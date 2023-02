Revenge Make Up: Il trend beauty di TikTok per superare la fine di una relazione

L 'ultimo trend virale su TikTok si ispira alla Principessa Diana e viene in aiuto di tutti i cuori infranti.

Su una cosa siamo tutti d’accordo: per superare la fine di una relazione non ci sono regole ben precise. C'è chi si butta a capofitto nel lavoro per evitare di pensarci troppo, chi preferisce cambiare giri di amicizie per non sentire nominare, o peggio vedere il proprio ex, e chi come abbiamo visto recentemente con Shakira, incide canzoni per non mandarle a dire.

Ma a guardare bene nei “Per te" di TikTok, un make up look per affrontare la fine di una storia d'amore esiste e si chiama "Revenge Make Up".

Da dove nasce questo trend?

Per capire bene il significato occorre fare un passo indietro, e (ri)scoprire il significato di “Revenge Dress”.

La sera del 29 giugno 1994, mentre in tv andava in onda l’intervista in cui il principe Carlo ammetteva pubblicamente i suoi numerosi tradimenti, la principessa Diana partecipava ad un party organizzato da Vanity Fair alla Serpentine Gallery di Londra.

A catturare l’attenzione di tutti fu l’abito che scelse di indossare, un meraviglioso cocktail dress nero di seta che metteva in risalto la sua bellezza.

Il mini dress è diventato famoso proprio perché la principessa, dimostrava la sua forza e la sua bellezza nonostante la recente rottura con il marito, in un periodo in cui la coppia reale inglese era perennemente al centro dei gossip.

L’abito con scollatura a cuore e orlo asimmetrico, attirò immediatamente l'attenzione dei media e del pubblico, perché venne visto come una dichiarazione di forza e indipendenza da parte della principessa, in un momento in cui la sua immagine pubblica era stata pesantemente danneggiata dai tradimenti del marito.

I media lo soprannominarono “Revenge Dress” e divenne il simbolo di una donna che non si lascia intimidire dalle circostanze, ma che utilizza la sua bellezza e la sua femminilità per affermare la propria indipendenza e il proprio potere.

Revenge make up: il trend su TikTok

Traendo inspirazione da questo avvenimento, gli utenti di TikTok hanno dato vita ad un vero e proprio trend virale sulla piattaforma, che vede il make up non solo come strumento terapeutico per riprendere in mano la propria vita, ma soprattutto come alleato per ritrovare la fiducia in se stesse e celebrare l'empowerment.

Il fenomeno cresce ogni giorno, al punto che l'hashtag #revengemakeup conta 14 milioni di visualizzazioni.

A differenza della maggior parte delle tendenze make up presenti sul social network, questa non impone regole rigide, se non quella di tirare fuori il lato migliore di sé, tanto da far dubitare l’ex fiamma delle sue scelte.

Come si realizza?

La complexion deve essere perfetta grazie all'utilizzo di fondotinta e correttori, i lineamenti del viso scolpiti da un contouring fatto alla perfezione, mentre il trucco occhi e labbra più audace che mai.

Dimentica la regola d'oro che vede l’uso di colori intensi solo per una zona del viso, la parola d’ordine per seguire questo trend è osare.

Lo sguardo deve essere intenso e drammatico, grazie all'utilizzo di eyeliner, ombretti shimmer e ciglia finte, mentre le labbra, da sempre potente strumento di seduzione, vengono enfatizzate dall'utilizzo di rossetti nelle varie tonalità del rosso.

Un restyling glamour, se non sexy, che ci ricorda una cosa fondamentale: l’amore più importante è sempre quello per sé stessi.