C ecilia Rodriguez non sbaglia un colpo e ci conquista con un nuovo modo di mettere l'eyeliner!

Sguardo intenso e occhi da gatta: l’eyeliner di Cecilia Rodriguez è super cool! La sorella di Belen Rodriguez è una grande appassionata di beauty e non perde mai occasione per sperimentare le ultime tendenze.

Su Instagram la modella e conduttrice sfoggia un cat eye con un pizzico di stile retrò davvero spettacolare e da copiare subito. Il bello dell’eyeliner, d’altronde, è che consente di testare tanti stili differenti e cambiare beauty look in base all’umore.

Per la sua serata glamour con le amiche, Cecilia ha deciso di trasformarsi in una dea, abbinando al look total white e iperfemminile un make up molto particolare che mette al centro lo sguardo. Per sottolineare i suoi occhi stupendi, l’influencer e fidanzata di Ignazio Moser ha scelto un eyeliner con un tratto grafico e sottile. L’ideale per regalare profondità e intensità. Il suo segreto? Mescolare diverse tendenze!

La prima è quella del cat eye stile pin-up anni Quaranta e Cinquanta, rilanciato a Dita Von Teese. Un trucco dal fascino retrò che si ispira alla vecchia Hollywood con un eyeliner grafico, femminile e affilato. Per crearlo l’ideale è scegliere un prodotto in feltro oppure a pennello, applicando il colore in modo sottile partendo dall’angolo interno sino a quello esterno, con la codina leggermente ricurva.

Ma il make up di Cecilia Rodriguez ci ricorda anche un’altra icona di bellezza: Twiggy! La modella star degli anni Sessanta è la portabandiera di un beauty look vintage con una riga di eyeliner proprio nella piega interna della palpebra e le ciglia della rima inferiore super definite.

Come applicare l’eyeliner? Anche se sembra molto elaborato (e difficile), per replicare il make up di Cecilia Rodriguez basta solo un po’ di manualità. L’eyeliner è il sogno di tanti beauty addicted, ma anche un incubo per chi teme di non riuscire ad applicare il prodotto. In realtà esistono numerose tecniche per farlo in modo facile e veloce. La prima (e più conosciuta) consiste nel tracciare dei piccoli puntini usando una punta sottile. In questo modo si potrà delineare una sorta di percorso da seguire per non sbagliare. Il trucchetto si può usare sia per la zona interna che sull’intera rima ciliare.

Per completare il beauty look, l’ideale – come ha fatto Cecilia – è optare per labbra nude e una base luminosa. Il resto lo fa l’acconciatura, ovviamente in stile retrò. Quella della giovane Rodriguez è vaporosa, con una frangia in stile francese, bombata e pettinata di lato. Il tocco in più lo regala un fiore bianco very chic.