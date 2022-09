La bellezza al naturale di Adele è l’ispirazione che stavamo aspettando

A dele ha deciso di mostrarsi sui social senza un filo di trucco, sfoggiando un volto radioso e grintoso come non mai

In un mondo di tutorial make up e spiegazioni dettagliate su come replicare l’acconciatura del momento, a volte è rassicurante vedere che anche le star amano sfoggiare look acqua e sapone. Truccarsi e valorizzarsi con strategie beauty, infatti, è divertente, stimolante e fa bene all’umore e all’autostima, ma allo stesso modo anche guardare allo specchio il proprio volto al naturale è un esercizio utile per imparare ad amarsi un po’ di più. L’ultima a farlo, o meglio, a esibire questo gesto a favor di social, è stata Adele, che per commentare la ricezione di un prestigioso premio ha postato sul proprio profilo Instagam un paio di scatti senza trucco né tanto meno messa in piega.

Il no make up di Adele che la rende luminosa

Non sappiamo se la foto che ritrae la cantante sia semplicemente frutto della voglia estemporanea di rendere pubblico un momento di felicità o faccia parte di una strategia comunicativa ben precisa ma una cosa è certa, il suo viso senza un filo di trucco è l’ispirazione perfetta per iniziare al meglio e con un carico di energia extra l’autunno ormai alle porte.

Adele non è la prima star ad abbracciare la filosofia no-make up ma indubbiamente è una di quelle che sembra riuscirci meglio, visto che il suo volto non risulta affatto appesantito dalla scelta ma, al contrario, radioso e sano.

Come coltivare la bellezza naturale

A rendere luminoso il volto di Adele, oltre all’immensa gioia che traspare dai suoi occhi e dal sorriso, è sicuramente una skincare accurata. Per fare in modo che la pelle sia sempre in salute e rigenerata, infatti, è fondamentale prendersene cura con passaggi precisi ogni giorno.

Il più importante è la detersione, da effettuare mattina e sera, con prodotti specifici da scegliere a seconda della propria tipologia di pelle. Se ti trucchi, la sera puoi optare per la doppia detersione, usando un detergente oleoso per rimuovere il make up, seguito da uno in spuma o gel. La mattina invece può essere sufficiente l’acqua micellare o un detergente più delicato.

Dopo aver pulito il viso non dimenticare di stendere un buon siero, una crema idratante e un contorno occhi, sempre in base alla tua pelle, e il gioco è fatto.

Per tenere sempre i pori liberi e scongiurare il più possibile la formazione di acne e imperfezioni varie, ricorda anche di esfoliare il viso una volta a settimana.

Infine, non uscire mai senza protezione solare.