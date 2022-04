Eyeliner bold che sposa i toni pastello: il make up di Cecilia Rodriguez è puro rock

V oglia di romanticismo ma senza rinunciare al vostro spirito ribelle e super rock? La tendenza trucco più cool della primavera è il make up di Cecilia Rodriguez. Un mix di linee bold e nuance pastello per un beauty look davvero eccezionale

Se anche voi siete amanti dei look very strong e dei make up grafici dallo stile rock ma allo stesso tempo non sapete proprio rinunciare alla voglia tutta primaverile di sfoggiare delle nuance pastello, romantiche e leggere, allora la soluzione che fa per voi è una sola. Mixare le vostre due passioni e prendere ispirazione dal make up di Cecilia Rodriguez.

Un beauty look davvero unico. Che unisce alla perfezione il carattere e la personalità dell’eyeliner nero e con effetto bold con la delicatezza e la dolcezza dei colori pastello. Un richiamo alla freschezza e alle atmosfere romantiche tipiche della stagione primaverile. Per un risultato esclusivo, sensuale, magnetico e decisamente super cool.

Un trucco davvero eccezionale, che saprà catalizzare l’attenzione sui vostri occhi. Impreziosendo lo sguardo di magiche sfumature e donandogli una profondità unica grazie al contrasto armonioso degli opposti. Insomma, il make up di Cecilia Rodriguez è davvero ciò che ci voleva per garantire a ciascuna di voi di esprimere ogni lato del vostro carattere. Con un trucco che mette d’accordo la vostra anima rock con la voglia di dolcezza e romanticismo che è dentro di voi.

Ma come si realizza? Prima di tutto è importante munirsi di un buon eyeliner, per creare un trucco grafico a regola d’arte in perfetto stile double winged, direttamente ispirato ai make up degli anni ’60 e una delle tendenze più in voga del momento.

Per farlo dovrete realizzare una base trucco impeccabile, usando un primer occhi. Poi dovrete passare il vostro eyeliner sulla rima superiore dell’occhio, definendo la palpebra mobile e allungando la classica codina verso le tempie. Da qui dovrete procedere con il secondo tratto, definendo bene la piega della palpebra evidenziandola con l’eyeliner, fino a unire le due righe.

Ma non è finita qui. Perché per assicurarsi un effetto come quello sfoggiato dalla modella argentina manca ancora qualcosa. L’ombretto pastello.

Certo, se l’obiettivo è quello di imitare alla perfezione il look e il make up di Cecilia Rodriguez dovrete procurarvi un ombretto della stessa tonalità del vostro outfit. Altrimenti potete optare per una qualsiasi nuance dai toni pastello, dal verde, al giallo, dal rosa alla lavanda.

Le possibilità sono davvero tante una più bella dell’altra. E vi basterà utilizzare l’ombretto scelto applicandolo sulla palpebra all’interno dell’area creata dalle due linee di eyeliner. Sfumandolo in modo uniforme o optando per uno smokey eye o halo eye make up. Ma sempre senza esagerare e senza rinunciare a quell’effetto super delicato che solo le tonalità pastello sanno creare.

Che dire se non di correre nel vostro beauty case e provare subito a ricreare il make up di Cecilia Rodriguez, per assicurarvi uno sguardo magnetico e un look da dieci e lode. In puro stile rock.