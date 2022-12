U na selezione dei migliori kit per mani sempre perfette e smalto long lasting

Questo è il momento perfetto per dire addio allo smalto sbeccato, ai minuti interminabili in attesa che lo smalto applicato asciughi alla perfezione e alle manicure opache, poco brillanti e non solo.

E la soluzione è nei kit di smalti semipermanenti che non solo permettono di avere un colore pieno e corposo, anche per due o tre settimane, ma di avere una manicure sempre curata e attenta. Le mani, infatti, sono sempre sotto gli occhi di tutti, sia quelli altrui che i nostri che, come sappiamo, sono i più giudicanti e intransigenti. E proprio per questo motivo, avere lo smalto sbeccato è una beauty tragedy che nessuno vuole affrontare.

Proprio per questo motivo è normale aver pensato, almeno una volta, di convertirsi allo smalto semipermanente, ma se si ha poco tempo per appuntamenti dalla manicurist e se la manicure è quel piccolo trattamento homemade che ti concedi alla sera e nel fine settimana, la soluzione è nei kit di smalti semipermanente da fare a casa.

Questi kit, disponibili in tantissime versioni e fasce di prezzo, sono il perfetto regalo sia per se stessi sia per gli amici e le amiche ossessionate dalle manicure. Questi kit, inoltre, sono un vero must per chi ama disegni e grafiche da applicare sulle unghie perché il passaggio nella lampada, meglio se a LED, velocizzano i tempi di asciugatura e permettono di arricchire design e stili.

Ecco, allora, una selezione dei migliori kit per smalto semipermanente da comprare su Sephora, Douglas e Amazon pensati per tutti: sia chi è alle prime armi fino a chi preferisce uno stile di vita più green e veg.

LCI

Manucurist

Il kit Green Flash è l'ideale per chi cerca una formula green e facile da eliminare. Questo smalto semipermentanente, infatti, sin rimuove facilmente con un solvente proprio come la versione classica. L'ideale per chi cerca qualcosa di facile applicazione ma con una durata fino a 10 giorni.

Douglas

Il Led Gel Polish Starter Kit contiene tutto il necessario sia per una manicure attenta che per l'applicazione dello smalto semipermanente. All'interno anche la lampada a led per catalizzare il colore.

Neonail

L'indispensabile per il tuo semipermanente fai da te: il Set De Luxe oltre alla lampada LED LCD 36W/48 contiene anche 5 colori diversi ma sempre attuali. L'ideale per chi muovere i primi passi.

Deborah

Un kit per la manicure fai da te, che dona unghie brillanti e dal risultato professionale in pochi passaggi, per un look a lunga durata a prova di sbeccature. La sua stesura semplice e la formula rimpolpante e nutriente, lo rende il kit perfetto anche per chi ha poca dimestichezza.

Mesauda

Uno starter kit professionale per chi ama l'effetto del semipermanente, questo eccezionale kit ME by MESAUDA é la scelta perfetta per chi vuole unghie dalla tenuta impeccabile. Un kit che racchiude tutti i gli elementi: dalla preparazione delle unghie naturali all’applicazione del top coat.

Estrosa

Un prodotto professionale oggi disponibile anche per i kit dei fai da te. Gli smalti Estrosa, infatti, sono i migliori grazie all'uso di colori pieni e intensi, ma allo stesso tempo facili da applicare.

Le Mini Macaron

Un mini kit, perfetto da regalare, per chi vuole buttarsi in questo mondo. Qui la lampada a led lavora su un unghia alla volta, ideale per chi viaggia spesso.

Mylee

Questo kit, con lampada polimerizzante, contiene tutto il necessario per ottenere una manicure dall'aspetto professionale, anche a casa tua grazie anche alle 4 tonalità incluse.

