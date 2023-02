Un inno alla bellezza senza filtri: Selena Gomez senza make up ci ricorda che siamo bell* anche al naturale

S elena Gomez si mostra senza filtri su Instagram in una deliziosa ode al no make-up trend

Autenticità, naturalezza, bellezza senza filtri: il no make-up trend è in continua ascesa ed è sempre più virale, soprattutto tra le celeb. Tra le paladine della bellezza autentica c’è lei, Selena Gomez, che nei suoi ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram incanta la rete con il suo viso al naturale e, soprattutto, senza filtri.

Acqua e sapone, no filter e con esposizione alla luce naturale, Selena Gomez posta tre scatti che conquistano la generazione Z e non solo, in un’ode alla bellezza naturale che non ha paura di mostrarsi in tutta la sua autenticità, difetti compresi. La cantante e attrice statunitense mostra orgogliosa il suo viso al mattino, in una serie di foto che la ritraggono completamente senza make-up. Il suo viso da splendida trentenne è compatto e radioso, risultato di un’ottima skincare quotidiana.

Inno alla bellezza autentica

Ma Selena non nasconde le imperfezioni che sono all’ordine del giorno per chiunque di noi. Leggere discromie e comedoni sono presenti sul viso della maggior parte delle ragazze e Selena non fa eccezione, mostrandoli senza filtri ai suoi fan in tre scatti che sono molto più che semplici fotografie.

Si tratta infatti un messaggio vero e proprio, un inno alla bellezza naturale, un’accettazione totale di se stesse e di quei difetti che non devono essere percepiti come tali, ma come caratteristiche che se vogliamo, possiamo camuffare con il make-up, ma che in caso contrario, siamo libere di mostrare senza nasconderci e senza paura.

No make-up trend

Il no make-up trend ci invita a liberarci da tutti quei fronzoli che spesso pensiamo di dover utilizzare per essere la migliore versione di noi stesse. Ma la migliore versione di noi stesse ha poco a che fare con l’estetica. Ha a che fare soprattutto con la nostra essenza più profonda, con il nostro carattere e la nostra personalità e con la nostra autenticità che non dobbiamo aver paura di mostrare al mondo, proprio come ci insegna Selena Gomez.

Quindi continuiamo a optare sempre per un’ottima skincare routine (imprescindibile per una pelle radiosa e compatta) e proviamo a non aver timore di mostrare il nostro viso pure clean, abbracciando con orgoglio la nostra bellezza naturale, proprio come Selena!