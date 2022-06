Grinta rock: ombretto, eyeliner bold e frangia asimmetrica rendono Demi Lovato un tornado sexy

T empo di estate, tempo di tirare fuori il tuo lato sexy e grintoso lasciandoti ispirare dall'eyeliner bold e dallo stile unico di Demi Lovato

Se c’è una donna che sa incarnare grinta, eleganza, carattere ed energia in un unico beauty look è sicuramente lei, la pop star di fama mondiale Demi Lovato. Un vera musa ispiratrice per chiunque voglia sfoggiare uno stile unico, eccentrico ma a allo stesso tempo chic. Catalizzando l’attenzione su di sé con un gioco sapiente di make up. Tra ombretti, eyeliner bold e un taglio di capelli con frangetta asimmetrica super cool e assolutamente da copiare.

Un look che non lascia niente al caso è che Demi Lovato sa interpretare in modo magistrale. Perfetto su di lei e su chiunque voglia osare con una versione un po' più rock di se stessa ma senza snaturare la sua naturale freschezza.

Se anche tu, quindi, ti senti pronta per sfoggiare un beauty look super sensuale, energico e che punta a tirare fuori la tua anima ribelle e super rock, non ti resta che farti ispirare dalla sempre di tendenza Demi Lovato e dal suo look very strong.

Punto focale del trucco sono, ovviamente, gli occhi. Un concentrato di magnetismo e seduzione da vera star. Per farli dovrai sfumare un ombretto grigio o nero sulla palpebra superiore, con un punto luminoso al centro, in perfetto stile halo smokey eye. Il tutto però, non prima di aver realizzato il vero trend dell’anno, un bold eyeliner dall’effetto super wow assicurato.

Un dettaglio make up immancabile per ogni vera beauty addicted che saprà donare profondità allo sguardo in pochissime mosse di pura bellezza. Per farlo dovrai munirti di un buon eyeliner, definendo con precisione la rima superiore dell’occhio in modo marcato, creando una linea spessa. E sfumando il tutto anche sulla parte inferiore dell’occhio. Il tocco finale? Una bella passata di mascara volumizzante, per ciglia extra long e occhi da cerbiatta.

Ma non è finita qui. Non solo ombretti e eyeliner effetto bold quindi. Ma anche un’acconciatura davvero eccezionale. E che nel caso della talentuosa Demi Lovato si caratterizza per una frangetta asimmetrica, destrutturata ma allo stesso tempo ben definita. Un elemento di puro stile e un dettaglio che sa valorizzare i lineamenti della cantante, donandole un fascino unico e assolutamente da imitare.

Che dire, non c’è davvero tempo da perdere! Trova il necessario per il tuo make up da star e prova anche tu questo beauty look super rock. Per iniziare la tua estate con grinta e con uno stile a dir poco eccezionale in ogni suo aspetto.