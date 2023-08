L e unghie corte hanno un fascino particolare: se dipinte con il giusto colore di smalto semipermanente, infatti, possono brillare grazie a nuance interessanti e vivaci, che trasformino la manicure in un trionfo di sfumature

Non solo unghie a ballerina e lunghissime: le unghie corte, smaltate con il semipermanente, possono trasformarsi in una perfetta manicure colorata. Una base ideale per dare vita a una nail art vivace e divertente, che potrebbe quasi ricordare delle caramelle. Come valorizzarle al meglio? Il colore giustio per il semipermanente sulle unghie corte si adatta alla forma dell'unghia attraverso una stesura strategica dello smalto e a una texture colorata e brillante, che permetta di esaltare le unghie corte facendole sembrare più lunghe. L'ideale, infatti, è limare l'unghia affinché appaia ovale, a mandorla o a punta, anche se su lunghezze mini, in modo che le mani appaiano più affusolate.

Come mettere lo smalto sulle unghie corte

Per assicurarsi che lo smalto semipermanente sulle unghie corte abbia un effetto allungante, la soluzione migliore è applicarlo strategicamente: mantenendo qualche millimetro libero ai lati dell'unghia, infatti, la silhouette apparirà più lunga e affusolata. L'effetto ottico è allungante, da valorizzare ulteriormente attraverso colori vivaci e divertenti, che possano far apparire la manicure luminosa e brillante.

Le texture migliori per il semipermanente sulle unghie corte

La luce è un dettaglio fondamentale per mettere in risalto le unghie corte e il colore scelto: proprio per questo, l'ideale è scegliere un finish glossato e lucido, che possa illuminate e ingrandire la superficie dell'unghia. E se il matte è da evitare, uno smalto metallizzato è l'ideale per enfatizzare la forma dell'unghia e la sua silhouette.

Smalto semipermanente per unghie corte: i colori più adatti

Le nuance più indicate per lo smalto semipermanente per le unghie corte sono brillanti e audaci, poiché quelle eccessivamente scure tendono a rimpicciolire ulteriormente l'unghia. Tutto dipende, naturalmente, dall'effetto che si desidera ottenere: se l'obiettivo è ingrandire otticamente la superficie dell'unghia, infatti, occorrono colori chiari, mentre per valorizzare le unghie cortissime una tinta scura e dark è perfetta.

Smalto rosso: l'evergreen per le unghie corte

Acceso e intenso, vivace e pop, lo smalto semipermanente rosso è l'alleato ideale per dare un tocca passionale alla manicure e, contemporaneamente, illuminare le unghie molto corte facendole apparire immediatamente più grandi e lunghe.

Colore semipermanente per unghie corte: la nail art decorata

Per chi non può rinunciare alla nail art decorata e colorata, le unghie corte possono offrire una base interessante per disegni e decori geometrici. Dai fiori alle linee, fino a pattern variopinti creati attraverso l'accostamento di nuance a contrasto e dettagli tridimensionali, sulle unghie corte sta bene tutto.

I colori pastello per ingrandire le unghie corte

Per ingrandire e allungare le unghie corte con lo smalto semipermanente, le tinte pastello sono ideali per illuminare la manicure. Dal giallo al rosa, dall'azzurro al verde, le tonalità più delicate si adattano alla nail art accendendola con un tocco sognante.

I colori scuri per unghie corte e grunge

Per chi desidera accentuare le dimensioni mini delle unghie corte, la soluzione perfetta sono colori scuri. Le nuance più dark, infatti, accorciano ulteriormente l'unghia, ma hanno anche un animo vagamente grunge, che ricorda lo spirito rock dei primi anni '90.

Colori semipermanente per unghie corte: bianco e nude

Se le tinte chiare e luminose sono fatte per allungare e ingrandire le unghie corte, lo smalto perfetto per farlo deve giocare con le tonalità del bianco e del nude. L'effetto finale è una manicure adatta ad armonizzarsi a qualsiasi incarnato, diventando un passe-partout semplice da abbinare con qualsiasi outfit.