Perché il double winged eye-liner è il trend make up del momento (e come imitarlo)

E cco cos'è e come si realizza il double winged eyeliner, il trend make up del momento che tanto piace alle celebs e che tutte vogliono imitare

Una tendenza che si ispira direttamente ai look grafici degli anni ’60 e che sta letteralmente invadendo e caratterizzando le passerelle e i volti delle più note influencer e celeb del mondo. Di cosa parliamo? Ovviamente del double winged eye-liner o molto più semplicemente del make up a doppia ala, per occhi da favola, super cool e che sarà impossibile non notare

Un trucco occhi che si abbina a qualsiasi tipologia di outfit, dal più basic al più glam. Ma sempre con quel tocco di assoluta unicità che solo un make up grafico realizzato a regola d’arte sa donare. Insomma, le ragioni per provare subito il double winged eye-liner sono davvero tante. Ma come fare per realizzare un trucco davvero strepitoso, maneggiando il vostro eyeliner come delle vere make up artist e garantendovi uno sguardo a dir poco magnetico? Ecco tutto quello che dovete sapere!

Cos’è il trucco grafico

Prima di capire come si realizza il double winged eye-liner o eyeliner a doppia ala, è bene ricordare cosa si intende per trucco grafico. Di cui questo make up ne è un degno rappresentante.

Nello specifico si tratta di un make up occhi realizzato con l’eyeliner e che, oltre a impreziosire la rima superiore dell’occhio, si crea tracciando linee e forme sempre diverse sia sulla palpebra che all’esterno della stessa. Disegnando grafiche e motivi unici e diversi a seconda dello stile che si vuole ottenere. E giocando con i tanti colori di eyeliner disponibili. Insomma, un make up che dona libero sfogo alla vostra fantasia e creatività. Ma che dire quindi della tendenza del momento, il double winged eye-liner?

Come realizzare il double winged eye-liner

Reso popolare da donne del calibro di Sophia Loren, Gina Lollobrigida o Marylin Monroe, anche se in chiave moderna, il double winged eye-liner, anche detto a doppia ala, è un make up di tendenza ad alto tasso di magnetismo e seduzione. In grado di donare profondità e intensità alla sguardo. Una tendenza eyeliner tutta da imitare (e che non a caso sta spopolando anche in serie tv come la super acclamata Euphoria). Perfetta per impreziosire e donare personalità al volto in pochissime mosse di vera bellezza.

La prima cosa da fare, quindi, è quella di procuravi un eyeliner di ottima qualità, per assicurarvi un trucco a prova di make up artist. A questo punto si può procedere:

realizzando una base trucco impeccabile, utilizzando un primer occhi per uniformare l’incarnato e rendere ancora più bello il vostro make up;

e rendere ancora più bello il vostro make up; scegliendo la forma che volete dare al vostro double winged eye-liner, tracciando una linea sottile con una matita occhi che andrete poi a seguire con l’eyeliner vero e proprio.

Per un double winged eye-liner classico, per esempio, dovrete:

applicare il prodotto sulla rima superiore dell’occhio andando a definire la palpebra mobile verso l'esterno e allungando la codina dell'eyeliner verso le tempie;

dell’occhio andando a definire la palpebra mobile verso l'esterno e allungando la codina dell'eyeliner verso le tempie; poi, dovrete proseguire con il secondo tratto, definendo la piega della palpebra e disegnando con l’eyeliner una linea al di sopra della piega naturale della stessa, seguendo la forma naturale del vostro occhio. Arrivando a unire le due linee tra loro.

Ovviamente senza avere paura di creare make up e double winged più particolari o fantasiosi. Magari impreziosendolo con ombretti colorati con cui riempire la palpebra, dai toni nude e pastello o dai colori sgargianti come quelli fluo o glitterati. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

I punti di forza del double winged eye-liner

Un make up che di fatto punta ad allungare l’occhio. Tirandolo verso l’esterno e verso l’alto e donando una sensazione di sollevamento e di maggior ampiezza allo sguardo. Il tutto con un unico prodotto, l’eyeliner appunto. Ma non è tutto.

Il double winged eye-liner, infatti, è un make up occhi che sta bene a chiunque e che sa valorizzare qualunque forma o colore di occhio. Un trucco assolutamente unico e sempre diverso, adattabile all’anima e allo stile di ciascuna/o di noi per aggiungere quel tocco in più di inatteso e magnetico al proprio sguardo e al proprio strepitoso look.