Bianca Balti e il no make up che ispira tutte: i beauty look di una bellezza tutta naturale

B ianca Balti ci sorprende con un beauty look naturale: no make up è la tendenza da copiare (con i suoi segreti)

Bianca Balti ci insegna a sfoggiare un perfetto no make up e ci ispira – ancora una volta – svelandoci come la bellezza al naturale sia sempre una scelta vincente. La top model su Instagram si è mostrata senza trucco, sorprendendo ancora una volta i follower con il suo fascino

Famosa in tutto il mondo, icona fashion e modella di successo, Bianca è apprezzata soprattutto per la sua spontaneità. Nonostante sia una celebrità e abbia posato per i fotografi più in voga, ha conservato un’aria acqua e sapone. La top model non ha mai nascosto il fatto che adora stare senza trucco, sentendosi bella anche senza un filo di trucco. E come darle torto?

Negli scatti apparsi su Instagram è splendida. Una buona crema idratante, con protezione dai raggi solari, burro di cacao ed…et voilà: Bianca è meravigliosa! Tutto merito di una beauty routine che le consente di avere una pelle splendida, in grado di brillare anche senza make up.

La skin care d’altronde è importantissima per la modella, che qualche tempo fa aveva raccontato di avere qualche asso nella manica per una pelle sana e perfetta. Innanzitutto beve tanta acqua, meglio se aromatizzata. La prepara direttamente a casa, aggiungendo alcune fette di cetriolo a una brocca e tenendo tutto in infusione per una notte intera. Il risultato è una bibita drenante che permette di tenere la pelle idratata. Bianca non rinuncia nemmeno agli oli per pulire e nutrire l’epidermide.

“Quando sono truccata mi sento come se avessi una maschera. Per lavoro mi piace, perché mi permette di diventare un'altra persona, ma nella vita di tutti i giorni no. È bello quando torno a casa dopo un servizio fotografico perché mi sento bella e diversa per il mio fidanzato, ma se no preferisco non mettere nulla” ha raccontato.

La sua alternativa al no make up è molto easy: un velo di fondotinta e un po’ di mascara. In anni a contatto con i make up artist più famosi al mondo però è riuscita a carpire alcuni segreti, uno in particolare: “Applico tutto con le dita. Dal fondotinta all'ombretto, ma anche il rossetto. L'ho visto fare da molti truccatori”.

Infine la Balti non trascura i capelli. Per averli setosi e senza doppie punte sceglie oli nutrienti e uno spray da applicare prima della piega per proteggerli al meglio.