione più di una volta. Naturalmente, è importante lasciare che lo smalto si asciughi alla perfezione, per evitare che qualsiasi movimento possa rovinare la manicure.

4. Sigillare i bordi per far durare lo sguardo a lungo

La punta dell'unghia è la prima che tende a rovinarsi. Proprio per questo, è fondamentale avere l'accortezza di sigillare i bordi esterni, applicando un sottile strato di colore.

5. Mai dimenticare il top coat

Se esiste un passaggio che può davvero fare la differenza è la stesura dello smalto trasparente o top coat. Indurente o con effetto glossy, è l'elemento fondamentale per permettere allo smalto di durare a lungo. Per assicurarti un risultato perfetto, però, non dimenticare di stendere il top coat solo dopo aver fatto asciugare completamente lo smalto colorato.

6. Far durare lo smalto a lungo con le buone abitudini

Ottenere una nail art perfetta è anche questione di buone abitudini. Ecco perché le mani meritano qualche attenzione extra durante la vita di tutti i giorni. Un esempio banale è indossare i guanti durante i lavori domestici. I detergenti aggressivi, infatti, non aggrediscono solo la pelle delle mani, ma anche lo smalto, finendo per far durare lo smalto troppo poco.

7. Usare la crema mani

Unghie, mani e cuticole idratate rendono la manicure più bella e duratura. Almeno una volta al giorno, dunque, è necessario applicare una crema idratante e un olio per cuticole. Mantenerle ben idratate, inoltre, allontanerà la voglia di mangiare o tagliare le pellicine, riducendo il rischio di rovinare lo smalto.

8. Il giusto sapone farà durare lo smalto più a lungo

Non tutte le formulazioni sono uguali. Perché lo smalto duri a lungo, dunque, affidati a un sapone naturale, che non secchi la pelle e mantenga intatta la lucentezza dello smalto.