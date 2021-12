R ealizzare un perfetto halo eye make up non è mai stato così semplice. Ecco tutto quello che è bene sapere per un trucco a prova di make up artist e uno sguardo super affascinante. Sia di giorno che di notte.

Quando si parla di make up e in particolare di quello dedicato agli occhi, si entra in un mondo fatto di dettagli, colori, sfumature, contrasti e aloni. Si, anche loro e ce lo dimostra uno dei beauty look occhi più di tendenza per questo autunno-inverno, l’halo eye make up.

Una variante del classico e intramontabile smokey eye ma molto, molto più luminoso. Un trend che ha preso piede sui social e che ha conquistato davvero tutti perché semplice da fare e in grado di illuminare lo sguardo in pochissime mosse. Ma cos’è davvero l’halo eye e quali sono gli step da seguire per realizzarlo in autonomia e con un risultato degno di una make up artist?

Cos’è l’halo eye make up?

Per prima cosa (e per chi non lo sapesse) spieghiamo di cosa tratta. L’halo eye make up, infatti, non è altro che un rifacimento del classico smokey eye ma che ha l’obiettivo di illuminare lo sguardo, ovviamente senza eccessi, in modo delicato ed elegante. Proprio come se lo sguardo fosse circondato da un alone di luce (da qui il termine halo).

La sua caratteristica principale, infatti, è quella di avere un piccolo punto luce centrale, nel mezzo della palpebra, che viene realizzato con un ombretto chiaro e luccicante applicato sopra una base più scura. Proprio come un alone di luce. Per un effetto luminoso, sofisticato e perché no, magico.

Cosa serve per realizzare l’halo eye

Una tecnica di make up davvero unica, che permette di variare il proprio trucco in pochissime mosse, passando da quello più misterioso e “dark” dello smokey eye, a uno più splendente e lunare. Perfetto per ingrandire lo sguardo di chi ha gli occhi piccoli, ma anche per enfatizzare chi ha già naturalmente uno sguardo ampio e occhi da cerbiatta.

E che si può realizzare in pochi e facili passaggi. Basta ovviamente utilizzare i prodotti e gli strumenti giusti e nell’ordine corretto. Tra questi ci sono:

il primer occhi;

l’ombretto scuro;

l’ombretto chiaro e brillante;

un pennello piatto da sfumatura, specifico per gli occhi.

Come si fa

Una volte certe di avere tutto lo stretto necessario, non vi resta che munirvi di specchio e partire con il vostro halo eye make up:

il primo step da seguire prevede l’applicazione sulle palpebre del primer occhi, preparando così una base trucco resistente e in grado di uniformare la pelle, per garantire il massimo effetto e la tenuta dei prodotti successici;

preparando così una base trucco resistente e in grado di uniformare la pelle, per garantire il massimo effetto e la tenuta dei prodotti successici; poi si passa all’ ombretto scuro . Questo deve essere steso prima di tutto sulla parte mobile della palpebra superiore e solo dopo al di sotto della rima inferiore, sfumandolo con il pennello piatto in modo da non creare differenze di colore tra la parte superiore e quella inferiore e/o contrasti;

. Questo deve essere steso prima di tutto sulla parte mobile della palpebra superiore e solo dopo al di sotto della rima inferiore, sfumandolo con il pennello piatto in modo da non creare differenze di colore tra la parte superiore e quella inferiore e/o contrasti; a questo punto si passa all’ ombretto più chiaro , che deve essere brillante per creare l’ effetto luce . Questo deve essere applicato e sfumato al centro della palpebra, avendo cura di tenere le zone circostanti dell’occhio più scure, sia nell’angolo interno che in quello esterno degli occhi. E ripetendo il tutto anche sulla rima inferiore;

, che deve essere brillante per creare l’ . Questo deve essere applicato e sfumato al centro della palpebra, avendo cura di tenere le zone circostanti dell’occhio più scure, sia nell’angolo interno che in quello esterno degli occhi. E ripetendo il tutto anche sulla rima inferiore; una volta fatto si passa al passaggio più delicato del vostro halo eye make up, ovvero la sfumatura. Che deve essere eseguita dolcemente, uniformando i due colori ma senza eliminarne le caratteristiche, lasciando che sia il colore chiaro che quello scuro si vedano ma garantendo al vostro trucco un aspetto omogeneo e super naturale.

E per aggiungere un tocco finale di vera bellezza fate una bella passata di mascara, per allungare e donare carattere alle vostre ciglia impreziosendo ancora di più il vostro stupendo halo eye make p.

Difficile? Assolutamente no, basta solo un pochino di pazienza e non avere fretta di terminare, evitando cosi sbavature o una mescolanza di colori poco estetica e sicuramente non dall’effetto sperato.

Quali colori utilizzare per il vostro halo eye make up

E per i colori? Valgono un po’ le stesse “regole” del make up giorno/sera ovvero utilizzare delle nuance più chiare per le ore diurne, magari optando per cromie come il pesca o il marrone da sfumare con un tocco di oro o beige e più scure per la sera/notte. Per esempio preferendo i toni del nero o del blu in contrasto con quelle perlate e/o argentate. Per un effetto dai toni romantici con la luce del giorno e creando un alone di mistero e sogno per la sera.

Ma sempre prestando attenzione a scegliere degli ombretti con dei colori che si abbinino perfettamente con il vostro incarnato e alla cromia dei vostri occhi. Ottenendo un eye look da favola e che renderà voi e il vostro sguardo l’assoluto protagonista di ogni evento.

Che dire, non vi resta che provare e divertirvi con ombretti e pennelli, realizzando un trucco nuovo e di carattere. Sfoggiando sempre un halo eye make up realizzato a regola d’arte, bellissimo, luminoso e super affascinante.