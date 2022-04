S e ami lo sguardo da gatta l’ultimo make-up di Cami Mendes è quello che dovresti prendere oggi come ispirazione

L’eyeliner è il grande protagonista della stagione in corso e le numerose celeb che lo stanno sfoggiando in questo periodo ne sono la prova. C’è chi si azzarda a sceglierlo super colorato e a realizzare make-up grafici originalissimi e chi, invece, opta per il classico nero che non passa mai di moda e può essere declinato in infinite versioni. Quest’ultima scelta è stata anche quella di Cami Mendes, che in un recente scatto social ha deciso di sfoggiare un cat eye da manuale, che accompagnato a una chioma quasi del tutto sciolta le conferisce un’aria sensualissima ed irresistibile.

Cat eye: un evergreen sempre attualissimo

Imparare a fare la codina dell’eyeliner è annoverata tra le più grandi sfide del make up ma se il risultato è lo stesso di Cami Mendes vale decisamente la pena provare e riprovare fino a riuscirci.

La tecnica utilizzata sull’attrice di Riverdale è quella del cat eye, un grande classico che dagli anni Cinquanta quando è esploso perché scelto da pin up e celeb del tempo, non ha mai visto il proprio fascino affievolirsi. A renderlo tra i make-up occhi preferiti di sempre, il fatto che allunghi lo sguardo e lo renda estremamente sensuale.

Come realizzarlo

Se l’idea di riproporre su di tè il look rock da femme fatale di Cami Mendes ti solletica, dopo aver uniformato l’incarnato creando una base omogenea ma glow nei punti giusti, impugna l’eyeliner e armati di pazienza.

In caso tu non sia molto esperta usa quello in penna, decisamente più facile da maneggiare. Individua l’angolo esterno dell’occhio e crea una piccola linea diagonale verso l’esterno. Mi raccomando, in questa fase ricordati di non tirare la pelle perché una volta rilasciata l’effetto potrebbe non essere quello sperato.

A questo punto parti dal vertice esterno e crea una riga che si ricongiunga con l’attaccatura delle ciglia e traccia la classica linea che accompagni il contorno superiore dell’occhio. Riempi di colore la codina, passa il mascara e la matita nera nella rima inferiore e il tuo cat eye è terminato.

Un semi raccolto super cool

A completare il beauty look di Cami Mendes una pettinatura sexy ma allo stesso tempo romantica. Per farla, i ciuffi laterali sono stati portati verso l’alto e raccolti con un fermaglio, mentre il resto della chioma sulla quale sono state realizzate onde e boccoli morbidi, lasciata libera di muoversi.