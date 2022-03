Naturale ma d’effetto: il make up di Selena Gomez ai Critic Choice Awards è una boccata d’aria

V ogli di primavera e di un beauty look naturale ma super cool? Provate il make up di Selena Gomez sfoggiato ai Critic Choice Awards, per un pieno di eleganza, fascino e freschezza tutto da imitare

Naturale, semplice, fresco. In una sola parola strepitoso. Il make up di Selena Gomez sfoggiato ai Critic Choice Awards sa di primavera ed è una vera ventata di aria fresca per chiunque la osservi. Un beauty look assolutamente da imitare, capace di donare eleganza e raffinatezza a ogni outfit, in poche e semplici mosse.

Perché sì, il make up di Selena Gomez punta tutto sulla semplicità e su una base a dir poco perfetta. Merito anche di una skincare realizzata a regola d’arte e che non deve mai mancare se l’obiettivo è quello di sfoggiare un make up impeccabile e che trasmetta freschezza e naturalezza a ogni passo.

Ma come fare per imitare questo stupendo trucco da vere regine del red carpet? Ovviamente utilizzando i prodotti giusti e applicandoli nel modo coretto.

Per iniziare, quindi, è bene utilizzare un fondotinta e un correttore, per uniformare l’incarnato e coprire eventuali discromie e/o imperfezioni. Poi è il momento di un passata leggerissima di bronzer e di un po' di illuminante per donare lucentezza al volto.

E per gli occhi? Vi basterà applicare una bella dose di mascara volumizzante per allungare le ciglia e donare profondità allo sguardo e disegnare una linea nera sulla rima superiore dell’occhio con un eyeliner liquido e opaco. Sfumando un po’ di ombretto nei toni del marrone o mattone sulla palpebra e creando una leggera e sofisticata ombreggiatura, catalizzando l’attenzione sul magnetismo del vostro sguardo.

Il tutto impreziosito da labbra effetto nude e dal vostro splendido sorriso. Insomma, un beauty look che trasmette naturalezza e che sa valorizzare al meglio i bellissimi lineamenti della talentosa star americana (e che siamo certe enfatizzerà anche i vostri).

Ma non è finita qui. Perché oltre al make up di Selena Gomez c’è un altro dettaglio da cui farsi ispirare, l’acconciatura. Che merita un posto d’onore tra i must have di stile per questa nuova primavera in arrivo. Una coda bassa impreziosita da una linea laterale.

Per un effetto super elegante, raffinato, carico di charme e fascino. Insomma unico! Una serie di scelte e dettagli di stile davvero azzeccati. E che hanno saputo esaltare e donare all’attrice un'allure esclusiva e uno stile dall’impatto assicurato. Regalandoci la possibilità di imitarlo e di sfoggiare un make up semplice ma carico di seduzione fascino senza fine.